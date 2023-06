Voici comment empêcher le téléphone de surchauffer

La surchauffe du téléphone est un problème sérieux. Des niveaux de chaleur excessifs ralentissent non seulement le téléphone, mais il devient également pratiquement impossible de tenir le téléphone confortablement lorsqu’il est chauffé. Parfois, il est difficile de déterminer pourquoi l’appareil surchauffe. Et si vous ne pouvez pas comprendre, trouver comment empêcher le téléphone de surchauffer devient assez impossible.

Mais en général, votre téléphone peut surchauffer lorsqu’il exécute une application spécifique. Par exemple, il peut s’agir d’un jeu très gourmand en ressources qui pousse le téléphone au maximum. Alternativement, cela pourrait être dû au fait que vous diffusez une tonne de vidéo. Ou, le téléphone pourrait simplement surchauffer parce qu’il fait trop chaud.

Désormais, que pouvez-vous faire pour empêcher votre téléphone de surchauffer ? Eh bien, il existe quelques méthodes auxquelles vous pouvez vous en tenir. Vous pouvez tout savoir à leur sujet en continuant à lire.

Pourquoi votre téléphone surchauffe-t-il ? Et comment empêcher le téléphone de surchauffer ?

Dans des conditions normales d’utilisation, votre téléphone ne devrait pas surchauffer. Cependant, il peut devenir chaud. Et il n’y a rien à craindre lorsque vous ressentez une sensation légèrement plus chaude sur vos mains après avoir joué à un jeu pendant plus de 15 minutes. Cependant, si vous sentez que la chaleur devient trop intense, vous devez enquêter.

Désormais, quelles pourraient être les raisons de la surchauffe de votre téléphone ? Eh bien, généralement, ce sont les raisons pour lesquelles l’appareil peut surchauffer dans des conditions normales d’utilisation –

La luminosité de l’écran est trop élevée.

Vous exécutez un jeu ou une application gourmand en ressources depuis trop longtemps.

Il y a un processus en arrière-plan qui chauffe le téléphone.

Cependant, les nouveaux smartphones ne chauffent pas pour les raisons mentionnées ci-dessus. Ils sont dotés de meilleurs mécanismes de gestion des ressources, qui empêchent le téléphone de surchauffer pour ces raisons.

Au lieu de cela, ce que vous devez considérer sont les raisons données ci-dessous –

1. Applications boguées qui font surchauffer le téléphone

Si vous avez un appareil assez performant qui surchauffe, cela peut être dû à une ou plusieurs applications boguées. Vous avez peut-être installé une application qui n’est pas optimisée pour votre appareil. De même, vous pouvez avoir une version très obsolète d’une application installée sur votre téléphone.

Alors, comment pouvez-vous gérer les applications boguées qui provoquent une surchauffe de votre téléphone ? Eh bien, vous pouvez faire ce qui suit –

Désinstallez les applications qui ne sont pas entièrement compatibles avec votre appareil

Mettez à jour toutes les applications installées sur votre téléphone

Après avoir mis en œuvre les étapes ci-dessus, redémarrez votre appareil et attendez quelques minutes. Vérifiez si le téléphone surchauffe. Si oui, une autre méthode ci-dessous.

2. Exécuter trop d’applications peut faire surchauffer le téléphone

Oui, les téléphones de nos jours sont fournis avec plus qu’assez de RAM. Grâce à cela, ils peuvent exécuter plusieurs applications à la fois. Cependant, votre téléphone doit faire beaucoup de travail pour maintenir tous les processus en cours d’exécution. Et cela fait surchauffer l’appareil.

Ainsi, lorsque vous remarquez que le téléphone surchauffe, vous devez vérifier si vous avez conservé de nombreuses applications en cours d’exécution sur votre appareil. Si tel est le cas, fermez les applications que vous n’avez pas besoin de conserver à l’état ouvert.

3. Logiciels malveillants dans votre téléphone

Les logiciels malveillants sur votre téléphone le feront non seulement surchauffer, mais le ralentiront également. Après tout, les applications injectées de logiciels malveillants ne se soucient pas des performances ou de la santé de votre téléphone. Au lieu de cela, ils veulent vos données et veulent utiliser autant que possible les ressources de votre téléphone.

Pour résoudre ce problème, vous devez installer une application de détection de logiciels malveillants. Accédez au Google Play Store ou à l’AppStore d’Apple et sélectionnez-en un qui soit fiable et qui ait un bon nombre d’test. Utilisez cette application pour analyser votre appareil et supprimer les logiciels malveillants de votre téléphone.

4. Enregistrement vidéo en haute résolution

La plupart des téléphones modernes peuvent enregistrer en 4K. Certains peuvent même enregistrer en 6K et 8K. Mais lorsque vous enregistrez dans une résolution aussi élevée, votre téléphone doit traiter beaucoup de données. Cela fait surchauffer le téléphone assez rapidement.

Donc, si vous constatez que le téléphone surchauffe lorsque vous prenez une vidéo, envisagez de réduire la résolution vidéo. Pour être honnête, 1080p ou FHD est plus que suffisant pour l’enregistrement vidéo sur smartphone. Et à cette résolution, votre téléphone est moins susceptible de chauffer.

5. Pour un câble de chargeur ou une brique de charge défectueux

Votre téléphone surchauffe-t-il lorsque vous le chargez ? Dans ce cas, vous avez probablement un mauvais câble de chargeur. Même les accessoires de charge propriétaires peuvent faire surchauffer le téléphone. Dans ce cas, la brique ou le câble de charge est probablement endommagé.

La solution, dans ce cas, serait de remplacer le câble de charge et la brique de charge. Au cas où vous l’auriez manqué, nous avons dressé une liste organisée des meilleurs chargeurs de téléphone et des meilleurs câbles de charge de téléphone. Découvrez-les pour trouver votre match parfait.

6. Le boîtier du téléphone est trop épais et le téléphone surchauffe

Bien que les coques de téléphone soient essentielles pour protéger votre appareil, elles peuvent être la raison pour laquelle votre téléphone surchauffe. Donc, si vous avez un étui de téléphone très épais, retirez-le lorsque vous jouez à des jeux ou faites quelque chose d’intensif sur votre téléphone.

Le Bluetooth et le WiFi surchauffent-ils votre téléphone ?

En général, les nouveaux appareils ne surchauffent pas lorsque vous utilisez le WiFi et le Bluetooth. Mais les anciens téléphones, qui ne reçoivent plus de mises à jour Android depuis longtemps, peuvent surchauffer lorsque le Bluetooth et le WiFi sont activés.

Pour réduire l’impact de ces solutions sans fil sur votre téléphone, vous pouvez limiter l’utilisation des données. Rendez-vous dans les paramètres et appuyez sur Données mobiles et Wi-Fi. Vous devrez accéder aux données d’arrière-plan et activer le bouton Utilisation illimitée des données.

