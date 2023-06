Mise à jour de confidentialité et de sécurité iOS 17 : 8 nouvelles façons de protéger votre iPhone

Pommes iOS17 La mise à jour inclut un certain nombre d’améliorations de la confidentialité et de la sécurité qui améliorent la sécurité de vos appareils. Par exemple, Apple limitera l’accès aux photos et aux événements du calendrier, et réduira même la façon dont les sites Web vous suivent sur le Web. Ces changements sont conçus pour vous donner plus de contrôle sur vos données personnelles et rendre plus difficile pour les annonceurs de vous suivre en ligne. Pour vous aider à en savoir plus sur les principales améliorations en matière de confidentialité et de sécurité, nous avons dressé une liste ci-dessous.

iOS 17 Nouvelles mises à jour de confidentialité et de sécurité

Mises à niveau de la navigation privée dans Safari

Les onglets de navigation privée de Safari sont désormais verrouillés par défaut, ce qui nécessite un scan Face ID/Touch ID ou un mot de passe pour y accéder. Cela indique que si vous donnez votre téléphone à quelqu’un d’autre, il ne pourra pas voir votre historique de navigation privé sans votre permission.

Suppression de l’URL de suivi

Lorsque vous ouvrez une URL en mode de navigation privée, toutes les informations de suivi sont automatiquement supprimées de l’URL. Cela indique que les entreprises ne pourront pas suivre votre navigation sur plusieurs sites. Vous pouvez également activer cette fonctionnalité en mode de navigation non privée, ce qui contribuera à protéger votre vie privée.

Voici comment vous pouvez supprimer le suivi basé sur l’URL pour toutes les fenêtres des navigateurs de votre iPhone :

Ouvrez l’application Paramètres. Faites défiler jusqu’à Safari. Appuyez sur Avancé. Appuyez sur Suivi avancé et protection contre les empreintes digitales. Activez « Toute navigation ».

L’activation de cette fonctionnalité garantira que toutes les URL ouvertes dans le navigateur Safari ne contiendront aucune information de suivi.

Mots de passe partagés

iOS17, iPadOS 17 et macOS Sonoma vous permettent de partager en toute sécurité des mots de passe et des clés d’accès avec vos amis et les membres de votre famille. La fonctionnalité utilise une nouvelle fonction de mot de passe partagé. Vous pouvez partager des mots de passe pour des comptes multimédia partagés, des utilitaires, des factures, etc.

Pour commencer, accédez à la section Mots de passe de l’application Paramètres et choisissez « Commencer » sous l’en-tête « Mots de passe familiaux ». Une fois que vous avez configuré un groupe partagé, vous pouvez ajouter des personnes et partager des mots de passe. Tous les membres du groupe peuvent accéder, ajouter et modifier les mots de passe partagés.

Réinitialisations du mot de passe

Si vous modifiez le mot de passe de votre iPhone et que vous l’oubliez accidentellement, vous aurez désormais 72 heures pour utiliser votre ancien mot de passe pour retrouver l’accès à votre appareil. Il s’agit d’une fonctionnalité utile pour les personnes qui oublient ou qui changent fréquemment leur mot de passe.

Si vous entrez un mot de passe incorrect après avoir effectué une modification, vous pouvez appuyer sur « Mot de passe oublié ? » en bas de l’écran. Ensuite, appuyez sur « Essayez de réinitialiser le code d’accès » pour utiliser votre ancien code d’accès pour en créer un nouveau. Vous pouvez également activer « Expirer le code d’accès précédent maintenant » pour protéger votre appareil au cas où quelqu’un aurait appris votre ancien code d’accès.

Accès à la photothèque

Dans iOS17, Apple vous donne plus de contrôle sur votre photothèque. Les applications devront désormais demander votre autorisation avant de pouvoir accéder à l’intégralité de votre collection. Si vous ne leur donnez pas la permission, ils ne pourront voir qu’un nombre limité de photos. Cela aide à garder vos images privées.

Vous pouvez contrôler le degré d’accès des applications à votre photothèque. Vous pouvez choisir de leur donner un accès limité, un accès complet ou aucun accès du tout.

