Le gestionnaire de mots de passe chiffré de bout en bout Proton Pass est disponible gratuitement pour tous.

En avril dernier, Proton a lancé une version bêta du service qui a été l’un des plus demandés par ses utilisateurs. Aujourd’hui, Proton Pass, le gestionnaire de mots de passe chiffrés de bout en bout, est officiellement lancé pour tous les utilisateurs sur desktop et iOS/Android. Il existe même une version gratuite qui permet de stocker un nombre illimité d’informations d’identification et de notes.

Andy Yen, PDG de Proton, a annoncé la nouvelle dans un billet de blog ce matin :

Nous sommes heureux d’annoncer le lancement mondial de Proton Pass, disponible dès maintenant en tant qu’extension de navigateur sur la plupart des principaux navigateurs (Chrome, Firefox, Edge, Brave, et autres) et sur iPhone/iPad et Android. Comme son nom l’indique, Proton Pass est un gestionnaire de mots de passe, l’un des services les plus demandés par la communauté Proton dans nos enquêtes annuelles depuis que nous avons lancé Proton Mail, notre service de messagerie chiffrée, en 2014.

Qu’est-ce qui rend Proton Pass unique ?

Comme nous l’avons noté lors du lancement de la version bêta, non seulement Proton Pass offre un cryptage de bout en bout pour vos mots de passe, mais il le fait pour tous les champs, y compris votre email/nom d’utilisateur et votre adresse web, ce qui vous permet d’être plus en sécurité.

Proton Pass utilise également une conception open source et vérifiable afin que tout le monde puisse vérifier la sécurité de la plateforme. Proton prévoit de publier les rapports d’audits de sécurité indépendants.

Proton Pass fonctionne avec les navigateurs les plus populaires – Chrome, Firefox, Edge, et Brave sur desktop et iOS/Android. Cependant, il n’y a pas de support pour Safari pour le moment.

La version payante de Proton Pass comprend également un authentificateur 2FA intégré et un outil d’importation de mots de passe pour passer en toute transparence de votre ancien gestionnaire de mots de passe.

Proton Pass est désormais inclus dans tous les plans individuels ou familiaux de la société, mais il est également disponible gratuitement pour tout le monde.

Avec Proton Pass Free, vous bénéficiez d’un nombre illimité de connexions et de notes, d’un nombre illimité d’appareils et de 10 alias pour cacher mon e-mail.

Proton Pass Plus est proposé au prix de 1 $/mois (facturé annuellement) à vie (normalement 4,99 $/mois) et comprend un nombre illimité de connexions et de notes, un nombre illimité d’appareils, un nombre illimité d’alias « cacher mon e-mail », un authentificateur 2FA intégré, plusieurs coffres-forts, et bien plus encore.

