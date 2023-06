Les actions de NVIDIA et d’AMD chutent alors que les États-Unis envisagent de renforcer les restrictions sur les exportations de puces d’IA vers la Chine

En bref : Le cours de l’action de NVIDIA, habituellement robuste, a chuté de plus de 2 % à la suite d’un nouveau communiqué selon lequel les États-Unis envisagent de restreindre davantage les exportations de puces d’intelligence artificielle vers la Chine. Bien que cette décision ait le plus grand impact sur NVIDIA, AMD a également vu le cours de son action chuter.

Le Wall Street Journal rapporte que Washington envisage de renforcer ses contrôles à l’exportation de puces d’intelligence artificielle vers la Chine afin d’empêcher que le meilleur hardware des entreprises américaines ne soit utilisé par des utilisateurs militaires ou détourné vers eux, qu’il ne se retrouve dans les superordinateurs du pays ou qu’il ne soit utilisé à des fins de piratage.

En septembre de l’année dernière, les États-Unis ont encore renforcé les sanctions contre la Chine en demandant à NVIDIA et AMD de cesser de vendre au pays (et à la Russie) leurs GPU haute performance axés sur l’intelligence artificielle. Les sanctions signifient que la Chine ne peut pas importer les GPU NVIDIA A100 ou H100, tandis que la carte AMD MI250 Instinct est également interdite, ce qui laisse des options moins puissantes telles que l’accélérateur MI100 et le NVIDIA A800, ce dernier ayant été créé pour se conformer aux sanctions.

Selon trois personnes au fait de la situation, le ministère américain du commerce s’apprête à mettre à jour les contrôles à l’exportation du mois d’octobre, ce qui rendrait encore plus difficile la vente des produits d’IA de NVIDIA et d’AMD à la Chine. Les entreprises devront obtenir une licence pour exporter les puces d’IA, y compris les A800 et H800, vers les pays concernés.

Par ailleurs, l’administration Biden envisage également de restreindre la location de services en nuage aux entreprises chinoises spécialisées dans l’IA, qui ont utilisé ces outils pour contourner les interdictions frappant les puces avancées.

NVIDIA a réussi à continuer à développer ses activités d’IA en Chine malgré les restrictions actuelles, mais une interdiction plus étendue aurait un impact massif sur l’entreprise. Team green a prévu de réaliser un chiffre d’affaires de 11 milliards de dollars au prochain trimestre, soit une hausse d’environ 80 % en glissement annuel, grâce à ses produits axés sur l’IA. Tencent, Alibaba et Baidu ont passé des commandes supplémentaires de puces NVIDIA cette année, tandis que ByteDance aurait commandé pour 1 milliard de dollars de GPU NVIDIA.

Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a déclaré au Financial Times que les contrôles à l’exportation existants ont laissé son entreprise « les mains liées dans le dos » en l’empêchant de vendre les produits d’intelligence artificielle les plus avancés à la Chine. Une interdiction plus complète poserait encore plus de problèmes.

Au début du mois, nous avons appris que des universités et des entreprises chinoises se tournaient vers des revendeurs clandestins pour se procurer des puces d’IA NVIDIA à usage restreint, et qu’elles payaient le prix fort pour mettre la main dessus.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :