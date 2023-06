Lancement du Nokia G42 avec Snapdragon 480+ SoC et un appareil photo principal de 50 MP

HMD Global, la société finlandaise propriétaire de la marque Nokia, a lancé son dernier smartphone, le Nokia G42. Si Nokia n’est pas revenu au niveau qu’il avait durant ses « années de gloire », depuis le rachat par HMD Global, l’entreprise rebondit. Son dernier téléphone mobile est le Nokia G42, un téléphone mobile de milieu de gamme. Selon Nokia, il s’agit de son premier téléphone 5G qui peut être facilement réparé à domicile, même s’il a besoin d’un nouvel écran ou d’une nouvelle batterie. Dans cet article, nous examinerons de plus près les caractéristiques et les caractéristiques du Nokia G42.

Conception et affichage

Le Nokia G42 dispose d’un écran LCD IPS de 6,56 pouces avec une résolution de 720 x 1612 pixels et un rapport d’aspect de 20:9. L’écran prend en charge 16,7 millions de couleurs et a une densité de pixels d’environ 269 ppp. L’écran est protégé par Corning Gorilla Glass 3. Le téléphone a une découpe en V sur l’écran qui abrite sa caméra selfie. L’écran a une luminosité maximale de 560 nits. En termes de conception, le Nokia G42 a une conception QuickFix qui permet l’auto-réparation. Le téléphone a un dos et un cadre en plastique, et il est disponible en deux couleurs : Midnight Sun et Polar Night.

Selon HMD, cet appareil est conçu pour être réparable sans compromis afin de maximiser la longévité et de réduire l’impact environnemental. Il est également fourni avec un monocoque en 2 versions pour faciliter la réparation, composé d’une coque arrière composée à 65 % de plastique recyclé. La société affirme également que cet appareil est testé pour résister à plus de coups avec plus de 2 tests de chute et de nouveaux tests de compression.

Caméra

Le nouveau Nokia G42 est fourni avec un système de caméra assez décent pour un téléphone mobile de milieu de gamme. Voici les détails

Caméra arrière : Le Nokia G42 dispose d’une triple configuration de caméra à l’arrière qui se compose d’une caméra principale de 50MP (f/1.8), d’une caméra macro de 2MP et d’une caméra de profondeur de champ de 2MP. La caméra arrière dispose également d’un autofocus et d’un module flash.

Caméra frontale: Le Nokia G42 dispose d'un appareil photo 8 MP (grand angle) à l'avant. Cependant, une source mentionne que la caméra frontale est de 16 MP, il peut donc y avoir des variations selon la région ou le modèle.

Dans l’ensemble, le Nokia G42 dispose d’une caméra arrière haute résolution et d’une caméra frontale décente pour prendre des selfies et des appels vidéo.

Performances et batterie

Nokia G42 est fourni avec des fonctionnalités impressionnantes. L’autonomie de la batterie est l’une des caractéristiques les plus remarquables du Nokia G42. Le téléphone est alimenté par une batterie de 5000 mAh, ce qui est plus que suffisant pour durer une journée complète d’utilisation intensive. De plus, le téléphone prend en charge une charge rapide d’au moins 18 W, ce qui indique que vous pouvez recharger rapidement la batterie lorsqu’elle est faible. Nokia affirme que cet appareil dispose d’une batterie longue durée à bien des égards. La société affirme qu’elle offre une autonomie de 3 jours pouvant durer jusqu’à 800 cycles de charge. C’est 60% de plus que le Nokia G50 et de nombreuses autres marques concurrentes.

En termes de performances, le Nokia G42 est équipé d’un chipset Snapdragon 480+ 5G, qui est un processeur bas de gamme. Cependant, il est toujours capable de gérer la plupart des tâches avec facilité. Le téléphone dispose également de 4 Go / 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs. Cet appareil prend également en charge l’extension de carte microSD

Le téléphone fonctionne sur Android 13 dès la sortie de la boîte, qui est la dernière version d’Android. Il promet également de fournir des mises à jour du système d’exploitation sur deux ans et des mises à jour mensuelles des correctifs de sécurité sur trois ans. Dans l’ensemble, le Nokia G42 est un excellent téléphone pour tous ceux qui recherchent un téléphone avec une bonne autonomie et des performances décentes.

Le Nokia G42 est alimenté par un processeur Snapdragon 480 et est fourni avec 4 Go ou 6 Go de RAM, selon la déclinaison. Le téléphone dispose de 128 Go de stockage interne, qui peut être étendu jusqu’à 512 Go via une carte microSD. Le téléphone fonctionne sur Android 13 prêt à l’emploi et est soutenu par une batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 18 W.

Connectivité

Comme mentionné précédemment, le Nokia G42 est le premier téléphone 5G de la société qui peut être facilement réparé. Le téléphone prend en charge la connectivité 5G, ainsi que 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready), Bluetooth 5.1 et NFC. Le téléphone prend en charge GPS, AGPS, GLONASS, BDS et Galileo et dispose également d’un capteur de lumière ambiante.

Autoréparable

L’une des caractéristiques les plus intéressantes du Nokia G42 est qu’il est auto-réparable. Le téléphone est fourni avec une coque arrière amovible qui permet aux utilisateurs de remplacer facilement la batterie. S’ils en ont besoin, ils peuvent également remplacer l’écran. Il s’agit d’une fonctionnalité unique qui n’est pas disponible sur la plupart des smartphones aujourd’hui. De plus, HMD s’est associé à iFixit pour fournir des guides de réparation et des versions OEM pour le Nokia G42 pour les cinq prochaines années, notamment des écrans, des batteries, des ports de charge, etc.

Prix ​​et disponibilité

La version 6Go/128Go démarre à 249 euros. Le téléphone devrait être disponible en Australie à partir de juillet 2023. On ne sait pas encore quand le téléphone sera disponible sur d’autres marchés. Cependant, lorsqu’il arrivera, nous vous le ferons savoir.

Conclusion

Le Nokia G42 est un smartphone de milieu de gamme doté de fonctionnalités intéressantes, telles que la connectivité 5G et l’auto-réparabilité. Le téléphone a une configuration de caméra décente, une grande batterie et une bonne quantité de stockage. Le design du téléphone est simple et élégant, et il est disponible en deux couleurs. Dans l’ensemble, le Nokia G42 est une bonne option pour ceux qui recherchent un smartphone de milieu de gamme avec des fonctionnalités uniques.

