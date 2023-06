Xiaomi 13T et 13T Pro : certaines caractéristiques ont été révélées

Xiaomi n’apportera pas de série Xiaomi 13S cette année. Cependant, cela n’indique pas que nous manquerons toutes les gammes phares alternatives de l’entreprise. Cela dit, alors que les Xiaomi 13S et 13S Pro ne viennent pas, les Xiaomi 13T et 13T Pro devraient combler cette lacune. La série Xiaomi 13T sera bientôt introduite et avant leur lancement, nous avons une liste avec certaines des caractéristiques auxquelles nous pouvons nous attendre pour les deux smartphones. Comme prévu, les deux smartphones appartiennent à la catégorie phare.

Caractéristiques Xiaomi 13T et 13T Pro

Les Xiaomi 13T et 13T Pro embarqueront des écrans AMOLED 144Hz qui ont une diagonale approximative de 6,67 pouces. Le 13T Pro apportera un « SoC 4 nm phare » qui est présenté comme le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Le Xiaomi 13T Pro aura un « SoC 4 nm de premier plan » qui serait le processeur MediaTek Dimensity 9200. Les deux sont basés sur le processus de fabrication 4 nm de TSMC. Il existe de légères différences dans la disposition du Core et la fréquence de fréquence. De plus, le Snapdragon a le GPU Adreno 730 et MediaTek a l’Immortalis-G715 d’ARM. Ce sera une question de préférence car les deux appareils devraient offrir les mêmes performances sur le papier.

Les Xiaomi 13T et 13T Pro s’aventureront également grâce au partenariat de Xiaomi avec Leica. Malheureusement, les détails de la caméra ne figurent pas dans cette fiche technique divulguée. Ensuite, le 13T sera fourni avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que le 13T Pro arrivera avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Les deux téléphones fonctionneront sous MIUI 14 et seront alimentés par des batteries de 5 000 mAh. Le 13T apportera une charge rapide de 67 W tandis que le 13T Pro chargera jusqu’à 120 W (tout comme le Redmi K60 Ultra).

La série Xiaomi 13T devrait être lancée le 1er septembre. Le 13T Pro se vendra à 799 £, tandis que le 13T devrait avoir un prix de 599 £. Les deux téléphones sont fournis avec des briques de charge à l’intérieur de la boîte. Le 13T Pro devrait être un Redmi K60 Ultra rebadgé qui devrait être lancé prochainement en Chine.

Nous nous attendons à ce que plus de détails tels que les caractéristiques de la caméra et les détails de conception apparaissent dans un avenir proche.

