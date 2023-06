L’usine de fabrication de puces TSMC en Arizona dépasse son budget et son calendrier ; les travailleurs américains sont mis en cause

Les travaux de construction de l’usine de fabrication de puces de TSMC en Arizona, qui doit produire des puces pour certains appareils Apple plus anciens, ont dépassé le budget et pris du retard, ce qui a conduit à l’envoi de centaines de travailleurs supplémentaires de Taïwan pour tenter de résoudre les problèmes.

Cette nouvelle fait suite aux inquiétudes concernant la sécurité de l’usine, après de multiples accidents, et à l’affirmation selon laquelle un exercice de tir actif a été utilisé pour masquer la nécessité d’évacuer l’usine après une fuite de gaz…

Le financement de la construction de l’usine de fabrication de puces de TSMC en Arizona a toujours été une question controversée.

Un mois après l’annonce, il a été révélé que l’entreprise cherchait à obtenir d’énormes subventions du gouvernement américain pour pouvoir poursuivre ses activités. Apple a soutenu cette demande de subventions en faisant pression au nom de TSMC.

Ces subventions devaient être versées dans le cadre du CHIPS Act, un programme de 50 milliards de dollars destiné à promouvoir la fabrication de puces aux États-Unis, mais TSMC a exigé deux fois plus d’argent que ce qui lui avait été initialement proposé.

Nikkei Asia rapporte que la société a admis que le projet était « plus coûteux » qu’elle ne l’avait prévu, bien qu’elle ait déclaré que l’excédent était « gérable ».

TSMC a également admis que les travaux de construction avaient pris beaucoup de retard par rapport au calendrier prévu. Alors que l’on s’attendait à ce que l’entreprise soit en mesure de transférer la production de puces dans l’installation vers le mois de septembre de cette année, on s’attend maintenant à ce que cela ne se produise pas avant février ou mars prochain.

Ce retard soulève des questions quant à la date à laquelle l’usine pourra commencer à fonctionner, bien que des sources de TSMC affirment que l’entreprise a toujours prévu des retards, de sorte que le retard « n’indique pas nécessairement » que la production initiale de puces sera retardée.

Les 12 000 travailleurs américains sont décrits comme « coûteux » et la communication avec eux est « difficile ». TSMC veut faire venir des centaines de travailleurs de Taïwan pour accélérer le travail.

TSMC et ses fournisseurs sont en pourparlers avec le gouvernement américain pour faciliter le processus de demande de visas de non-immigrant dans le but d’envoyer plus de 500 travailleurs expérimentés dès juillet pour accélérer la construction de salles blanches et l’installation de pipelines et d’autres équipements, ont déclaré trois cadres de la chaîne d’approvisionnement en puces. […]

« Il n’y a pas assez de travailleurs américains qui ont une bonne expérience directe de la construction d’installations de fabrication de semi-conducteurs, et beaucoup ne sont pas familiers avec les exigences des usines de fabrication de puces », a déclaré l’un d’eux à Nikkei. « Cela a entraîné des retards dans de nombreux travaux d’installation » […]

« Il est difficile et coûteux pour les constructeurs taïwanais de salles blanches de communiquer avec des ouvriers étrangers dans un environnement qui ne leur est pas familier. Envoyer de Taiwan des entrepreneurs en construction expérimentés et leurs ouvriers qui ont déjà travaillé avec les fournisseurs de puces permettrait d’économiser beaucoup de temps et d’argent », a déclaré un fournisseur.