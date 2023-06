Microsoft prévoit de migrer complètement Windows vers le cloud pour les consommateurs

Microsoft cherche à déplacer entièrement son système d’exploitation Windows vers le cloud pour les consommateurs. Comme il l’a fait pour les clients commerciaux avec Windows 365. La présentation interne des marques de juin 2022, qui a été révélée dans le cadre de l’audience FTC contre Microsoft en cours, discute de la construction sur Windows 365. Pour activer un système d’exploitation Windows complet diffusé à partir du cloud vers n’importe quel appareil. Cette décision est identifiée comme une opportunité à long terme dans l’espace grand public « Modern Life » de Microsoft. Y compris l’utilisation de la puissance du cloud et du client pour permettre des services améliorés alimentés par l’IA. Et l’itinérance complète de l’expérience numérique des utilisateurs.

La stratégie basée sur le cloud de Microsoft : migrer Windows vers le cloud

Windows 365 est un service qui diffuse une version complète de Windows sur les appareils. Et Microsoft l’a déjà intégré profondément dans Windows 11. Une future mise à jour inclura Windows 365 Boot et Windows 365 Switch. Il permettra aux appareils Windows 11 de se connecter directement à une instance de Cloud PC au démarrage au lieu de la version locale de Windows et d’intégrer les Cloud PC dans la fonction d’affichage des tâches, respectivement.

Microsoft mentionne également la nécessité d’investir dans des partenariats de silicium personnalisés pour renforcer la valeur commerciale de Windows et répondre à la menace des Chromebooks. La société en a déjà fait une partie pour ses appareils Surface Pro X alimentés par ARM. Et peut même concevoir ses propres puces basées sur ARM pour les serveurs et les appareils Surface. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Microsoft pourrait travailler sur ses propres puces AI.

Dans le cadre de sa poussée plus large de l’IA pour Windows, Microsoft a récemment annoncé Windows Copilot. Il s’agit d’un assistant alimenté par l’IA pour Windows 11 qui peut résumer le contenu, le réécrire ou l’expliquer. Microsoft travaille également avec AMD et Intel pour activer davantage de fonctionnalités Windows sur les processeurs de nouvelle génération. Et il y a eu des allusions à Windows 12. Tout cela fait partie de l’ambition de Microsoft de permettre des services améliorés alimentés par l’IA dans Windows.

