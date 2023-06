Le nouveau jeu le plus vendu sur Steam s'appelle BattleBit Remastered, et il a été créé par trois personnes.

Pourquoi c’est important : Le jeu le plus vendu actuellement sur Steam est un jeu de tir à la première personne multijoueur à 15 $ réalisé par trois personnes et dont les graphismes ressemblent à ceux de Roblox. Malgré sa présentation simple, les joueurs font l’éloge de BattleBit Remastered pour son gameplay fluide et la richesse de son contenu, qui contraste avec les récents jeux de tir des grands éditeurs.

Deux semaines seulement après son lancement en Early Access, BattleBit Remastered est en passe de devenir le prochain succès de Valheim sur Steam. Les joueurs ont comparé avec enthousiasme le succès de ce jeu de tir militaire en ligne au lancement désastreux de Battlefield 2042 il y a deux ans.

L’un des aspects les plus appréciés de BattleBit, qui le distingue des autres grands jeux de tir, est la quantité impressionnante de contenu qu’il propose pour seulement 15 dollars, même au début de ce que les développeurs estiment être une phase d’accès anticipé de deux ans. Le jeu a été lancé avec 17 cartes, huit modes de jeu, 39 armes, 200 rangs de prestige, de nombreux véhicules, un chat vocal basé sur la proximité et une multitude de contenus supplémentaires. La seule microtransaction prévue est un pack de skin d’armes à 20 $.

Ce modèle de monétisation donne au jeu un aspect rafraîchissant, un retour aux sources pour les joueurs qui pourraient être lassés des coûts supplémentaires associés à des jeux comme Battlefield, Call of Duty, Overwatch ou Fortnite. Bien que BattleBit ne soit pas free-to-play, de nombreux joueurs apprécient l’assurance qu’un montant unique de 15 $ donne accès à l’ensemble de son contenu.

La caractéristique la plus remarquable de BattleBit est son graphisme volontairement peu détaillé. Cela a sans doute permis à la petite équipe de développement de se concentrer sur l’amélioration du gameplay, l’optimisation des performances et la création rapide de contenu. Bien qu’il prenne en charge un maximum de 254 joueurs par serveur dans des matchs 127 contre 127, le jeu semble maintenir des taux de rafraîchissement élevés sur une large gamme de hardware. Les caractéristiques recommandées pour le système indiquent un Intel Core i5 de quatrième génération et une carte graphique GeForce GTX 600, des composants vieux de plus de dix ans. Les développeurs ont également ajouté une nouvelle carte et de nouvelles armes quelques jours après le lancement.

De nombreux messages dans la communauté Steam du jeu se sont moqués de Battlefield 2042, le dernier opus de la franchise qui a inspiré BattleBit. Lors de sa sortie, les fans de Battlefield ont reproché à la superproduction d’EA son manque de fonctionnalités de base, ce qui en a fait l’un des titres les moins bien notés de l’histoire de Steam. De récentes tests d’utilisateurs suggèrent que le jeu s’est considérablement amélioré au cours de l’année écoulée, mais un rétablissement complet est encore loin d’être acquis. En attendant, BattleBit semble prêt à combler le vide.

