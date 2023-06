Top 20 des bloqueurs de publicités : Améliorer votre expérience de navigation

Les publicités en ligne sont devenues une partie omniprésente de nos vies numériques. Ils apparaissent sur les sites Web, les applications et même dans les flux de médias sociaux. Bien que les publicités soient une source de revenus pour les créateurs de contenu, elles peuvent être intrusives, ralentir les temps de chargement des pages et consommer d’énormes quantités de données. Les bloqueurs de publicités sont apparus comme une solution pour lutter contre ces problèmes. Ils offrent aux utilisateurs une expérience de navigation plus propre et plus rapide. Cependant, bien que les bloqueurs de publicités améliorent votre expérience de navigation, il est important de soutenir les créateurs de contenu en autorisant les sites Web auxquels vous faites confiance et sur lesquels vous comptez pour un contenu de qualité. Dans cet article, nous allons explorer les 20 meilleurs bloqueurs de publicités disponibles sur le marché aujourd’hui, en mettant en évidence leurs fonctionnalités et leurs avantages.

1. AdBlock Plus :

AdBlock Plus est l’un des bloqueurs de publicités les plus populaires, offrant un blocage efficace des publicités sur plusieurs plateformes. Il bloque divers types de publicités, y compris les bannières, les pop-ups et les publicités vidéo. L’outil permet également aux utilisateurs de personnaliser leur publicité en bloquant les choix. Il offre également plus de fonctionnalités telles que la protection contre les logiciels malveillants et le blocage des réseaux sociaux.

2. Origine uBlock :

uBlock Origin est un bloqueur de publicité léger qui met l’accent sur l’efficacité et la performance. Il est connu pour sa faible utilisation de la mémoire et sa capacité à bloquer les publicités tout en maintenant des temps de chargement de page rapides. uBlock Origin offre également les meilleures options de filtrage. Il permet aux utilisateurs d’affiner – d’ajuster leur annonce – de bloquer les choix pour une expérience de navigation personnalisée.

3. AdGuard :

AdGuard est une solution de blocage des publicités qui non seulement bloque les publicités, mais filtre également les trackers, les tentatives de phishing et les logiciels malveillants. Il propose des extensions de navigateur, des applications autonomes pour Windows et Mac, et même des versions mobiles pour Android et iOS. AdGuard fournit également une gamme d’options personnalisées et de fonctionnalités de confidentialité. Cela en réalité un choix robuste pour le blocage des publicités.

4. Blaireau de confidentialité :

Privacy Badger est un bloqueur de publicités unique développé par l’Electronic Frontier Foundation (EFF). Il se concentre sur la protection de la vie privée des utilisateurs en bloquant les traceurs et les cookies tiers qui peuvent suivre vos activités en ligne. Privacy Badger apprend au fur et à mesure que vous naviguez, s’adaptant pour bloquer les publicités et les trackers en fonction de vos choix. Une bonne chose à propos de ce bloqueur de publicités est qu’il prend en charge les sites Web qui respectent la confidentialité des utilisateurs.

5. Fantôme :

Ghostery est une extension axée sur le blocage et la confidentialité des publicités qui permet aux utilisateurs de contrôler leur suivi en ligne. Il bloque les publicités, les trackers et les scripts analytiques, améliore la confidentialité et la vitesse de chargement des pages. Ghostery fournit également des informations détaillées sur les trackers sur une page Web. Il donne également aux utilisateurs un aperçu de la manière dont leurs données sont collectées.

6. Pi-trou :

Pi-hole est une solution unique de blocage des publicités qui fonctionne au niveau du réseau. Il est conçu pour être installé sur un réseau local, bloquant les publicités pour tous les appareils liés à ce réseau. Cela inclut les téléphones mobiles, les tablettes et les téléviseurs intelligents. Pi-hole utilise le blocage des publicités basé sur le DNS pour bloquer les publicités avant même qu’elles n’atteignent vos appareils.

7. Navigateur courageux :

Brave Browser est un navigateur Web axé sur la confidentialité qui intègre une fonctionnalité de blocage des publicités. Il bloque les publicités et les trackers indésirables, et les remplace même par la confidentialité – en respectant les publicités si l’utilisateur opte pour son programme Brave Rewards. Brave Browser augmente la vitesse et la sécurité tout en offrant aux utilisateurs une expérience de navigation transparente.

8. Navigateur Opera :

Opera Browser est une fonctionnalité – un navigateur Web riche qui offre un bloqueur de publicités intégré. La fonction de blocage des publicités est activée par défaut, offrant aux utilisateurs une expérience de navigation propre et sans publicité. Opera comprend également un VPN gratuit qui permet aux utilisateurs de naviguer sur le Web de manière plus sécurisée tout en bloquant les publicités et les trackers.

9. Déconnectez-vous :

Disconnect est un puissant bloqueur de publicités et de trackers qui met l’accent sur la confidentialité et la sécurité. Il bloque les publicités dont les utilisateurs n’ont pas besoin, les trackers et chiffre même vos connexions Internet pour protéger vos données. Disconnect propose des extensions de navigateur pour les principaux navigateurs, aidant les utilisateurs à reprendre le contrôle de leur vie privée en ligne.

10. Bloqueur de pop :

Poper Blocker est un bloqueur de publicités léger spécialisé dans le blocage des pop-up et des pop-under des publicités. Il élimine efficacement les publicités pop-up ennuyeuses, offrant une expérience de navigation plus fluide. Poper Blocker est disponible en tant qu’extension de navigateur pour les navigateurs populaires tels que Chrome et Firefox.

