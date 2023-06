Il devient de plus en plus difficile d’éviter les Stories, qui arrivent sur Telegram

Ces photos et vidéos temporaires connues sous le nom de Stories sont partout de nos jours. Popularisées par Snapchat et Instagram, il semble que chaque réseau social ait décidé d’avoir sa propre version des Stories. Et si vous n’êtes pas fan de cette fonctionnalité, l’éviter sera encore plus difficile. Le PDG de Telegram, Pavel Durov, a annoncé cette semaine qu’il apportait des photos et des vidéos temporaires à son application.

Histoires de Telegram

Dans un message partagé sur son canal Telegram, Durov a déclaré que plus de la moitié des demandes de fonctionnalités soumises par les utilisateurs demandaient une fonctionnalité Stories. « Au départ, nous étions contre, car les Stories sont déjà omniprésentes. Cependant, Telegram ne serait pas Telegram si nous n’écoutions pas nos utilisateurs et si nous n’innovions pas sur les formats existants », a mentionné Durov.

Comment fonctionne Telegram Stories ? Eh bien, à peu près de la même manière que vous vous y attendez. Les utilisateurs pourront partager des photos et des vidéos qui disparaîtront au bout d’un certain temps. Cependant, Telegram essaie d’en faire plus que ses concurrents. Par exemple, les utilisateurs peuvent choisir si une Story expirera après 6, 12, 24 ou 48 heures. La plupart des applications font disparaître les histoires au bout de 24 heures.

Et alors qu’Instagram dispose d’un flux public pour les Stories et d’un autre pour les amis proches, Telegram permettra aux utilisateurs de créer des listes avec différents contacts pour chaque Story. Cela indique que vous pouvez partager une Story spécifique avec vos meilleurs amis et une autre uniquement pour vos collègues de travail.

L’interface est similaire à celle des autres applications qui proposent déjà des Stories, avec une liste de Stories disponibles en haut de la liste des chats. Les utilisateurs auront la possibilité de réagir et de répondre à une Story. Il sera également possible de republier le contenu d’un canal sur les Stories de Telegram une fois que la fonctionnalité sera disponible.

Selon Durov, « même les sceptiques de notre équipe ont commencé à apprécier cette fonctionnalité. Nous ne pouvons plus imaginer Telegram sans elle ». Les Stories de Telegram seront disponibles pour les utilisateurs à partir du mois prochain.

Utiliseriez-vous Stories sur Telegram ? Faites-nous part de vos impressions sur nos réseaux sociaux.

Lire aussi

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :