Le marché du Mac Pro est encore plus petit que prévu, les professionnels haut de gamme optant pour le MBP 16 pouces

Apple ayant annoncé un nouveau Mac Studio équipé du même chipset, il semblait évident que le marché du Mac Pro 2023 serait assez restreint, voire mort à l’arrivée.

En discutant avec des utilisateurs professionnels de Mac ayant des besoins exigeants, il semble que le MacBook Pro 16 pouces ait également cannibalisé une grande partie de son marché…

Marché du Mac Pro

Le marché du Mac le plus puissant d’Apple a toujours été restreint. En réalité, il est même douteux que la machine ait eu un sens commercial, si l’on divise les coûts de développement et de marketing par le nombre de ventes générées. Il a toujours été un produit d’appel pour la société et un coup de chapeau aux professionnels de la création qui ont aidé Apple à devenir un concurrent sérieux sur le marché des PC.

Mais le passage de la société à l’Apple Silicon a conduit certains d’entre nous à se demander si la machine avait encore un rôle à jouer.

Ce point de vue a semblé confirmé lorsqu’Apple a annoncé qu’il était possible de configurer le Mac Studio 2023 exactement de la même manière que le nouveau Mac Pro. Il n’y avait que quatre différences entre eux : les ports, les cartes PCI, les évents et… les roues.

Les deux offrent la même configuration maximale de :

CPU à 24 cœurs, GPU à 76 cœurs, moteur neuronal à 32 cœurs

192 Go de mémoire unifiée

8TB SSD storage

Nous avions noté à l’époque que l’amélioration du refroidissement prolongerait le délai avant que l’étranglement thermique ne se déclenche, et que les emplacements pour cartes PCI pourraient être utilisés pour des cartes d’acquisition vidéo, mais les différences semblaient encore plus minimes que par le passé.

Les acheteurs de Pro utilisent également le MacBook Pro 16 pouces

L’idée que des utilisateurs professionnels haut de gamme utilisent un MacBook au lieu d’un Mac Pro aurait pu paraître risible à une époque. Mais le MacBook Pro 16 pouces haut de gamme d’Apple Silicon a changé la donne, selon des professionnels interrogés par The Verge.

Zach Passero, qui fait du montage, de l’animation et des effets visuels pour des films, est un utilisateur inconditionnel de Mac Pro depuis plus de dix ans. « Je suis toujours un grand champion de la vieille poubelle », dit-il, en référence au design 2013 souvent décrié. Il était sceptique lorsque la puce M1 Max a été annoncée – il n’avait jamais imaginé qu’un ordinateur portable puisse supporter sa lourde charge de travail. Mais il a essayé le MacBook Pro 16 pouces et a été surpris – et un peu triste – de constater qu’il était aussi rapide que son ancien ordinateur de bureau. « Le montage vidéo, même les effets, la composition, l’animation – tout s’est déroulé de manière fluide », explique-t-il. « Je me suis dit que cela pourrait suffire pendant un certain temps. Passero aime toujours le Mac Pro, mais il ne peut pas justifier l’achat du dernier modèle alors que son ordinateur portable est si performant. Il y a quelque chose dans mon expérience de l’utilisation de la puce M1 qui me fait dire : « Je ne sais pas si j’ai besoin du Mac Pro complet » », dit-il, avec un peu de déception dans la voix.

Le cinéaste Kevin Ford est du même avis.

Kevin Ford, qui tourne et monte des documentaires, utilise le Mac Pro depuis des années. Il a possédé à la fois des modèles tour et des modèles poubelle. Mais il est passé au dernier MacBook Pro 16 pouces avec le M2 Max il y a quelques semaines, et il n’a pas regardé en arrière – il peut faire tout ce dont il a besoin. Il peut couper des séquences en 4K et 6K. Il peut corriger les couleurs. Il peut même créer des graphiques et des titres. En prime, il peut maintenant faire tout cela sur la route ; le dernier projet qu’il a monté, qui est maintenant sur Netflix, a été entièrement réalisé dans des chambres d’hôtel et des avions.

Même les cartes PCI ne sont pas le problème que nous aurions pu imaginer. Evan Stone, ingénieur iOS senior à l’agence de développement de logiciels MartianCraft, a déclaré que même si des emplacements internes seraient un plus, vous pouvez utiliser la plupart d’entre eux dans un boîtier externe connecté à Thunderbolt. Seules les cartes PCI-E 4 x16 nécessitent le Mac Pro.

En effet, sur les 20 utilisateurs exigeants avec lesquels The Verge s’est entretenu, un seul a vu une raison d’acheter le Mac Pro – et c’était pour la raison bizarre que « je ne fais pas confiance à cette petite chose ». [the Mac Studio]. »

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :