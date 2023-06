Utiliser Alexa dans la chambre : Les meilleurs conseils et astuces

Alexa dans la chambre à coucher ? Est-ce une bonne idée ? Absolument, car l’assistant est une aide pratique. Vous n’avez pas toujours besoin de lui parler, car avec des appareils adaptés, il est possible de le commander confortablement par écran tactile depuis votre table de nuit. De plus, les possibilités sont étonnamment variées. Alexa peut même réagir à vos ronflements.

Contenu :

Alexa dans la chambre : appareils appropriés

Si vous décidez d’utiliser Alexa dans votre chambre à coucher, une chose semble évidente : Le contrôle doit se faire depuis la table de nuit. Placer un imposant Echo Show 10 à cet endroit serait probablement surdimensionné. En revanche, l’Echo Spot de style réveil à boule, sorti en 2018, n’est malheureusement plus disponible. Mais il existe d’autres très bons candidats.

Echo Dot avec horloge (5e génération)

Le dernier Echo Dot de 5e génération n’a pas d’écran tactile, mais l’écran LED intégré peut afficher l’heure et la température actuelle grâce à un thermomètre intégré. C’est suffisant pour toutes les fonctions qu’un réveil devrait avoir. Pratique : un bouton permet de désactiver complètement le microphone, par exemple la nuit.

L’Echo Dot de 5ème génération est compact et possède un écran LED. (Photo : Amazon)

Par ailleurs, l’Echo Dot de 5e génération est équipé d’un haut-parleur puissant pour sa taille. Vous pouvez donc l’utiliser pour écouter un podcast le soir sans problème. Il est possible de désactiver le réveil ou d’activer la fonction snooze en tapant sur l’appareil.

Echo Show 5 (3ème génération)

L’écran tactile de l’Echo Show 5, toujours très compact avec son écran de 5,5 pouces, est un atout pour un réveil intelligent. Il vous permet non seulement d’afficher l’heure, mais aussi d’obtenir plus de détails sur la météo, la musique en cours ou les dernières nouvelles. Vous pouvez même regarder un film ou une série si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez, jetez un coup d’œil à votre galerie de photos prises précédemment. Grâce à la caméra intégrée, Alexa permet même de passer des appels vidéo. Mais vous ne l’utiliserez probablement pas dans votre chambre à coucher.

L’Echo Show 5 offre également un bon écran avec écran tactile. (Photo : Amazon)

La caméra (cache) et le microphone peuvent être désactivés manuellement. Ce qui est intéressant pour certains avec l’Echo Show 5 et le plus grand (mais peut-être pas pratique pour la chambre à coucher) Echo Show 8, c’est que vous contrôlez également la maison intelligente via l’écran. Éteignez les lampes dans le reste de la maison ou variez l’éclairage dans la chambre sans utiliser la voix ou les interrupteurs. C’est sympa.

Par ailleurs, avec un Echo Show 5, vous pouvez également accéder à vos caméras IP, par exemple à la porte d’entrée. Vous pouvez ainsi surveiller le facteur ou la factrice depuis votre lit.

Lenovo Smart Clock Essential

Le réveil Lenovo Smart Clock Essential affiche par défaut l’heure, l’humidité et la température. De plus, il est capable de faire varier l’intensité de l’écran lorsque la luminosité diminue.

L’horloge intelligente n’offre pas de contenu multimédia extensif, mais un bon son pour la musique et les podcasts, un contrôle de la maison intelligente et une concentration sur l’essentiel. Il existe également un bouton Snooze spécial. Lenovo a volontairement renoncé à une caméra et propose également un bouton pour désactiver le microphone du côté matériel.

La Smart Clock Essential est agréable à regarder. (Photo : Lenovo)

Conseil : Le choix d’appareils Alexa compacts pour la chambre à coucher est très limité. En général, je conseille les petits écrans intelligents de 6 pouces maximum. Si vous n’avez pas besoin d’une horloge pour dormir ou vous réveiller, les enceintes intelligentes comme l’Echo (Dot) sans horloge ou l’élégant Echo Pop sont également adaptées. Ils peuvent quand même vous réveiller.

Commandes vocales Alexa dans la chambre

Et que peut faire Alexa de spécial dans la chambre à coucher ? Une sélection :

Réveil & ; Minuteur : Que ce soit pour le lendemain matin, une bonne sieste ou une sieste prolongée, les fonctions de base d’Alexa fonctionnent parfaitement et sont probablement les plus utilisées. Des alarmes répétitives (chaque jour de la semaine, par exemple) sont également disponibles, et vous pouvez également vous réveiller avec des listes de lecture et vos chansons préférées. L’application Alexa vous permet de gérer facilement tous les réveils programmés. Commandes : « Alexa, règle le réveil sur 6h30 », « Alexa, règle le minuteur sur 45 minutes », « Alexa, réveille-moi avec [Playlist-Name] demain matin à 7h30 », « Alexa, réveille-moi dans 8 heures avec de la musique de [Künstlername] ».

