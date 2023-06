Quand Apple sortira-t-elle son casque de réalité mixte ?

Apple Vision Pro a été officiellement annoncé, et nous sommes encore en pleine phase d’engouement pour ce casque de réalité mixte très attendu. Il y a une bonne raison à cela.

Tout d’abord, nous espérions que ces dernières années seraient enfin l’année du casque. Il est en développement depuis si longtemps. Plus important encore, le lancement du casque Apple est en train de se produire.

Apple a tenu sa conférence annuelle Worldwide Developer Conference le lundi 5 juin. Il s’agissait du premier événement Apple de l’année 2023 et c’est à cette occasion qu’Apple a officiellement présenté le casque.

Nous ne savons pas encore quand Apple commencera à vendre le Vision Pro. Le prix de 3500 $ du casque pourrait atténuer les inquiétudes des personnes qui pourraient autrement envisager un appareil AR/VR d’Apple.

Mais pour ceux qui supplient Apple de prendre leur argent, le plus que nous sachions jusqu’à présent est que Vision Pro sera disponible aux États-Unis début 2024.

Pourquoi cette annonce anticipée ? Apple ne risque pas de nuire aux ventes d’un produit qu’elle vend déjà, et les clients potentiels peuvent éviter d’acheter un produit d’un concurrent.

L’Apple Watch est un autre exemple de cette stratégie. Apple a dévoilé le produit en septembre 2014 lors de l’événement iPhone 6 avant d’organiser une deuxième conférence de presse en mars 2015 pour donner des détails supplémentaires. Les premières montres n’ont été expédiées que fin avril.

Les développeurs ont également le temps de préparer d’excellentes applications pour visionOS avant même qu’il ne soit livré, et Apple a besoin de ce temps supplémentaire pour finaliser le produit.

Bien que nous sachions que Vision Pro sera commercialisé à partir de 3499 $, il reste encore des inconnues en matière de prix. Par exemple, Apple n’a pas précisé le prix des verres correcteurs fabriqués pour Vision Pro et destinés aux porteurs de lunettes. Nous ne savons pas non plus quels accessoires Vision Pro seront disponibles et combien ils coûteront.

En résumé, nous savons que Vision Pro sera lancé aux États-Unis au début de l’année 2024 avant d’arriver dans d’autres pays à la fin de l’année prochaine. Les prix internationaux et d’autres détails restent à venir.

