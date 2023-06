Le mode plein écran de Hulu pour iPhone ne fonctionne plus depuis près d’un mois, selon de nombreux utilisateurs

Les utilisateurs de Hulu sont de plus en plus frustrés par un bug qui affecte depuis longtemps la possibilité de regarder du contenu en plein écran sur l’iPhone. Hulu indique qu’il étudie ce problème depuis plus d’un mois, mais qu’aucun correctif n’a été publié. Une solution temporaire est toutefois disponible.

Le problème est assez simple : sur l’iPhone, les utilisateurs de Hulu disent que rien ne se passe lorsqu’ils appuient sur le bouton « développer » pour afficher une vidéo en plein écran. Au lieu de cela, ils restent bloqués dans une fenêtre plus petite en orientation portrait.

La solution proposée par Hulu pour résoudre ce problème consiste à désactiver le verrouillage de la rotation sur votre iPhone. Vous pouvez le faire en glissant vers le bas depuis le Centre de contrôle et en tapant sur l’icône de verrouillage de la rotation. Cette solution n’est pas idéale, car pratiquement toutes les autres applications vidéo existantes passent en plein écran lorsque vous appuyez sur le bouton d’agrandissement, que le verrouillage de la rotation soit activé ou non.

Les gens de PiunikaWeb ont fait la chronique du nombre croissant de plaintes d’utilisateurs de Hulu au cours du mois dernier. Hulu a reconnu le problème et a déclaré qu’il travaillait sur un correctif à la fin du mois de mai. Plus récemment, cette semaine, Hulu a de nouveau reconnu le problème de longue date et a proposé la solution de contournement mentionnée plus haut :

Désolé pour votre déception ! Ce comportement fait actuellement l’objet d’une enquête et nous espérons en avoir le cœur net bientôt. Pour l’instant, vous pouvez désactiver le verrouillage de l’orientation et tourner votre téléphone pour regarder en plein écran.

Tout cela pour dire que ce bug affecte un grand nombre d’utilisateurs de Hulu pour iPhone depuis plus d’un mois, sans qu’aucune solution n’ait été trouvée. Le problème ne semble pas être universel, et il semble être résolu pour les utilisateurs d’iOS 17.

