Les astronautes de la NASA à bord de l’ISS transforment 98 % de leur sueur et de leur urine en eau potable.

Que s’est-il passé ? La NASA a annoncé que ses astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) ont réalisé une percée en récupérant jusqu’à 98 % de toute l’eau qu’ils ont emportée dans l’espace en recyclant leur sueur et leur urine. Si le recyclage de l’eau semble être une bonne idée, l’idée de boire de l’eau recyclée à partir de l’urine peut demander un certain temps d’adaptation, même pour les estomacs les plus solides.

La capacité de récupérer et de recycler la quasi-totalité de l’eau prélevée sur Terre est une étape importante pour la NASA, qui pourrait résoudre au moins une des préoccupations des astronautes lorsqu’il s’agit d’effectuer des voyages plus longs dans l’espace. Grâce à cette nouvelle avancée, les astronautes de l’ISS pourront subvenir à au moins un de leurs besoins essentiels sans avoir à dépendre de coûteuses missions de réapprovisionnement en provenance de notre planète.

Dans un communiqué annonçant cette avancée, la NASA précise que chaque membre d’équipage a besoin d’environ un gallon d’eau par jour pour boire, préparer la nourriture, se brosser les dents, aller aux toilettes, etc. La récupération de 98 % de l’eau à bord de l’ISS est depuis longtemps un objectif pour l’agence, qui pourrait ouvrir la voie à des voyages spatiaux plus longs sans avoir à se préoccuper de l’approvisionnement en eau.

Expliquant le fonctionnement du système de récupération d’eau, la NASA a déclaré qu’il était possible grâce au système de contrôle environnemental et de maintien de la vie (ECLSS) de la station spatiale, qui comprend un système de récupération d’eau qui collecte les eaux usées et les envoie à l’ensemble de traitement de l’eau (WPA) pour produire de l’eau potable. Le système comprend également une autre machine qui utilise des « déshumidificateurs avancés » pour capturer l’humidité libérée dans la cabine par l’équipage lorsqu’il respire et transpire.

Pendant ce temps, l’urine est transformée en eau potable par l’ensemble de traitement de l’urine (UPA) grâce à un processus appelé distillation sous vide. Cependant, le processus ne convertit pas toute l’urine en eau potable et produit une saumure d’urine qui contient encore de l’eau récupérable. C’est à ce moment-là qu’un ensemble de traitement de saumure (BPA) a été utilisé pour extraire l’eau supplémentaire afin d’atteindre l’objectif de 98 %. Avant d’activer le BPA, la NASA récupérait entre 93 et 94 % de l’eau totale à bord de l’ISS.

Christopher Brown, membre de l’équipe du Centre spatial Johnson, a salué cette avancée comme « une étape très importante » dans l’évolution des systèmes de survie dans l’espace. Selon lui, la capacité de recycler 98 % de l’eau encore et encore pour l’utiliser par les astronautes « est une réalisation assez impressionnante ». Bien que la NASA ou ses ingénieurs ne l’aient pas dit en ces termes, cette « réalisation impressionnante » pourrait bien aider les missions avec équipage vers Mars dans les années à venir.

Image : NASA

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :