Un nouveau pack d’extension pour un ranch de chevaux est dévoilé pour Les Sims 4

Un grand nombre de jeux ont environ 10 ans et l’on pourrait penser qu’il s’agit de la fin de vie de ce jeu. Cependant, il semble que ce soit différent dans le cas du jeu d’Electronic Arts, Les Sims 4. Ce jeu de simulation amusant vient de recevoir un tout nouveau pack d’extension que de nombreuses personnes réclamaient. Si vous êtes un fan des Sims 4, voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau pack d’extension.

Les Sims 4 – Pack d’extension Ranch à chevaux

Le nouveau pack d’extension qui arrive dans Les Sims 4 s’appelle Horse Ranch. Ce pack d’extension comprendra ChestNut Ridge, un vaste monde de prairies situé dans l’ouest de l’Amérique. Cela indique que vous pouvez désormais vivre dans un joli cottage tout en vous occupant d’un certain nombre d’animaux. Vous pouvez vous occuper de chevaux et de bébés chèvres.

Avec le nouveau pack d’extension Ranch à chevaux, les premiers joueurs pourront faire en sorte que leurs sims se détendent pendant la fin de la journée. Vous pouvez faire en sorte que votre personnage se détende sur une chaise à bascule, jouer de la guitare ou même faire de l’art en créant une roue de chariot. La guitare, le chariot à roulettes et le fauteuil à bascule font partie des objets supplémentaires que vous obtiendrez en achetant l’extension avant le 30 août.

Les Sims 4 – Pack d’extension Ranch à chevaux – Bande-annonce

Electronic Arts a publié la bande-annonce de ce nouveau pack d’extension. Dans la bande-annonce, nous découvrons la campagne. Vous pouvez habiller vos sims comme s’ils vivaient à la campagne. Vous disposez d’un ranch où vous pouvez élever des chevaux et d’autres petits animaux. La bande-annonce vous montre également en train de vous détendre dans un bar, de vous faire de nouveaux amis et même de participer à différents événements organisés pour les chevaux. Par ailleurs, vous pouvez même personnaliser votre cheval avec divers accessoires dans le jeu.

Vous pouvez personnaliser le ranch selon votre style et vos goûts. La bande-annonce montre que vous pouvez nouer d’excellents liens avec vos animaux. Ce qui rend les choses encore plus amusantes dans ce pack, c’est d’inviter vos voisins à venir voir les chèvres et les bateaux de votre ranch. Le nouveau pack d’extension met également l’accent sur la façon dont vous pouvez interagir avec les autres sims de votre région. Vous pouvez aller danser et rencontrer de nouveaux amis au bar ou vous adonner à des activités amusantes au club équestre. Vous pouvez visionner la nouvelle bande-annonce du pack d’extension Ranch à chevaux en cliquant sur le lien suivant en vous rendant ici.

Date de sortie du pack d’extension Horse Ranch

Le nouveau pack d’extension Horse Ranch pour Les Sims 4 sera disponible le 20 juillet 2023. Vous pouvez acheter le pack d’extension dès maintenant pour le jeu sur Steam, Epic Games Store, Xbox et PlayStation.

Dernières réflexions

Voilà qui conclut tout ce que vous devez savoir sur le tout nouveau pack d’extension Horse Ranch pour Les Sims 4. Outre le nouveau pack d’extension, nous pouvons également nous attendre à ce qu’un grand nombre de mods soient bientôt disponibles pour rendre le jeu encore plus agréable. Allez-vous précommander le pack d’extension ou attendez-vous sa sortie pour décider de l’acheter ? Faites-nous part de vos impressions sur nos réseaux sociaux.

