Les accessoires PS5 en édition limitée de LeBron James sortiront le 27 juillet

Sony vient de porter la conception de ses accessoires à un tout autre niveau. La société a ajouté des personnalisations supplémentaires à la plupart de ses accessoires PS5 pour reconnaître les réalisations d’une légende. À cet égard, ce n’est personne d’autre que la légende du basket-ball LeBron James. Sur le site de blog officiel de la société, elle a présenté les accessoires PlayStation 5 qui ont été conçus avec le relooking de LeBron James. Sony a publié un article sur la collaboration commençant par des éloges pour la légende du basket-ball LeBron James.

D’Akron à la scène mondiale, LeBron James inspire le monde avec son éthique de travail infatigable, son esprit de championnat et ses réalisations remarquables sur et hors du terrain et dans sa communauté. Aujourd’hui, nous sommes ravis de partager des détails sur la façon dont les joueurs de certains marchés peuvent sécuriser notre première collaboration de conception avec LeBron et les tout premiers accessoires PlayStation en édition limitée co-conçus avec une icône culturelle.

Housse de console PS5 édition limitée LeBron James

Sony a annoncé que les accessoires seront disponibles en quantités limitées. Cela indique que tout le monde ne peut pas y avoir accès. Il sera limité à quelques pays dans le monde. Par exemple, la coque de la console LeBron James Limited Edition PS5 sera initialement disponible à la vente aux États-Unis. Peu d’autres pays viendront s’ajouter à la liste. Les clients peuvent l’acheter directement sur le PlayStation Store pour 64,99 $. N’oubliez pas qu’il sera en stock limité. Par conséquent, il est conseillé d’agir rapidement si vous souhaitez sécuriser ces accessoires en édition limitée. Sony ouvrira la précommande pour la couverture PS5 le jeudi 29 juin. Vous pouvez donc passer votre précommande sur la boutique américaine officielle de l’entreprise.

Où acheter les accessoires PS5 édition limitée LeBron James

Outre les États-Unis, quelques autres pays chanceux auront également l’opportunité de faire partie de cette collaboration historique. Sony lancera à la fois la coque de la console LeBron James Limited Edition PS5 et sa manette sans fil DualSense dans les pays suivants. Ils comprennent le Royaume-Unis, la France, l’Allemagne, l’Autriche, la France, le Portugal, l’Italie et le Benelux. Les précommandes dans ces régions commenceront également le 29 juin. Cependant, la société lancera officiellement les accessoires le 27 juillet. Ceux de ces régions peuvent également précommander les accessoires LeBron James Limited Edition PS5 sur les boutiques en ligne PlayStation de leurs régions respectives. Les clients canadiens peuvent passer une précommande auprès des sites de ventes participants le même jour (29 juin).

Prix ​​des accessoires PS édition limitée LeBron James

Selon Sony, la manette sans fil LeBron James Limited Edition DualSense aura un prix de 79,99 $ aux États-Unis. Il coûtera également 79,99 € en Europe, 69,99 £ au Royaume-Unis et 99,99 $ CAD au Canada. Cependant, la société a souligné que certains sites de ventes pourraient apporter de légères modifications aux prix. Par conséquent, cela vaut la peine d’être noté.

Les accessoires LeBron James Limited Edition PS5 illustrent la passion de LeBron pour le jeu et la communauté. Co-créés par LeBron lui-même, ces accessoires intègrent des éléments inspirés de son parcours personnel. Ils comportent des phrases mémorables comme « Rien n’est donné. Tout se mérite. » Vous trouverez également des images et des adages qui ont un sens profond dans la vie de LeBron en tant qu’athlète exceptionnel, source d’inspiration pour des millions de personnes et meneur de jeu PlayStation. Ces accessoires servent de représentation unique et significative de la connexion de LeBron au monde du jeu. Et son influence en tant qu’icône culturelle, a conclu Sony. Vous pouvez également regarder la vidéo de présentation ci-dessous.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine