Zenfone 10 : Libérer la puissance compacte avec Snapdragon 8 Gen 2

ASUS a réussi à se maintenir sur le marché spécialisé des petits smartphones, où les alternatives sont rares, à moins de compter les téléphones pliables à clapet. Le nouveau Zenfone 10 ressemble étroitement à son prédécesseur, jusqu’à l’appareil photo principal de 50 mégapixels. Cependant, ASUS affirme que la caméra peut désormais accéder à un système de stabilisation de cardan à 6 axes mis à jour. Les utilisateurs peuvent capturer des vidéos plus fluides et des photos plus nettes même en mouvement, grâce à un mélange de hardware OIS, un algorithme EIS amélioré et une mise au point automatique rapide.

Fonctionnalités ASUS Zenfone 10

Le Zenfone 10 est alimenté par le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Il offre également une plus grande option de stockage UFS 4.0 allant jusqu’à 512 Go. C’est deux fois la capacité de la version précédente et une RAM LPDDR5X plus rapide allant jusqu’à 16 Go. L’appareil dispose toujours d’une puissante batterie de 4 300 mAh. Mais en plus des 30 W de charge filaire d’origine, il offre également 15 W de charge sans fil. L’encombrement global est toujours faible à 146,5 x 68,1 mm, malgré la légère augmentation de l’épaisseur de 9,1 mm à 9,4 mm. L’écran AMOLED de 5,9 pouces conserve la même résolution de 2 400 x 1 080, mais le taux de rafraîchissement a été augmenté de 120 Hz à 144 Hz pour un jeu plus fluide.

En termes de caméra, un capteur 13MP avec un champ de vision accru de 113 degrés à 120 degrés a remplacé la caméra ultra-large. Le capteur RGBW 32MP utilisé par la caméra à ouverture frontale (auparavant 12MP) dispose désormais de sous-pixels blancs supplémentaires pour améliorer les selfies en basse lumière à 8MP.

Des haut-parleurs stéréo, une socket casque 3,5 mm et deux micros compatibles avec la capture spatiale OZO Audio de Nokia et la réduction du bruit du vent sont tous présents et corrects sur le Zenfone 10. Il conserve également le bouton de déverrouillage programmable ZenTouch. Ce dernier permet aux utilisateurs de définir diverses actions. Supposons que vous puissiez allumer ou éteindre la caméra ou naviguer dans un navigateur. La capacité NFC de l’appareil et la résistance à l’eau et à la poussière IP68 ajoutent à son attrait.

Prix ​​et plus

ASUS utilise la technologie de boîtier modulaire Connex. Ainsi, les acheteurs de Zenfone 10 peuvent désormais fixer une béquille ou un porte-cartes en silicone à la grille de trous à l’arrière du boîtier. Les utilisateurs peuvent également sélectionner une application spécifique, telle que YouTube par défaut, à ouvrir lorsque la béquille est dépliée. Pour fournir des coques plus épaisses et plus durables, ASUS s’est associé à Rhinoshield et DevilCase.

Le Zenfone 10 est disponible en précommande en Europe, avec des prix à partir de 799 € (environ 870 $). Il existe cinq options de couleurs différentes : « Aurora Green », « Midnight Black », « Comet White », « Eclipse Red » et « Starry Blue ». Nous apprendrons son arrivée aux États-Unis plus tard.