Que ce soit pour le lendemain matin, une bonne sieste ou une sieste prolongée, les fonctions de base d’Alexa fonctionnent parfaitement et sont probablement les plus utilisées. Des alarmes répétitives (chaque jour de la semaine, par exemple) sont également disponibles, et vous pouvez également vous réveiller avec des listes de lecture et vos chansons préférées. L’application Alexa vous permet de gérer facilement tous les réveils programmés. Sommeil : Se retourner une dernière fois avant de se lever. Il suffit d’une courte commande pour que le réveil se manifeste à nouveau au bout de neuf minutes. Commande : « Alexa, snooze ».

Se retourner une dernière fois avant de se lever. Il suffit d’une courte commande pour que le réveil se manifeste à nouveau au bout de neuf minutes. Contrôle de la maison intelligente : Contrôlez vos lampes ou thermostats intelligents depuis votre lit. Vous n’avez plus besoin de vous lever pour allumer ou éteindre les lampes, contrôler les prises intelligentes, etc. Si les appareils intelligents sont correctement attribués aux pièces de la maison, une simple commande sur l’écran tactile est également possible. Commandes : « Alexa, éteins le salon », « Alexa, éteins la prise électrique de la chambre des enfants ».

Contrôlez vos lampes ou thermostats intelligents depuis votre lit. Vous n’avez plus besoin de vous lever pour allumer ou éteindre les lampes, contrôler les prises intelligentes, etc. Si les appareils intelligents sont correctement attribués aux pièces de la maison, une simple commande sur l’écran tactile est également possible. Sleeptimer Si vous ne souhaitez pas que la musique ou le podcast soit diffusé toute la nuit, vous pouvez automatiser l’arrêt via une commande. La lecture s’arrête après le temps souhaité. Commande : « Alexa, mettre le minuteur de sommeil sur [Zeit]. »

Si vous ne souhaitez pas que la musique ou le podcast soit diffusé toute la nuit, vous pouvez automatiser l’arrêt via une commande. La lecture s’arrête après le temps souhaité. Photos, musique, films et séries Si votre appareil Alexa pour la chambre à coucher dispose d’un écran, vous pouvez utiliser toutes sortes de médias sur celui-ci. Les appareils Echo avec écran, par exemple, offrent une connexion à Amazon Photos et Prime Video. En revanche, ils ne prennent pas en charge Netflix ou Google Photos. Commandes : « Alexa, montre-moi mes photos de vacances », « Alexa, démarre [Serie XY] », « Alexa, joue [Musik] de Spotify « .

Si votre appareil Alexa pour la chambre à coucher dispose d’un écran, vous pouvez utiliser toutes sortes de médias sur celui-ci. Les appareils Echo avec écran, par exemple, offrent une connexion à Amazon Photos et Prime Video. En revanche, ils ne prennent pas en charge Netflix ou Google Photos. Communication : Si une caméra est intégrée, vous pouvez également utiliser le système Alexa pour passer des appels vidéo, par exemple avec des amis qui disposent également d’Alexa et qui se trouvent dans vos contacts. Vous pouvez également passer des appels (audio) avec des personnes se trouvant dans d’autres pièces, par exemple votre fille dans la chambre des enfants ou votre amie dans le salon. Commandes : « Alexa, appelle [Person] « , « Alexa, appelle [Zimmername] appeler ».

Routines Alexa pour la chambre à coucher

Les routines permettent de créer de nombreux autres scénarios parfaitement adaptés à la chambre à coucher. Quelques exemples :

Lumière : Installez-vous confortablement d’une seule commande. Diminuez les lumières (intelligentes), activez la bande lumineuse sous le lit ou éteignez tout l’éclairage au moment de vous coucher en disant « Alexa, éteins les lumières ».

Installez-vous confortablement d’une seule commande. Diminuez les lumières (intelligentes), activez la bande lumineuse sous le lit ou éteignez tout l’éclairage au moment de vous coucher en disant « Alexa, éteins les lumières ». Détection de bruits : Alexa peut par exemple détecter vos ronflements et réagir en conséquence. Par exemple, en éteignant automatiquement les lumières de la maison. Lorsque vous créez une telle routine, définissez la durée pendant laquelle Alexa doit détecter les bruits et ce qui doit se passer ensuite.

Alexa peut par exemple détecter vos ronflements et réagir en conséquence. Par exemple, en éteignant automatiquement les lumières de la maison. Lorsque vous créez une telle routine, définissez la durée pendant laquelle Alexa doit détecter les bruits et ce qui doit se passer ensuite. Planification : Faites en sorte que la lumière s’allume ou s’éteigne lentement au lever et au coucher du soleil ou à une heure précise.

