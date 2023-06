Journal de bord d’Apple Vision : Essai du Varjo XR-3 à 6 500 $, pour mieux comprendre Vision Pro

Il n’y a pas beaucoup de cas où une autre entreprise fait payer plus cher qu’Apple pour un produit similaire, mais le casque de réalité mixte Varjo XR-3 est un exemple rare.

N’ayant pas fait partie des quelques élus invités à essayer Vision Pro (est-ce quelque chose que j’ai dit ?), j’ai profité d’une invitation à essayer ce que Varjo estime être le dispositif de réalité mixte le plus avancé qui soit. Je voulais notamment voir s’il pouvait changer ma vision de la technologie, qui ne justifie pas encore son prix élevé au regard de mes propres besoins …

Le Varjo XR-3

Le Varjo XR-3 a quelques points communs avec le Vision Pro. L’accent est mis sur la réalité mixte, plutôt que sur la réalité virtuelle pure, comme c’est le cas pour la plupart des casques existants. Il est bien plus performant que les appareils grand public comme le Meta Quest 2 (et le Quest 3 à venir). Sa résolution est très similaire. Et il est très, très cher.

Il existe toutefois de nombreuses différences entre le Vision Pro et le XR-3, la plus importante étant que le premier est un appareil autonome, tandis que le second est relié à un PC puissant.

En effet, Varjo s’adresse exclusivement aux entreprises et aux administrations, qui recherchent les meilleures performances possibles et la compatibilité avec les logiciels de conception industrielle existants. La société n’essaie même pas de vendre le XR-3 aux consommateurs.

Conception

Il faut bien avouer que le XR-3 ne remportera aucun prix de style par rapport au Vision Pro. Il a l’air à la fois trapu et geek, comparé aux lignes épurées du Vision Pro. Il n’y a définitivement pas d’yeux mignons/effrayants sur cet appareil !

Mais vous ne passez pas votre temps à regarder l’extérieur de l’appareil…

Confort

Lorsque je planifie un article à l’avance, j’ai tendance à mettre en place des titres, même si je n’ai aucune idée de ce qui va suivre. Dans le cas présent, il semblait évident que j’allais aborder la question du confort de l’oreillette. Seulement…

Bien que je l’aie porté pendant trois démonstrations distinctes en l’espace de 45 minutes environ, je ne peux pas vraiment vous dire grand-chose sur le confort. C’est parce que les expériences réelles étaient tellement immersives que je n’ai pas eu le temps de réfléchir au poids ou à la sensation du casque.

Cela ne veut pas dire que le casque est si confortable que vous n’aurez jamais à y penser. Varjo me dit qu’une session typique dure environ 30 minutes, et que si vous le portez beaucoup plus longtemps, la fatigue peut devenir un problème. L’entreprise précise que les pilotes militaires l’utilisent parfois pendant deux heures par session, mais il s’agit de personnes habituées à porter des casques de vol pendant des heures.

Utilisation du Varjo XR-3

Parlons donc de l’expérience. J’ai eu l’occasion d’essayer trois sessions très différentes avec l’appareil : une expérience de RV pure, une expérience de RA interactive et une expérience de RA non interactive.

RV pure : une maison virtuelle

La première expérience – l’expérience VR pure – était une promenade dans une maison virtuelle. Celle que vous voyez ci-dessus est un modèle différent de celui que j’ai essayé, mais elle donne une idée du niveau de réalisme.

Faire le tour de la maison a été mon premier grand apprentissage de cette technologie. À savoir que le fait de se déplacer physiquement dans un environnement virtuel est formidable… mais aussi largement surestimé.

Je m’explique : Il était tout à fait possible de se déplacer physiquement dans la maison virtuelle. En d’autres termes, lorsque l’entrée se trouvait devant moi, je pouvais physiquement faire un pas en avant, franchir la porte virtuelle et continuer à marcher dans la maison.

C’est génial, cela ne fait aucun doute. Le lien entre l’aspect physique du monde réel et l’expérience du monde virtuel est tout à fait magique et renforce d’emblée le réalisme de l’expérience. Mais…

Lorsque l’expérience elle-même est si immersive, ce lien devient rapidement inutile. Et dans un environnement purement VR, c’est même une source de distraction, car vous ne pouvez pas voir si vous êtes sur le point de vous heurter à un mur, ou pire ! J’avais quelqu’un pour s’occuper de cela, mais même ses avertissements se sont révélés être une distraction, car je ne pensais pas que je faisais face à la façon dont il me disait que j’étais dans l’espace réel, ce qui m’a fait sortir mentalement du monde virtuel.

