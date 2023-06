Montres intelligentes abordables : les meilleurs choix à moins de 100 $

Ces dernières années, les montres connectées ont gagné en popularité. Ces appareils petits mais puissants offrent commodité et fonctionnalité, facilitant un peu la vie quotidienne. Malheureusement, les montres connectées ont souvent un prix élevé. Cela rend difficile pour la plupart des personnes qui vivent avec un budget serré de se les offrir. La bonne nouvelle est que vous ne devez pas manquer les avantages de posséder une montre connectée. Il existe de nombreuses options économiques disponibles pour moins de 100 €. Ces montres offrent un excellent rapport qualité-prix, vous permettant de profiter des fonctionnalités et de la commodité d’une montre connectée sans vous ruiner.

Les montres intelligentes phares de marques populaires comme Apple, Samsung, Huawei et Fitbit peuvent être assez chères. Cependant, il existe encore d’excellentes alternatives économiques. Ces montres intelligentes ne disposent peut-être pas de toutes les caractéristiques et fonctionnalités avancées de leurs homologues plus chères, mais elles offrent des performances solides. Ils répondent également aux besoins des personnes qui accordent la priorité à l’abordabilité par rapport à tous les extras sophistiqués. Ces options économiques offrent des fonctionnalités essentielles de smartwatch telles que le suivi de la condition physique, la surveillance de la fréquence cardiaque, les alertes de notification et certaines incluent même un GPS intégré. Ces montres offrent un excellent équilibre entre fonctionnalités et prix abordable. Cela en réalité un excellent choix pour ceux qui n’ont pas besoin de toutes les cloches et sifflets des modèles haut de gamme.

Trois montres intelligentes abordables qui offrent un bon rapport qualité-prix

Ces trois montres sont d’excellentes options abordables pour les personnes qui recherchent une montre intelligente à petit budget avec des fonctionnalités de suivi de la santé et de la forme physique. Ils fonctionnent avec tous les smartphones, qu’ils soient iOS ou Android, et offrent des fonctionnalités utiles telles que le suivi des pas, des calories, du sommeil et des activités. Ils ont également un GPS, des écrans tactiles, une résistance à l’eau et des capacités de surveillance de la fréquence cardiaque. La meilleure chose à leur sujet est qu’ils sont également abordables. Voyons ces montres intelligentes ci-dessous.

LetsFit ID205L (montres connectées abordables)

En plus des fonctionnalités de base, que j’ai mentionnées plus tôt, cette smartwatch abordable peut également afficher les notifications de votre téléphone Android et dispose d’une fonction de surveillance du sommeil. Il possède l’un des suivis de sommeil les plus précis parmi les autres montres intelligentes concurrentes.

Avec un écran couleur de 1,3 pouces, la montre offre une luminosité décente, mais pas aussi éclatante que les autres montres de cette liste. Il ne propose que quatre cadrans de montre au choix.

L’ID205L peut suivre huit types d’entraînements, y compris la marche, la course, le vélo, l’escalade, le yoga, le cardio sur tapis roulant, la randonnée et le vélo stationnaire. Il peut synchroniser vos données de fitness avec Apple Health. Cependant, si vous souhaitez suivre la distance pendant les entraînements en plein air, vous devrez apporter votre téléphone car cette montre repose sur un GPS connecté et non sur un GPS embarqué.

Avec une utilisation régulière, la batterie dure jusqu’à 10 jours, mais elle peut être étendue à 30 jours si vous utilisez le mode veille. Cette smartwatch se vend actuellement pour seulement 40 € sur Amazon.

NDUR Smartwatch (montres intelligentes abordables)

Malgré son prix abordable de 50 €, cette montre intelligente offre un look haut de gamme et des fonctionnalités impressionnantes. Dotée d’un cadre métallique élégant et d’un bracelet confortable, la montre connectée NDur allie style et confort. Son écran tactile couleur de 1,3 pouces est le plus lumineux des trois montres et est facilement visible même en plein soleil.

Il peut suivre sept types d’entraînements, notamment la marche, la course, le vélo, le saut à la corde, le badminton, le basket-ball et le football. Semblable au Fitbit Charge 4, il repose sur un GPS connecté, vous devrez donc avoir votre téléphone avec vous pour suivre la distance et afficher votre itinéraire d’entraînement.

La fonction de suivi du sommeil peut ne pas être aussi précise. En effet, ceux qui ont testé ont rapporté que la montre enregistrait leur position assise comme dormant à certaines occasions. Cependant, c’est la seule montre parmi ces options qui peut surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang (SpO2) sur place. Il peut également fournir des lectures à la demande de la pression artérielle. Il est important de noter que les notifications des capteurs d’application de cette montre ne sont pas médicalement certifiées et ne doivent pas être utilisées en remplacement d’appareils médicaux ou d’un test médical professionnel.

La batterie dure environ sept jours en utilisation continue.

AmazFit Bip S (montres intelligentes abordables)

Bien qu’elle soit moins riche en fonctionnalités que ses homologues plus chères, la smartwatch Bip S reste une option intéressante. Son écran tactile TFT de 1,3 pouces reste allumé à tout moment, éliminant ainsi le besoin de lever le poignet pour vérifier l’heure, comme les montres plus chères comme l’Apple Watch Series 6 et la Galaxy Watch 3. Bien que l’écran tactile n’ait pas un aspect premium, il vient avec un rétro-éclairage.

L’une des caractéristiques les plus remarquables du Bip S est son GPS intégré, qui vous permet de suivre vos entraînements en extérieur sans avoir à transporter votre téléphone. Il offre un suivi complet des exercices avec prise en charge de 10 types d’entraînement, y compris la course, le cyclisme, l’elliptique, le cardio sur tapis roulant, la marche, le spin, les poids/freestyle, le yoga et la natation intérieure/extérieure. De plus, il interrompt automatiquement votre entraînement lorsqu’il détecte une inactivité. Cette smartwatch abordable propose une large gamme de cadrans de montre et vous pouvez personnaliser certaines mesures telles que la météo, le suivi des activités ou la surveillance de la fréquence cardiaque.

En termes d’autonomie, la société affirme que le Bip S peut tenir jusqu’à 40 jours en veille. Cependant, avec une utilisation régulière, y compris quelques entraînements GPS, vous pouvez vous attendre à environ 15 jours entre les charges. Cette smartwatch se vend 68 € sur Amazon et d’autres plateformes de commerce électronique.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine