Améliorez la sécurité de vos paiements avec le système de carte virtuelle de Google

Google a introduit sa propre carte virtuelle pour tous les utilisateurs aux États-Unis. Cette nouvelle carte virtuelle remplacera la carte traditionnelle et le portefeuille numérique. Elle servira de méthode de paiement plus sécurisée puisqu’elle fonctionne assez différemment des autres cartes virtuelles.

Tout le monde effectue ou accepte des paiements d’une manière ou d’une autre. Les paiements font partie de la vie humaine depuis l’Antiquité. Même à une époque où les personnes pratiquaient le troc au lieu d’utiliser un paiement physique en espèces, le système de troc était encore un moyen de faire ou de recevoir un paiement. L’avancement de la technologie a beaucoup changé lorsqu’il s’agit d’effectuer ou de recevoir des paiements.

Faire des transactions financières de nos jours n’est pas seulement plus pratique mais aussi plus sécurisé que les années précédentes. C’est parce que vous n’avez plus à subir le stress de transporter d’énormes sommes d’argent. Dans la mesure où la nouvelle technologie apporte plus de commodité et de sécurité, elle n’offre pas une sécurité complète. Cela est dû à l’occurrence quotidienne d’attaques de phishing ciblant des milliers de comptes de personnes. De plus, étant donné que votre carte bancaire est directement connectée à l’ensemble de votre compte bancaire, une fois qu’un voleur s’empare de votre carte bancaire, l’ensemble de votre compte bancaire est en danger.

C’est pourquoi les cartes bancaires virtuelles sont devenues la nouvelle technologie pour sauver la situation. Avec les cartes virtuelles, vous ne déposez que certaines sommes d’argent dont vous avez besoin sur la carte. La carte n’est pas entièrement connectée à l’ensemble de votre compte bancaire. Cela ne vous donne pas seulement plus de commodité, mais protège également vos comptes bancaires. En raison de la commodité et de la sécurité de la carte virtuelle, Google a introduit son propre système de carte virtuelle pour permettre aux utilisateurs d’effectuer facilement des paiements.

La carte virtuelle de Google, de quoi s’agit-il ?

La nouvelle carte virtuelle de Google remplace le système de carte virtuelle traditionnel. Il apporte quelques modifications au fonctionnement des cartes virtuelles avec Google. Au lieu de la lier directement à votre compte bancaire ou à votre portefeuille numérique, la carte virtuelle est plutôt liée à votre carte bancaire. Cette carte remplace votre numéro de carte d’origine par un numéro de carte différent. Le nouveau numéro de carte est celui que les utilisateurs utiliseront désormais pour effectuer des achats en ligne. Cela indique que les informations de la carte d’origine de l’utilisateur sont cachées à tout troisième œil.

Comment fonctionne la carte virtuelle de Google ?

La fonction de carte virtuelle vous fournit un numéro différent de celui de votre carte physique lorsque vous effectuez des achats en ligne. Cependant, la façon dont cela fonctionne varie. Certains émetteurs de cartes vous donnent un numéro de carte virtuelle pour tous les achats, mais le code CVC/CVV change pour chaque commerçant. D’autre part, certains émetteurs vous attribuent un numéro de carte virtuelle unique pour chaque nouveau commerçant avec lequel vous magasinez.

Comment créer votre propre carte virtuelle Google

Bien que la fonctionnalité de carte virtuelle de Google soit très bénéfique, elle présente certaines limitations qui empêchent tout le monde de l’utiliser. Premièrement, la fonctionnalité est actuellement limitée aux utilisateurs aux États-Unis. De plus, votre carte physique doit être compatible avec la fonctionnalité. Si vous résidez aux États-Unis, vous pouvez activer une carte virtuelle Google sur votre téléphone ou votre ordinateur en suivant ces étapes :

Pour commencer, ouvrez votre navigateur Web Chrome et visitez le site Web de Google Pay à l’adresse pay.google.com.

Une fois sur le site Google Pay, cliquez sur l’onglet « Modes de paiement » situé en haut de l’écran.

Localisez la carte pour laquelle vous souhaitez créer un numéro virtuel.

Cliquez sur l’option « Activer la carte virtuelle » si elle est disponible pour la carte sélectionnée. Veuillez noter que cette option n’est accessible que si la carte prend en charge la fonction de carte virtuelle.

Cliquez sur le bouton « Activer » pour activer la carte virtuelle pour la carte sélectionnée.

Cliquez sur le bouton « Got it » pour accuser réception et confirmer l’activation de la carte virtuelle.

Le processus d’activation d’une carte virtuelle sur un appareil Android est similaire à celui illustré dans les captures d’écran pour un ordinateur portable. La seule différence est que sur Android, vous devrez ouvrir le menu hamburger pour accéder à l’option « Modes de paiement ». Une fois que vous avez localisé l’option, vous pouvez suivre les mêmes étapes pour activer la carte virtuelle.