L’autre forme de navigation consistait à pointer la manette vers l’endroit du sol où je voulais me rendre et à cliquer sur la gâchette. J’étais alors téléporté à cet endroit, que ce soit à quelques mètres devant moi, à un autre étage ou même de l’autre côté d’une fenêtre ou d’un mur. Une fois que je m’y suis habitué, cela m’a semblé tout aussi naturel (surtout lorsque je ne me déplaçais que de quelques mètres) et m’a complètement libéré de la nécessité de penser au monde physique en dehors de la simulation.

Je comprends maintenant parfaitement pourquoi Apple choisit de limiter votre liberté physique dans une expérience de RV à une boîte de 10×10 pieds : Ce n’est vraiment pas l’inconvénient que vous pensez.

L’expérience visuelle comportait environ 5 % d’animation, mais elle semblait réelle à 95 %. Après coup, j’ai vraiment eu l’impression d’avoir traversé la maison. En effet, il était quelque peu désorientant d’enlever le casque et de voir que la maison n’existait plus.

J’ai dit que ce serait un moyen incroyable pour un client de découvrir la vision d’un architecte pour une nouvelle construction ou une rénovation, mais Varjo a pris soin de souligner que la maison virtuelle que j’avais explorée était un modèle incroyablement détaillé qui avait nécessité des mois de travail. Pour la plupart des architectes, la réalité serait une visualisation plus simple.

Voici un autre exemple de la façon dont la RV peut être utilisée pour montrer la rénovation d’une maison :

AR interactive : un corps humain multicouche

Vient ensuite un squelette. Ou un homme. Ou tout ce qui se trouve entre les deux.

Le modèle était un corps humain, ce qui me permettait d’ajouter et de soustraire des couches. J’ai commencé par un squelette, et j’ai pu ajouter des muscles, puis des organes, puis le système nerveux central, puis la peau – ou l’inverse.

Chaque couche peut être activée ou désactivée, soit à l’aide d’un panneau de contrôle virtuel, que j’ai touché avec mes doigts, soit à l’aide d’un second panneau de contrôle que j’ai activé en orientant ma paume vers moi, ce qui a fait apparaître un écran de la taille d’un iPhone, sur lequel j’ai pu appuyer avec les doigts de l’autre main.

Comme il s’agissait d’une expérience de RA, le squelette et/ou le corps apparaissait suspendu dans les airs, et je pouvais en faire le tour pour l’observer sous n’importe quel angle. Je pouvais également m’approcher de lui et examiner de près n’importe quel élément. Cela semblait incroyablement réel, comme si c’était vraiment là, et rien du tout comme un zoom avant sur un appareil numérique.

L’expérience s’est révélée très réaliste : l’observation sous différents angles et la possibilité de se rapprocher ou de s’éloigner se sont révélées très naturelles, et les détails reflétaient fidèlement ce que je m’attendais à voir.

Oh, et je pouvais retirer des organes pour les examiner plus en détail. Comme vous le feriez. J’ai tendu la main à travers la cage thoracique et je l’ai refermée sur un poumon. Il est devenu vert pour indiquer qu’il avait été sélectionné avec succès, et j’ai pu l’extraire du corps et le tourner dans ma main pour l’examiner sous différents angles. C’est génial. Et aussi : beurk !

Le modèle AR possède également une couche supplémentaire de réalisme : Lorsque j’ai déplacé ma main derrière le corps, elle a été cachée par le modèle, comme ce serait le cas dans la vraie vie. C’était un peu bancal, et il faudrait certainement travailler davantage pour avoir l’impression d’être réel, mais c’est une bonne indication du type de réalisme à venir.

J’ai trouvé que les deux jeux de commandes virtuelles étaient un peu instables, et je pense que cela met en évidence l’une des choses qu’Apple doit réussir à faire. Si vous touchez un bouton, il faut qu’il fonctionne, plutôt que d’avoir à le toucher plusieurs fois, ou que le bouton voisin s’active à sa place.

