iOS 16.6 / iPadOS 16.6 Beta 4 déployé pour les développeurs

Les participants au programme bêta iOS/iPadOS doivent s’assurer d’installer la dernière version bêta pour iOS 16.6 et iPadOS 16.6. Pour les utilisateurs réguliers attendant la mise à jour stable, il est important de noter qu’Apple se rapproche d’une version stable avec la sortie des quatrièmes bêtas pour les développeurs. Les quatrièmes bêtas deviennent disponibles plus de deux semaines après la sortie des troisièmes bêtas. Comme d’habitude, ces versions sont à des fins de test, pour éliminer tous les bugs et assurer une version stable dans un avenir proche.

iOS 16.6 et iPadOS 16.6 – La bêta 4 est maintenant disponible

Les développeurs enregistrés peuvent s’inscrire aux bêtas en accédant aux paramètres. Après cela, dirigez-vous vers le menu de mise à jour du logiciel. Appuyez sur l’option « Mises à jour bêta » pour la version bêta du développeur iOS 16. Gardez à l’esprit que vous aurez besoin d’un identifiant Apple associé à un compte développeur. Vous en aurez besoin pour télécharger et installer la version bêta.

iOS 16.6 et iPadOS 16.6 sont des points de départ pour la vérification de la clé de contact iMessage. Il s’agit de permettre aux propriétaires d’iOS/iPadOS de vérifier qu’ils sont en discussion avec des personnes à qui ils ont l’intention d’envoyer un message plutôt qu’avec une entité malveillante qui a intercepté le message. L’objectif de la fonctionnalité est d’améliorer l’utilisation pour les utilisateurs qui ont été confrontés à des « menaces numériques extraordinaires ». De plus, la marque Cupertino souhaite que la nouvelle fonctionnalité soit utilisée par les journalistes, les responsables gouvernementaux et les personnes confrontées à des menaces potentielles.

La marque prévoit iMessage Contact Key Verification pour atteindre les iPhones et autres appareils en 2023. C’est l’une des dernières grandes fonctionnalités que nous verrons dans iOS 16. Après tout, la marque a commencé son voyage vers iOS 17 et nous devrions voir un véritable sortie d’ici septembre. L’iOS 17 est disponible en bêta fermée, et Apple promet une bêta ouverte pour juillet 2023.

Apple n’a pas encore donné de date de sortie officielle pour iOS 16.6. Cependant, cela ne devrait pas prendre aussi longtemps que les tests bêta avancent. La mise à jour apportera également plus d’icônes Beats Studio Buds. Les nouvelles icônes de couleur sont pour les Beats Studios Buds ivoire et transparent (au cas où vous l’auriez manqué, Apple possède Beats). La version bêta 2 a également ajouté une nouvelle invite lorsque vous essayez de vous connecter à iCloud pour Windows lorsque l’iPhone et le PC Windows ne sont pas sur le même réseau Wi-Fi. La nouvelle invite vous conseille d’utiliser un réseau différent et que votre iPhone et votre PC Windows doivent être sur le même réseau.

Gardez à l’esprit que ces fonctionnalités sont en cours de développement, Apple pourrait en modifier certaines ou choisir de ne pas les inclure dans la mise à jour finale. Pour l’instant, les utilisateurs de la version stable profiteront d’iOS 16.5 et de toutes les fonctionnalités qui ont été ajoutées.

