Évolution de la marque Android : une nouvelle identité de logo dévoilée

Au cours des dernières années, l’apparence visuelle d’Android a subi des transformations importantes. Parallèlement à ces changements, l’identité de marque d’Android a également évolué. Au fil du temps, nous avons vu divers ajustements du logo et de la marque Android. Cependant, le bugdroid est toujours resté un élément essentiel de l’identité d’Android. La modification la plus récente a eu lieu en 2019. Elle ne comportait que la tête du bugdroid et une police légèrement mise à jour.

Android a généralement reçu des mises à jour de logo toutes les quelques années. Reste à savoir si Google s’en tiendrait au design actuel. Cependant, ce n’est pas le cas. Google se lance une nouvelle fois dans une refonte de la marque Android. Cette fois, cela semble être un changement plus radical par rapport à ce que nous avons vu précédemment.

Changements à attendre de la nouvelle conception du logo Android

Android est sur le point de recevoir un nouveau logo conçu pour faire entrer la marque dans les années 2020, comme le rapporte 9to5Google. Bien que la tête emblématique du bugdroid reste, elle a subi une transformation importante. Au lieu d’une forme plate et réduite, le bugdroid a maintenant une apparence 3D avec des ombres et des reflets de lumière supplémentaires. Bien qu’elle conserve des similitudes avec la tête de robot actuelle, les nouveaux effets la font ressortir de manière plus frappante. Ce logo mis à jour vise à donner à Android un look moderne et visuellement attrayant.

Un autre changement notable dans la refonte du logo Android est la typographie. Depuis 2008, Android utilise un logo en minuscules. Cependant, le nouveau logo introduit une dérogation à cette convention en mettant en vedette un « A » majuscule. Le changement peut être mineur, mais il apporte un nouvel élément visuel au logo. De plus, bien que la police semble avoir subi de légères modifications, la modification la plus frappante et immédiatement perceptible est l’introduction du « A » majuscule.

Google annonce le nouveau logo Android depuis un certain temps maintenant

Google introduit progressivement le nouveau logo droïde 3D depuis le CES 2023. Initialement, il a été introduit parallèlement à la typographie Android précédente. Le logo a fait une autre apparition lors des I/O 2023. Récemment, il a été présenté dans une publicité pour les applications Android et Google sur les appareils Galaxy S23 Ultra et Flip 4 de Samsung. Google a confirmé le changement d’identité de marque avec la déclaration suivante fournie à 9to5Google :

Nous présentons certains éléments de notre nouvelle identité de marque sur diverses surfaces, y compris notre stand CES du début de cette année et d’autres supports de campagne tels que des publicités numériques et des bannières. Nous aurons plus à partager dans les mois à venir.

Le nouveau logo Android aura-t-il un impact sur l’expérience utilisateur ?

Le fait est que les personnes ont des goûts et des préférences différents et que personne ne peut rien y faire. Le logo Android est resté inchangé depuis quelques années maintenant. À peine rencontrez-vous quelqu’un qui se plaint du design. Cependant, de légers changements peuvent aller très loin et avoir de grands impacts. Android évolue constamment avec de nouvelles fonctionnalités, animations et apparences.

L’introduction du nouveau logo fera entrer les utilisateurs dans un tout nouveau monde. Démarrer sur un nouveau logo Android vous donne le sentiment d’une toute nouvelle expérience Android. Par conséquent, les changements peuvent être mineurs, mais c’est un changement nécessaire pour le monde moderne de la technologie.