11. AdLock :

AdLock est une solution de blocage des publicités qui bloque efficacement les publicités sur les navigateurs, les applications et même les publicités intégrées aux applications. Il offre des filtres personnalisés, des fonctionnalités anti-suivi et une protection contre les logiciels malveillants et les tentatives de phishing. AdLock possède également une interface conviviale et prend en charge plusieurs plates-formes, notamment Windows, Android et iOS.

12. Nano Adblocker :

Nano Adblocker est une extension légère de blocage des publicités connue pour sa méthode de travail simple et efficace. Il est basé sur le projet open source uBlock Origin et offre des fonctionnalités similaires de blocage des publicités. Nano Adblocker fournit une interface utilisateur minimaliste et se concentre sur un blocage rapide et fiable des publicités sans utiliser de ressources excessives.

13. AdAway :

AdAway est un outil de blocage des publicités réservé aux appareils Android. Cela fonctionne en modifiant le fichier de l’hôte sur votre appareil, bloquant efficacement les publicités sur toutes les applications et tous les navigateurs. AdAway a besoin d’un accès root pour fonctionner, mais offre une puissante solution de blocage des publicités pour les utilisateurs Android rootés qui souhaitent supprimer le système de publicités à l’échelle.

14. AdBlocker Ultime :

AdBlocker Ultimate est une extension gratuite et open source de blocage des publicités disponible pour les navigateurs populaires tels que Chrome, Firefox, Opera et Edge. Il bloque les publicités, les pop-ups, les bannières et les publicités vidéo. Il fait tout cela mais conserve toujours son poids léger et ses performances décentes. AdBlocker Ultimate fournit également plus de fonctionnalités telles que le masquage d’éléments et la prévention de la détection anti-adblock.

15. Bloquez ceci :

Bloquer Il s’agit d’une application de blocage des publicités pour les appareils Android qui bloque les publicités sur toutes les applications et tous les navigateurs. Il utilise le blocage des publicités basé sur DNS, similaire à Pi-hole, pour bloquer les publicités avant qu’elles n’atteignent votre appareil. Bloquer Ceci est facile à configurer et ne nécessite pas d’accès root, ce qui en réalité une option facile pour les utilisateurs d’Android à la recherche d’un blocage des publicités décent.

16. AdGuard Pro :

AdGuard Pro est la version premium d’AdGuard, offrant des fonctionnalités avancées de blocage des publicités pour les appareils iOS. Il bloque les publicités, les trackers et les tentatives de phishing sur les applications et les navigateurs. AdGuard Pro inclut également une fonctionnalité de filtrage DNS que les utilisateurs peuvent personnaliser. Il permet également aux utilisateurs d’affiner – d’ajuster leur annonce – de bloquer les choix et de protéger leur vie privée sur iOS.

17. AdBlock Rapide :

AdBlock Fast est un navigateur bloquant les publicités pour les appareils Android qui met l’accent sur la vitesse et l’efficacité. Il bloque les publicités et offre une expérience de navigation simplifiée sans réduire ses performances. AdBlock Fast exploite également des algorithmes de blocage des publicités optimisés pour offrir des temps de chargement de page rapides et une utilisation minimale des ressources.

18. Bloqueur de publicités intelligent :

Smart AdBlocker est une solution de blocage des publicités alimentée par l’IA qui utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour bloquer les publicités intrusives. Il apprend des commentaires des utilisateurs et améliore continuellement ses capacités de blocage des publicités. Smart AdBlocker propose des extensions de navigateur et des applications autonomes pour Android et iOS. Il garantit également une expérience de navigation sans publicité sur tous les appareils.

19. Bloqueur de publicité Trustnav :

Trustnav Adblocker est une extension de navigateur disponible pour Chrome et Firefox. Ce système bloque les publicités, les pop-ups et les trackers. Il améliore la vitesse de navigation, améliore la confidentialité et offre une interface propre. Trustnav Adblocker fournit également un tableau de bord convivial avec des statistiques sur les publicités et les trackers bloqués. Il donne aux utilisateurs un aperçu de leur expérience de navigation sans publicité.

20. AdBlock pour Safari :

AdBlock pour Safari est une extension populaire de blocage des publicités spécialement conçue pour le navigateur Safari d’Apple. Il bloque également efficacement les publicités, les pop-ups et les trackers, améliorant ainsi l’expérience de navigation sur les appareils macOS et iOS. AdBlock pour Safari propose des filtres personnalisés et une gamme de fonctionnalités qui peuvent aider les utilisateurs à optimiser le blocage des publicités et la confidentialité.

Les bloqueurs de publicités sont devenus des outils essentiels qui permettent aux utilisateurs d’obtenir une expérience de navigation sans publicité et facile. Grâce à leur capacité à bloquer les publicités intrusives, à réduire l’utilisation des données et à améliorer les temps de chargement des pages, ces bloqueurs de publicités offrent des fonctionnalités précieuses aux utilisateurs. Des choix populaires comme AdBlock Plus et uBlock Origin aux options axées sur la confidentialité comme Privacy Badger et Ghostery, le marché propose une variété de solutions de blocage des publicités. Quels que soient vos besoins, il existe très probablement un bloqueur de publicités pour répondre à vos besoins.

