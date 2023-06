Comment activer les téléchargements de haute qualité dans WhatsApp ?

WhatsApp est l’une des plateformes de messagerie les plus populaires sur le web. WhatsApp est devenu un outil de communication indispensable, qui nous permet de partager sans effort des salutations, des programmes de réunions, des mises à jour, et bien d’autres choses encore. Cependant, vous avez peut-être remarqué que, par défaut, les médias que vous téléchargez sur WhatsApp ont tendance à perdre de leur qualité en raison des algorithmes de compression. Heureusement, il existe un moyen de surmonter cette limitation et de permettre des téléchargements de haute qualité. Dans cet article, vous découvrirez comment activer le téléchargement de médias de haute qualité dans WhatsApp.

Meta travaille assidûment à l’amélioration de WhatsApp. Au cours des derniers mois, le messager a reçu un certain nombre de fonctionnalités utiles, notamment la possibilité d’utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs appareils, d’afficher des notes vocales en tant que statut, de verrouiller le chat, de modifier les messages, de partager l’écran, et bien plus encore. Vous pouvez également modifier la qualité des fichiers multimédias que vous partagez avec vos amis et votre famille dans les conversations.

Dans cet article, nous allons vous guider à travers le processus d’optimisation de WhatsApp pour envoyer des photos de haute qualité.

Comment envoyer des photos de haute qualité sur WhatsApp

WhatsApp dispose d’une longue liste de trucs et astuces que les utilisateurs peuvent utiliser pour améliorer leur expérience globale. L’une de ces astuces vous permet d’envoyer facilement des photos de haute qualité. Comme il s’agit d’une astuce, il n’est pas nécessaire d’installer une application tierce. Une chose à garder à l’esprit est de s’assurer que votre WhatsApp fonctionne avec la dernière version du logiciel. Si vous utilisez une version plus ancienne, mettez-la à jour à partir de l’App Store ou du Play Store.

Voyons maintenant comment activer les mises à jour de haute qualité dans WhatsApp.

Ouvrez WhatsApp sur votre smartphone. Appuyez sur Paramètres dans la barre inférieure sur l’iPhone ou sélectionnez l’icône de menu à trois points sur Android et sélectionnez Paramètres. Sélectionnez Stockage et données. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Qualité de téléchargement des médias. Sélectionnez l’option Meilleure qualité (les médias de meilleure qualité sont plus volumineux et peuvent prendre plus de temps à envoyer). C’est tout.

Cette astuce simple résoudra le problème des téléchargements de faible qualité, vous pouvez maintenant envoyer des photos de haute qualité facilement. Évidemment, les téléchargements de haute qualité consommeront plus de données Internet que d’habitude, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de données, si vous avez peu de données, vous pouvez revenir en arrière sur tous les changements.

