Descent reloaded : Des étudiants néerlandais en conception de jeux ajoutent le ray tracing au jeu de tir à la première personne 6DOF classique

Une vue d’ensemble : Ces dernières années, les développeurs et les moddeurs ont ajouté un éclairage intense à plusieurs jeux classiques des années 90 et du début des années 2000. Descent est le dernier en date à bénéficier d’une refonte graphique de pointe. Au fur et à mesure que des chaînes d’outils plus performantes deviennent disponibles, attendez-vous à voir bientôt d’autres jeux rétro à tracé de rayon.

Un groupe d’étudiants en conception de jeux de l’Université des sciences appliquées de Breda, aux Pays-Bas, a publié un mod gratuit qui ajoute le traçage des chemins au jeu de tir à la première personne classique de 1995, Descent. Ce n’est que le dernier jeu de tir de cette époque à recevoir un remaster utilisant la technologie d’éclairage transformatrice et coûteuse en calcul.

DXX Raytracer est un fork du portage source de Descent, DXX Retro. Il ajoute au jeu une illumination globale tracée, des textures mises à jour, des ombres douces, du bloom, de l’anticrénelage temporel, du flou de mouvement, un cockpit 3D, et de nombreuses fonctionnalités de post-traitement. Un utilitaire de débogage permet aux utilisateurs de régler les lumières dynamiques et les matériaux afin d’explorer les effets du mod.

Bien que similaire à Doom, Descent a été l’un des premiers jeux de tir à la première personne à permettre des mouvements en trois dimensions, permettant aux joueurs de piloter un vaisseau spatial dans toutes les directions dans un environnement entièrement polygonal. Il a reçu deux suites et a donné naissance à la série Freespace. Un successeur spirituel, Overload, est sorti en 2018 et a reçu un accueil généralement positif.

L’ajout du ray tracing à Descent crée un effet similaire aux mods que Sultim Tsyrendashiev a publié pour d’autres jeux de tir classiques comme Doom, Quake et le premier Half-Life. Les développeurs professionnels ont également combiné le ray tracing et les graphismes bas de gamme dans des jeux comme Portal, Quake II et Minecraft.

Le ray tracing est généralement associé aux titres les plus récents et les plus avancés. Paradoxalement, l’ajout de cette fonctionnalité aux jeux rétro illustre mieux la différence qu’elle fait. La fonction permet aux utilisateurs disposant d’une gamme relativement large de hardware d’essayer le traçage de rayon tout en découvrant des jeux plus anciens sous un nouveau jour (jeu de mots). À l’inverse, l’activation de la fonctionnalité dans Cyberpunk 2077 peut mettre à mal toutes les cartes graphiques, à l’exception des plus chères.

La prochaine suite RTX Remix de NVIDIA permettra aux moddeurs d’apporter le path tracing à encore plus de titres classiques, et l’expérimentation a déjà commencé. Bien que la société n’ait pas encore publié l’ensemble du kit, le runtime open-source et les fichiers de Portal RTX ont donné des résultats prometteurs dans des jeux tels que Half-Life 2, Max Payne, SWAT 4, Need For Speed Underground 2, le Splinter Cell original, Call of Duty 2, Grand Theft Auto San Andreas, et bien d’autres.

