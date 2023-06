ChatGPT pour iOS permet désormais aux abonnés payants d’utiliser Bing directement depuis l’application

OpenAI a lancé la première application officielle ChatGPT pour iOS en mai, suite au succès fulgurant de la plateforme basée sur l’IA. Depuis, l’application a été mise à jour avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge des raccourcis Siri. Aujourd’hui, l’application ChatGPT pour iOS fait l’objet d’une nouvelle mise à jour, cette fois-ci avec Bing de Microsoft intégré – mais uniquement pour les abonnés payants.

ChatGPT intègre Bing sur iOS

Comme décrit dans les notes de version de la dernière version de l’application (via The Verge), les abonnés de ChatGPT Plus peuvent désormais activer une nouvelle fonction « Browsing » qui utilise GPT-4 combiné à la recherche Bing. Lorsque cette fonction est activée, ChatGPT fournit « des réponses complètes et des informations actuelles sur des événements et des informations qui vont au-delà des données d’entraînement initiales du modèle ».

En d’autres termes, cela indique que ChatGPT utilise la recherche Bing pour donner des réponses encore plus précises basées sur des données récentes. Pour ceux qui ne connaissent pas, ChatGPT a été entraîné avec des données datant d’au plus tard septembre 2021. L’IA n’a aucune connaissance des événements qui se sont produits après cette date, mais l’intégration avec Bing résout ce problème.

Une intégration similaire est déjà disponible dans la version web de ChatGPT. Il est important de souligner que Microsoft a investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI au début de l’année. En conséquence, Bing est devenu le moteur de recherche par défaut de ChatGPT, tandis que l’IA générative d’OpenAI est désormais intégrée à Microsoft Edge et fait partie de Bing.

À titre d’exemple, Microsoft a récemment mis à jour l’application Bing pour iOS avec un nouveau widget qui dirige l’utilisateur directement vers le chatbot basé sur ChatGPT.

Pour activer la nouvelle fonctionnalité basée sur Bing, recherchez l’option « Navigation » dans la section « Nouvelles fonctionnalités » et assurez-vous de passer au modèle GPT-4.

ChatGPT pour iOS est disponible gratuitement sur l’App Store. Certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement ChatGPT Plus, qui coûte 20 $ par mois. L’application est disponible dans plus de 40 régions du monde.

Lire aussi

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :