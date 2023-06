Les Apple Glasses ne seront pas concurrencées par les lunettes intelligentes Google Iris

Alors que Vision Pro fait les gros titres en ce moment, il est probable qu’un futur appareil Apple Glasses sera celui qui fera de la réalité augmentée un produit de masse. Apple devait faire face à la concurrence d’un produit portant le nom de code Google Iris, mais un nouveau rapport indique que le géant de la recherche a maintenant abandonné le travail sur l’appareil.

Le projet Iris a été présenté pour la première fois il y a 18 mois, et contrairement au produit Google Glass, il semblait être quelque chose que les gens seraient heureux de porter …

L’abandon anticipé des Google Glass

Google a été la première grande entreprise à commercialiser une paire de lunettes de réalité augmentée (RA), sous la forme des Google Glass.

L’appareil, d’une valeur de 1 500 dollars, a d’abord été proposé à une sélection d' »explorateurs de lunettes » en 2013, avant d’être mis en vente plus largement l’année suivante.

Malheureusement pour l’entreprise, il n’a jamais décollé en tant que produit de consommation. En raison d’un design trop technique et d’une controverse sur la capacité d’enregistrement vidéo, même la plupart des passionnés de technologie se sont détournés des Glass, et Google a abandonné la vente au grand public en 2015. La société s’est tournée vers les entreprises, avec deux éditions Enterprise vendues, mais celles-ci ont également été retirées du marché au début de l’année.

Développement de Google Iris

En 2022, Google aurait travaillé sur une nouvelle version, sous le nom de code Google Iris.

À l’époque, on ne savait pas exactement de quel type d’appareil il s’agissait, The Verge suggérant qu’il s’agirait d’un appareil ressemblant à un masque de ski, ce qui a été le design (form factor) révélé plus tard pour la Vision Pro d’Apple.

Cependant, des rapports ultérieurs ont indiqué quelque chose de beaucoup plus proche des Google Glass dans un design de lunettes plus conventionnel.

Les travaux sur Google Iris remontent au moins à 2021.

Google abandonne le projet Iris

Comme le note notre site frère, il est maintenant dit que Google a annulé le projet en début d’année.

Selon Business Insider, Google ne travaille pas actuellement sur sa propre paire de lunettes intelligentes après avoir annulé le projet « Iris » en début d’année. Le projet était de « construire et lancer Iris comme son propre produit ». Les initiés affirment que les dirigeants de Google n’ont cessé de changer la stratégie pour les lunettes Iris lors de leur développement, ce qui a conduit l’équipe à pivoter continuellement, frustrant ainsi de nombreux employés. Cette décision est le résultat de « licenciements, de remaniements et du départ de Clay Bavor », qui a dirigé les efforts en matière d’AR/VR et a travaillé pour l’entreprise pendant 18 ans.

Le rapport indique que l’entreprise continue de travailler sur la réalité augmentée de manière plus générale, mais il semble qu’elle se concentre désormais sur le système d’exploitation, laissant à d’autres marques le soin de fabriquer le matériel.

En ce qui concerne les efforts de Google dans le domaine de la réalité augmentée, l’entreprise s’efforce désormais de reproduire le cahier des charges Android-OEM pour le nouveau design (form factor). Le rapport indique que « Google s’est concentré sur la création de plates-formes logicielles pour la réalité augmentée qu’il espère céder sous licence à d’autres fabricants de casques ».

Le calendrier des Apple Glasses n’est pas encore connu

Les Apple Glasses devraient être un objet portable ressemblant à des lunettes de vue classiques, capable de superposer des contenus de réalité augmentée tels que les indications et les notifications d’Apple Maps.

La date de commercialisation d’un tel appareil a fait l’objet de nombreuses spéculations, certains rapports très improbables évoquant des dates aussi proches que 2024. Avec la mise en vente de Vision Pro prévue pour l’année prochaine, 2024 n’est manifestement pas une date envisageable pour les Apple Glasses.

Le célèbre analyste d’Apple Ming-Chi Actu a déclaré « 2026 ou 2027 au plus tôt », mais personnellement je pense qu’il faudra beaucoup plus de temps pour que les lunettes soient commercialisées.

Les Apple Glasses sont actuellement un projet d’envergure. Les rendre capables de faire tout ce que l’on attend d’elles, dans un appareil qui a une autonomie d’une journée, qui a une forme similaire à des lunettes de vue, et qui est suffisamment abordable pour être un produit de consommation (même un produit Apple), est un projet extrêmement ambitieux. Un projet qui devait prendre de nombreuses années : Il était peu probable qu’il succède rapidement au casque d’Apple, qu’il s’agisse de la génération 1 ou de la génération 2.

Image du concept : iPhoneNews

