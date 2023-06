Voici pourquoi le dernier effort d’Apple pour apporter des jeux à macOS est important

Bien qu’Apple ait toujours essayé de vendre l’idée que ses appareils sont parfaits pour les jeux, les plateformes de la société manquent de nombreux titres populaires de niveau console – en partie parce qu’Apple a des directives très restrictives pour l’App Store. Ces dernières années, cependant, Apple a essayé de changer cela – et le dernier effort pour apporter des jeux à macOS est une grande affaire.

Apple et les jeux

Avant même l’existence de l’iPhone et de l’App Store, je me souviens d’avoir vu Apple faire la promotion des jeux disponibles pour le Mac. Après l’introduction des premiers Mac Intel équipés de GPU Nvidia, cette promotion s’est encore intensifiée. Par exemple, la vidéo de présentation du premier MacBook Unibody en 2008 faisait la promotion de Need for Speed Carbon, un jeu très populaire à l’époque qui avait une version Mac.

L’iPhone et l’iPad ont ensuite fait leur apparition, et Apple a toujours insisté sur le fait que ces appareils constituaient également d’excellentes consoles de jeux portables. À l’époque, l’App Store venait d’être lancé et de nombreux nouveaux jeux mobiles étaient développés pour iOS. Et Apple a fièrement comparé les ventes de jeux dans l’App Store aux ventes de jeux PSP et Nintendo DS lors de ses keynotes.

En réalité, bien que le matériel de l’iPhone ne soit pas capable de faire tourner des jeux de niveau console, j’ai fini par passer plus de temps à jouer à Fruit Ninja et Angry Birds qu’à n’importe quel titre sur mes consoles de jeu. Ce n’était qu’une question de temps avant de voir des jeux plus avancés sur iOS, mais à part quelques titres exceptionnels, cela ne s’est pas produit.

Pourquoi n’y a-t-il pas beaucoup de jeux AAA pour iOS et macOS ?

Le Mac et l’iPhone ont des raisons différentes de ne pas avoir de jeux de niveau console. En ce qui concerne le Mac, le matériel de la plupart des modèles Intel (en particulier les ordinateurs portables) était insuffisant pour faire tourner des jeux en 3D. Si l’on ajoute à cela le fait que la part de marché du Mac est infiniment plus faible que celle de Windows, seuls quelques développeurs ont pris la peine de porter leurs jeux sur Mac, malgré tous les efforts déployés par Apple pour y parvenir.

D’autre part, l’iPhone et l’iPad sont dotés de puces plus puissantes chaque année depuis l’introduction de l’A4, la première puce conçue par Apple. Mais même à cette époque, les grands développeurs n’ont jamais semblé intéressés par l’idée de porter leurs jeux sur la plateforme – même maintenant qu’un iPad a la même puce qu’un Mac. Et ce, à cause de l’App Store.

Industrie du jeu vidéo

Le marché des jeux vidéo est très différent de celui des applications mobiles. Steam, l’un des stores de jeux numériques les plus populaires au monde, avait des exigences similaires à celles de l’App Store. Les développeurs devaient payer une commission de 30 % sur toutes les ventes de jeux, mais la concurrence croissante a contraint Steam à se montrer un peu plus souple.

La boutique Epic Games, par exemple, ne prend qu’une commission de 12 % aux développeurs de jeux – et elle leur permet également de conserver tous les bénéfices des ventes de jeux s’ils utilisent leur propre système de paiement. Parallèlement, les grands éditeurs de jeux comme Electronic Arts et Rockstar disposent également de leurs propres boutiques numériques pour distribuer leurs jeux.

Sur des plateformes comme Android, Windows ou même macOS, les utilisateurs peuvent acheter des jeux dans n’importe laquelle de ces boutiques numériques. Mais sur iOS, l’App Store est la seule option disponible. Et comme nous l’avons vu dans l’affaire Epic contre Apple, le fait qu’un jeu soit banni de l’App Store indique que personne d’autre ne pourra jamais y jouer sur l’iPhone et l’iPad.

Si la commission de 30 % imposée par Apple est certainement l’une des principales raisons pour lesquelles certains développeurs de jeux choisissent de ne pas proposer leurs titres sur la plateforme, les directives strictes de l’App Store finissent également par repousser certains créateurs de jeux.

Apple doit cesser de repousser les développeurs de jeux

Par exemple, si les jeux violents sont autorisés dans l’App Store, la distribution des titres de cette catégorie est soumise à de nombreuses restrictions, notamment en ce qui concerne les éléments que les développeurs ne peuvent pas montrer dans les captures d’écran. Un autre exemple est la façon dont l’entreprise a forcé les développeurs tvOS à rendre tous leurs jeux compatibles avec la télécommande Siri, même si le jeu prenait en charge les manettes de jeu.

Avec toutes ces règles, de nombreux développeurs préfèrent ne pas distribuer leurs jeux pour iOS plutôt que de faire face aux directives de l’App Store. Il suffit de penser que la Nintendo Switch, dont le SoC est celui d’un smartphone d’entrée de gamme, possède beaucoup plus de jeux populaires que l’iPhone et l’iPad.

Mais il y a de l’espoir pour Apple, surtout après la WWDC 2023. Depuis le lancement d’Apple Arcade en 2019, Apple a essayé de montrer qu’elle se soucie des joueurs. Mais cette année, l’entreprise a finalement pris au sérieux la transformation de ses appareils en plateformes de jeu.

Un espoir pour l’avenir

macOS Sonoma présente un nouvel outil de portage de jeux qui aidera les développeurs à porter leurs jeux Windows sur Mac avec peu ou pas d’effort. L’outil traduit DirectX 12 en Metal 3 en temps réel et aide les développeurs à reconstruire leurs jeux nativement pour les plateformes Apple. Parallèlement, macOS 14 dispose d’un mode jeu qui gère les ressources matérielles afin d’offrir les meilleures performances lorsqu’un jeu est en cours d’exécution.

Désormais, grâce aux puces Apple Silicon, même les Mac d’entrée de gamme sont capables de faire tourner des jeux en 3D, et Apple semble en être fier. Lors de la keynote de la WWDC 2023, la société a également mis en avant plusieurs jeux AAA sortis ou à venir sur Mac cette année, tels que Resident Evil Village et Stray.

Les appareils d’Apple sont certainement capables de faire tourner des jeux avancés. Ce que la société doit faire maintenant, c’est adopter cette idée et travailler avec les développeurs de jeux pour comprendre leurs besoins au lieu de simplement imposer des règles. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais il semble qu’Apple soit désormais plus ouvert à l’idée d’avoir les développeurs de jeux de son côté – et je suis impatient de voir le résultat.