Mais cela mis à part, la puissance de ce type d’expérience éducative parle d’elle-même. Ce type de technologie est déjà utilisé par des clients de Varjo pour former des chirurgiens, par exemple.

RA non interactive : voiture conceptuelle

Enfin, j’ai pu faire le tour – et entrer – dans une Aston Martin DBX, le SUV qui se double d’une voiture de sport de 700 chevaux. Il s’agissait là encore d’une expérience de réalité augmentée, la voiture se trouvant donc à l’intérieur de la pièce physique dans laquelle je me trouvais (un studio spacieux).

Aston utilise ce modèle comme configurateur de voiture, afin que les clients puissent avoir une expérience 3D complète des options qu’ils envisagent pour leur achat. Compte tenu de la valeur du modèle en tant qu’outil de vente d’une voiture très chère (à partir de 192 000 dollars), il n’est pas surprenant que l’entreprise ait consacré une quantité de travail considérable à ce modèle.

J’ai connu quelques moments difficiles, où la voiture sautait un peu dans l’espace, mais 99 % de l’expérience s’est déroulée en douceur, et les détails sont vraiment incroyables. Je pouvais m’approcher pour observer les coutures des sièges, par exemple, ou reculer pour voir la peinture – qui reflétait réellement la pièce dans laquelle je me trouvais !

Ce modèle n’est pas interactif. Les portes peuvent être ouvertes pour me permettre de me déplacer à l’intérieur de la voiture, mais cela doit être fait par le concessionnaire, sur le PC. C’est un peu décevant après l’interactivité du squelette.

Mais cela mis à part, l’expérience était vraiment époustouflante. Il y avait une colonne de béton dans la pièce, et en regardant entre la colonne réelle et la voiture virtuelle, il était presque difficile de dire ce qui était réel et ce qui ne l’était pas.

D’une certaine manière, c’était un peu trop réel !

Les illusions étaient très convaincantes. Intellectuellement, je savais bien sûr ce qui était réel et ce qui ne l’était pas, mais lorsque je me suis approché d’un canapé très confortable dans la maison virtuelle, j’ai eu envie de m’y asseoir !

De même, avec l’Aston, lorsque j’étais sur le siège du conducteur, mon cerveau était à moitié persuadé que je pouvais m’asseoir et tourner le volant.

Mais le moment le plus intéressant s’est produit immédiatement après mes expériences avec le XR-3, lorsque j’ai enlevé le casque et que je me suis assis dans un vrai canapé pour discuter de la technologie. Je suis allé poser mon verre d’eau sur la table devant moi et… j’ai hésité ! Je n’avais pas tout à fait confiance en la réalité de la table !

On m’a dit que ce genre de désorientation disparaît une fois que l’on s’est habitué à passer du monde réel au monde augmenté et au monde virtuel, mais pour moi, cela en dit long sur la force de persuasion visuelle de ce jeu.

D’après Varjo, comment Vision Pro se compare-t-il à d’autres jeux ?

J’ai demandé à la société de me donner son avis sur la comparaison entre le XR-3 et le Vision Pro.

Un marché différent

Selon M. Varjo, la différence essentielle réside dans le marché cible. La société danoise vend à des équipes d’entreprises haut de gamme, qui utilisent déjà leurs propres applications de conception sur PC, leurs logiciels de simulation de vol, etc. Le XR-3 est alors utilisé pour fournir une vue plus immersive des modèles créés dans ces applications industrielles standard existantes.

Le XR-3 est donc relié à un PC puissant et n’est en réalité « qu’un » périphérique de sortie 3D. Pour les clients de Varjo, le raccordement est un compromis parfaitement acceptable pour la puissance et la compatibilité.

Vision Pro, en revanche, est un appareil totalement autonome, conçu pour exécuter ses propres applications, y compris les applications AR existantes de l’iPad. Cela indique qu’il ne fonctionnera pas avec les applications standard utilisées par les studios de conception, etc. Selon M. Varjo, on ne sait pas exactement qui Apple vise (nous y reviendrons dans un instant), mais il ne s’agit pas de son propre marché.

J’ai d’abord soupçonné Varjo de faire bonne figure face à Apple qui s’immisce dans son action, mais je pense maintenant que l’entreprise a raison : Vision Pro n’est pas un concurrent direct.

