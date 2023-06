La dernière caméra d'action d'Insta360 est un véritable concentré d'énergie.

En bref : Insta360 a annoncé une nouvelle caméra d’action minuscule qui est aussi portable que puissante. L’Insta360 GO 3 est une conception en deux parties, composée du module de caméra lui-même et d’une sorte de module d’accueil magnétique. Le module de la caméra est plus petit que le pouce humain moyen et pèse à peine 35 grammes, soit environ 1,2 once.

L’Action Pod, quant à lui, est doté d’un écran tactile de 2,2 pouces qui permet de contrôler l’appareil photo à distance via Bluetooth et sert de batterie pour prolonger le temps de socket de vue.

Le module de la caméra est conforme à la norme IPX8, tandis que le Pod est étanche à la norme IPX4. Parmi les autres caractéristiques, citons un protège-objectif remplaçable pour une meilleure protection contre les dommages et des fonctions logicielles telles que la stabilisation FlowState et le verrouillage de l’horizon 360 pour améliorer les séquences capturées. Une autre fonction pratique, appelée Timed Capture, vous permet de programmer des enregistrements à l’avance. Par exemple, vous pouvez configurer l’appareil pour capturer un timelapse d’un lever de soleil sans avoir à vous lever tôt.

Avec le mode FreeFrame, les utilisateurs peuvent modifier le format d’image de leurs séquences après le socket de vue pour plus de polyvalence. L’édition assistée par l’IA peut vous aider à sélectionner vos meilleurs clips sans avoir à passer manuellement au peigne fin toutes vos vidéos enregistrées.

L’offre comprend également un ensemble d’accessoires magnétiques, notamment un pendentif à porter autour du cou, un clip pour les chapeaux et un support pivotant avec une fixation adhésive réutilisable qui dispose également d’un point de fixation de 1/4 de pouce pour les trépieds.

En termes de performances, la nouvelle Insta360 GO 3 peut filmer jusqu’à 2,7K pendant 45 minutes grâce à sa batterie intégrée de 310 mAh (si l’on tient compte de la nacelle de chargement, le temps d’enregistrement total atteint 170 minutes). La caméra est également équipée de deux microphones et offre la possibilité d’un fonctionnement mains libres basé sur la voix.

L’Insta360 GO 3 est disponible dès aujourd’hui en trois options de stockage : 32 Go, 64 Go et 128 Go, aux prix respectifs de 379,99 $, 399,99 $ et 429,99 $. Ces prix sont à peu près équivalents à ceux d’autres acteurs majeurs du marché des caméras d’action, tels que GoPro et DJI. Vous pouvez vous en procurer une directement auprès d’Insta360 ou de l’un des nombreux revendeurs, dont Amazon.