Accès limité indique que l’application ne peut voir que les photos que vous sélectionnez. Vous pouvez revoir les photos sélectionnées à tout moment, soit dans l’application, soit en allant sur Paramètres > Confidentialité et sécurité > Photos .

indique que l’application ne peut voir que les photos que vous sélectionnez. Vous pouvez revoir les photos sélectionnées à tout moment, soit dans l’application, soit en allant sur . Accès total indique que l’application peut voir toutes les photos et vidéos de votre photothèque. Votre appareil vous dira exactement à combien de photos et de vidéos vous donnez accès.

indique que l’application peut voir toutes les photos et vidéos de votre photothèque. Votre appareil vous dira exactement à combien de photos et de vidéos vous donnez accès. Pas d’accès indique que l’application ne peut voir aucune de vos photos ou vidéos.

indique que l’application ne peut voir aucune de vos photos ou vidéos. Ajouter des photos uniquement indique que l’application peut ajouter des images à votre bibliothèque, mais pas les afficher. Ce paramètre dépend de l’application et n’est pas disponible pour toutes les applications.

Pour voir quelles applications ont accès à vos photos, ouvrez l’application Paramètres, accédez à Confidentialité et sécurité, puis appuyez sur Photos. Vous pouvez modifier les paramètres de chaque application à partir d’ici.

Télécharger une nouvelle application avec iOS17 qui souhaite accéder à la photothèque affichera des options pour donner un accès limité ou complet. Dans le passé, les applications avaient la possibilité de demander simplement l’accès à l’intégralité de la photothèque. Il y a beaucoup plus de contrôle sur ce que les applications peuvent voir en termes de photos dans ‌iOS 17‌.

Non seulement cela, mais votre ‌iPhone‌ vous rappellera également périodiquement de limiter l’accès des applications aux images en vous indiquant le nombre d’images qu’une application peut voir.

Accès au calendrier

Les applications peuvent ajouter des événements à votre calendrier sans voir l’intégralité de votre calendrier. Vous pouvez contrôler quelles applications ont accès à votre calendrier dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Calendriers. Vous pouvez choisir de donner aux applications un accès complet, ce qui leur permet de tout voir dans votre calendrier, ou vous pouvez choisir Ajouter des événements uniquement, ce qui leur permet uniquement d’ajouter des événements à votre calendrier. De même, vous pouvez également révoquer l’accès à n’importe quelle application en choisissant Aucune.

Dans les paramètres, vous pouvez également voir le nombre d’agendas dont vous disposez et le nombre de comptes auxquels vous êtes connecté. Les applications avec accès complet peuvent voir l’emplacement, les invités, les versions jointes et les notes de vos événements.

Clés d’accès

iOS17 introduit les clés de sécurité, un moyen plus sûr de se connecter à votre identifiant Apple. Les clés d’accès utilisent une authentification biométrique, telle que Face ID ou Touch ID, au lieu de mots de passe. Cela rend beaucoup plus difficile pour les pirates de voler vos identifiants de connexion.

Les clés d’accès sont également plus pratiques que les mots de passe. Vous n’avez pas à vous en souvenir et ils sont automatiquement synchronisés sur tous vos appareils Apple. Ainsi, vous pouvez vous connecter à votre identifiant Apple sur n’importe quel appareil en un seul clic.

Les clés de sécurité sont basées sur la cryptomonnaie standard de l’industrie, elles sont donc très sécurisées. Il utilise une paire de clés pour assurer votre sécurité. Une clé est publique et enregistrée sur le site Web ou l’application. L’autre clé est privée et est stockée uniquement sur votre appareil. Cela indique que personne ne peut intercepter ou voler votre mot de passe.

Commençant par iOS17macOS Sonoma et iPadOS 17, vous pouvez vous connecter aux sites Web Apple en utilisant l’authentification biométrique au lieu de votre mot de passe.

Historique des activités à domicile

Enfin et surtout, la nouvelle mise à jour de confidentialité et de sécurité sur iOS 17 se trouve sur l’historique des activités à domicile. L’application Home conserve désormais un historique d’activité de 30 jours indiquant qui a accédé à vos serrures de porte, portes de garage, capteurs de contact et capteurs d’alarme. Cela permet de voir facilement qui était dans votre maison et quand.