Qualité d’affichage

En ce qui concerne les comparaisons de spécifications, il faut faire preuve d’un peu de perspicacité, car Apple n’a pas donné tous les détails. Par exemple, en ce qui concerne le passthrough, Apple n’a pas donné tous les détails des caméras externes utilisées pour afficher le monde réel, mais Varjo dit qu’il semble que les caméras de Vision Pro soient d’environ 5MP, alors que celles de XR-3 sont de 12MP. Cela indique probablement que le monde réel sera moins détaillé dans Vision Pro que dans le XR-3.

En termes de résolution, Apple affirme que chacun des écrans jumeaux est 4K. Varjo explique qu’une comparaison directe des spécifications est délicate, car les deux sociétés veillent à ce que ce que vous regardez soit net, tandis que les éléments de votre vision périphérique sont rendus à une résolution inférieure – jusqu’à ce que vous les regardiez.

Vajro explique que sa méthode consiste à prendre en compte le nombre de pixels par degré de vision. En d’autres termes, si vous prenez une tranche de 1º du centre de votre vue, le XR-3 a environ 62 pixels par degré.

Apple n’a pas donné de chiffres comparatifs, mais les écrans 4K signifieraient qu’en moyenne, sur l’ensemble de l’écran, Vision Pro a environ 40 pixels par degré. Mais surtout, nous ne savons pas comment Apple répartira la résolution entre les zones centrales et périphériques. Varjo pense cependant qu’il a l’avantage sur ce point.

Puissance

Varjo s’appuie sur des PC haut de gamme pour faire fonctionner les modèles actuels et pense que les applications d’Apple ne pourront pas rivaliser, car elles doivent fonctionner sur le casque, ce qui indique que la puissance est limitée à la fois par le chipset et par la résistance thermique – Vision Pro ne peut pas devenir aussi chaud qu’un PC !

Mais je pense que les concurrents ne devraient pas se reposer sur leurs lauriers. Nous avons déjà vu comment les Mac Apple Silicon ont laissé les autres PC pour morts, et ce qui aurait été autrefois considéré comme un appareil de puissance moyenne – comme le MacBook Pro 16 pouces – est maintenant en concurrence directe avec le Mac Pro.

Ainsi, même si Varjo a raison de dire qu’il sera en tête en termes de puissance et d’applications, il se peut que nous ayons des surprises !

Conclusions

Comme je l’ai mentionné au début, je n’ai pas encore eu l’occasion d’essayer Vision Pro, et je ne peux donc pas faire de comparaison entre les deux. De plus, j’ai utilisé le XR-3 pendant moins d’une heure au total, ce qui ne constitue en aucun cas une évaluation de l’appareil.

Mon objectif ici était simplement de me faire une idée de ce que c’est que d’utiliser un casque de réalité mixte très puissant, et de savoir si cela a changé mon opinion selon laquelle il s’agit d’une technologie incroyablement impressionnante que je n’achèterai pas avant plusieurs années.

Commençons par la première question : Comment se passe l’expérience ? La réponse courte est : incroyable ! Bien que vous puissiez faire la différence entre la réalité et la simulation, l’écart entre les deux est beaucoup plus mince que ce à quoi je m’attendais d’après mon expérience limitée des casques de niveau Quest.

Je vois cette technologie révolutionner toutes sortes de travaux – et pas toujours de manière évidente. Par exemple, elle pourrait permettre à un jury de se promener sur une scène de crime, sans avoir à se rendre physiquement sur les lieux. J’écrirai ultérieurement un article décrivant certaines des utilisations que je pourrais faire de Vision Pro.

Deuxième question : Dois-je encore attendre plusieurs années avant d’acheter un produit Apple Vision ? Oui. Je veux dire que j’en veux un maintenant. J’en veux vraiment, vraiment ! Ce niveau d’expérience immersive est extrêmement agréable, et presque addictif. Si je pouvais me permettre de débourser plus de 3 500 dollars uniquement pour le plaisir, je le ferais.

Mais pour moi, il y a beaucoup d’autres choses que je peux faire avec cet argent. Passer un mois ou deux à Buenos Aires, pour prendre un exemple au hasard. Le moment où cela deviendra une évidence pour moi est encore loin.

Je suis très heureux d’avoir fait l’expérience du XR-3 et j’attends avec impatience le moment où j’aurai l’occasion d’essayer le Vision Pro. Mais mon portefeuille reste en sécurité pour l’instant.