Faites en sorte que la lumière s’allume ou s’éteigne lentement au lever et au coucher du soleil ou à une heure précise. Réveil : Vous pouvez utiliser des routines pour demander à Alexa de jouer votre musique préférée, de lire la météo ou de lancer des messages après l’arrêt d’une alarme programmée. Vous pouvez aussi demander à Alexa de vous dire quels sont les rendez-vous du jour dans le calendrier.

Vous pouvez utiliser des routines pour demander à Alexa de jouer votre musique préférée, de lire la météo ou de lancer des messages après l’arrêt d’une alarme programmée. Vous pouvez aussi demander à Alexa de vous dire quels sont les rendez-vous du jour dans le calendrier. Bonne nuit & ; Méditation : Jouez de la musique spéciale pour vous endormir, des podcasts ou des sons de méditation pour trouver le calme souhaité.

Dans la chambre à coucher, par exemple, un Echo Dot devient un contrôleur de maison intelligente. (Photo : Amazon)

Vous pouvez bien sûr combiner de nombreuses options proposées par Alexa dans les routines. Par exemple, le déclenchement d’un réveil peut entraîner simultanément ou successivement l’allumage de la lumière, le lancement de votre station de radio favorite et la mise en marche du cuiseur à œufs (s’il est branché sur une prise intelligente) dans la cuisine.

Compétences pour la chambre à coucher

Certaines compétences créatives sont particulièrement adaptées à la chambre à coucher :

Smart Relax : Cette application gratuite de la Techniker-Krankenkasse propose des exercices de relaxation et des sons calmes pour se détendre et s’endormir.

Cette application gratuite de la Techniker-Krankenkasse propose des exercices de relaxation et des sons calmes pour se détendre et s’endormir. Des sons pour s’endormir : Mon favori personnel, que j’utilise presque tous les jours. S’endormir au son de la mer ou de la pluie – très agréable. La version Premium n’est pas nécessaire.

Mon favori personnel, que j’utilise presque tous les jours. S’endormir au son de la mer ou de la pluie – très agréable. La version Premium n’est pas nécessaire. L’heure du coucher : Barmer propose cette compétence avec toutes sortes de bruits pour s’endormir, mais aussi des histoires pour s’endormir et même un narrateur qui compte les moutons pour vous.

Barmer propose cette compétence avec toutes sortes de bruits pour s’endormir, mais aussi des histoires pour s’endormir et même un narrateur qui compte les moutons pour vous. Veilleuse : Pas parfait, mais pratique pour un Echo Dot (avec horloge). Utilisez l’anneau de LED comme veilleuse pendant un certain temps.

Vous n’aimez pas avoir Alexa dans votre chambre avec un micro presque toujours actif ? Vous pouvez prendre des précautions pour éviter les abus :

Désactiver le microphone la nuit : Presque tous les Echo Speakers ont maintenant un bouton pour désactiver le microphone intégré (côté matériel). Éteignez-le pendant la nuit. N’oubliez pas que les routines telles que la détection des ronflements ne fonctionneront plus. Supprimer les commandes vocales : Dans l’application Alexa, sous « Paramètres » -> ; « Confidentialité Alexa » -> ; « Gérer mes données Alexa », vous activez l’effacement de vos commandes par appel (« Alexa, efface les commandes vocales d’aujourd’hui »). Il est également possible d’empêcher l’enregistrement des messages ou de les supprimer automatiquement. Utilisation des enregistrements vocaux : Toujours sous « Paramètres » -> ; « Confidentialité Alexa » -> ; « Gérer mes données Alexa », vous trouverez tout en bas « Aidez à améliorer Alexa ». Désactivez cette option pour éviter que les employés d’Amazon ne réutilisent vos données. Ne pas déranger : Directement sur l’appareil Alexa ou dans les « paramètres de l’appareil » de l’application Alexa, désactivez les notifications et la possibilité d’être appelé. C’est de toute façon recommandé pour la nuit. Vous devriez également désactiver la fonction de communication avec Drop In dans les « Paramètres de l’appareil » -> ; « Communication ».

Sur la plupart des appareils, vous pouvez désactiver le microphone – côté matériel. (Photo : Amazon)

Pour finir, un mot sur les radiations : par exemple, un Echo Show 5 génère des radiations par le WLAN, le haut-parleur et – si utilisé – le Bluetooth. C’est similaire à un smartphone. Si cela vous dérange, bien que les longueurs d’onde soient plus inoffensives que celles de la lumière, renoncez à utiliser Alexa dans votre chambre. En effet, il n’est pas possible de fonctionner complètement sans Wi-Fi ni haut-parleur.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :