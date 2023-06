Le transfert des données d’iCloud pourrait être facilité par la future législation de l’UE

Actuellement, si vous êtes profondément ancré dans l’écosystème Apple, vous disposez probablement d’un large éventail de données stockées sur iCloud : contacts, messages, calendriers, photos, vidéos, courrier, notes, documents, sauvegardes d’appareils, et bien d’autres choses encore. Déplacer des données d’iCloud vers un autre service de cloud computing (en raison d’une augmentation de prix, par exemple) n’est pas une mince affaire, et c’est ce qu’une nouvelle loi vise à changer.

Si Apple s’engage à respecter le principe de la portabilité des données, elle ne fait pas encore tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la tâche des utilisateurs non initiés à la technologie…

La portabilité des données, c’est la liberté de choix

Actuellement, l’un des principaux objectifs des entreprises technologiques est de nous persuader d’utiliser leurs applications et leurs services, puis de les conserver. Plus nous utilisons un service depuis longtemps, plus il est difficile de passer à un service concurrent.

Les médias sociaux en sont un bon exemple : nous pouvons avoir des centaines de milliers de messages, de photos et de vidéos, ainsi qu’un vaste réseau d’amis. Recommencer avec un autre réseau social peut être une perspective décourageante, ce qui donne aux entreprises établies un avantage significatif sur les entreprises émergentes.

L’idée qui sous-tend la portabilité des données est que les consommateurs devraient être libres de transférer toutes leurs données en ligne d’un service à l’autre, aussi rapidement et facilement que possible. C’est pourquoi Facebook, par exemple, a dû lancer des outils pour télécharger et transférer vos données.

Une nouvelle législation européenne pour élargir le choix et protéger la vie privée

L’Union européenne a adopté une série de lois visant à limiter les pouvoirs des grandes entreprises technologiques. Il s’agit notamment de la loi sur les marchés numériques, qui pourrait obliger Apple à autoriser des boutiques d’applications tierces, afin d’offrir un plus grand choix aux consommateurs.

Reuters rapporte qu’un accord de principe a été conclu sur la dernière de ces lois, simplement connue sous le nom de Data Act (loi sur les données).

Les pays de l’UE et les législateurs européens se sont mis d’accord mardi sur des règles régissant l’utilisation des données des consommateurs et des entreprises européennes par les grandes entreprises technologiques et d’autres sociétés. […] La loi facilite le passage à d’autres fournisseurs de services de traitement des données, introduit des garanties contre le transfert illégal de données par les fournisseurs de services en nuage et prévoit l’élaboration de normes d’interopérabilité pour les données à réutiliser entre les secteurs.

Le transfert de données d’iCloud : un objectif probable

La nouvelle loi affectera un large éventail d’entreprises technologiques, dont Apple fera certainement partie. La facilité de transfert des données d’iCloud sera probablement l’une des priorités.

S’il existe des méthodes pour transférer certaines de ces données vers d’autres services en nuage – comme le transfert de vos photos d’iCloud vers Google Photos, par exemple – le transfert de toutes vos données vers un autre fournisseur de services en nuage n’est pas un processus trivial.

Apple soutient le principe de la portabilité des données et est l’un des fondateurs de l’initiative de transfert de données (aux côtés de Meta et de Google). Cependant, il s’agit toujours d’un domaine technique.

La nouvelle loi devrait exiger un processus beaucoup plus simple, qui permette au consommateur de transférer toutes ses données iCloud vers Dropbox ou Google Drive en appuyant simplement sur un bouton.

La protection de la vie privée est également une exigence clé

En plus de permettre aux consommateurs de choisir plus facilement l’endroit où leurs données sont stockées, la future loi vous donnera, à vous et à moi, plus de poids sur les données que les géants de la technologie peuvent utiliser.

Par exemple, si vous avez des produits domestiques intelligents qui communiquent avec un serveur appartenant à la marque qui les fabrique, vous pourrez choisir quelles données sont partagées et comment elles peuvent être utilisées par l’entreprise.

Comme pour toute législation européenne, le processus d’adoption est long et comporte de nombreuses étapes, aussi ne vous attendez pas à ce qu’elle prenne effet de sitôt. Il faudra probablement attendre au moins deux ans avant que la loi sur les données n’entre en vigueur et ne s’applique à Apple et à d’autres entreprises.

