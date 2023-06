La controverse sur Reddit se poursuit, les modérateurs handicapés critiquant les dernières nouvelles

La controverse sur Reddit ne semble pas près de s’apaiser. Après avoir menacé les modérateurs protestataires, l’entreprise doit maintenant faire face à des pots-de-vin de la part de modérateurs handicapés …

La controverse sur Reddit jusqu’à présent

L’affaire a commencé lorsque Reddit a révélé qu’il demanderait 20 millions de dollars par an pour avoir accès à l’API utilisée par Apollo, une application tierce très populaire. Le développeur a répondu que l’application devrait être fermée en conséquence. Une protestation planifiée par quelques douzaines de subreddits parmi les plus importants s’est finalement transformée en une fermeture de plus de 8 000 subreddits pendant au moins 48 heures. D’autres ont trouvé un moyen simple de démonétiser leurs subreddits.

Les choses ont tellement dégénéré que le PDG et fondateur de Reddit, Steve Huffman, a dû avertir ses employés de ne pas porter le logo de Reddit en public, tout en précisant qu’il ne s’intéressait pas aux opinions des utilisateurs de Reddit. Il a redoublé d’efforts en menaçant de remplacer les modérateurs, et d’autres menaces ont encore été proférées la semaine dernière.

Les modérateurs handicapés protestent

L’un des problèmes posés par la suppression des applications tierces est qu’elles comportaient des fonctions d’accessibilité auxquelles les modérateurs handicapés avaient recours.

Reddit a promis d’améliorer ses propres fonctions d’accessibilité et a déclaré que les applications tierces spécifiquement conçues pour les utilisateurs handicapés seraient exemptées des frais d’API élevés. Cependant, beaucoup pensent que c’est trop peu, trop tard, comme le rapporte The Verge.

D’après les réponses au message d’annonce, de nombreuses personnes ne sont toujours pas satisfaites des projets de l’entreprise. Une entreprise multimilliardaire qui force les personnes handicapées (y compris les personnes profondément handicapées) à simplement « apprendre de nouveaux outils » et à cesser d’utiliser les outils d’accessibilité auxquels elles sont habituées – les outils dont elles dépendent – pour accéder aux communautés dont elles dépendent et les modérer – est cruelle », a écrit PotRoastPotato, un modérateur qui a défendu les communautés handicapées dans le cadre des récentes manifestations sur Reddit. « Tant qu’il y aura des utilisateurs handicapés qui dépendent et sont habitués aux fonctions d’accessibilité des applications tierces, ces applications doivent être préservées », a ajouté PotRoastPotato dans un courriel adressé à The Verge.

Les modérateurs sont notamment contrariés par le fait qu’ils disposent déjà d’une bonne application accessible sous la forme d’Apollo, et que les autres applications n’offrent pas la même expérience. Certains s’opposent également au fait que l’on attende des modérateurs handicapés qu’ils utilisent des applications différentes de celles des autres personnes.

« Permettre un accès libre à des applications spécifiques conçues pour certaines catégories d’utilisateurs, c’est comme leur demander d’utiliser des fontaines séparées. – Parsifal « Le fait que ces applications commerciales soient apparemment plus populaires parmi les utilisateurs handicapés que les applications d’accessibilité pure que Reddit met sur liste blanche indique que ces applications servent mieux la communauté des handicapés que les très rares options que Reddit leur laisse. » – PotRoastPotato

D’autres ont souligné le ridicule de créer délibérément un problème et de dire que la solution ne sera trouvée que dans près d’un mois, alors que l’entreprise a le contrôle total du calendrier.

« Donc, juste pour être clair, les modérateurs qui dépendent d’une technologie d’assistance vont perdre l’accès aux paramètres de la communauté, aux paramètres d’évasion de bannissement et aux paramètres supplémentaires de l’utilisateur pendant la majeure partie d’un mois, et d’autres surfaces de mod pendant plus d’un mois (en supposant que vous soyez en mesure de respecter votre calendrier) ? Et la prochaine fois que nous serons mis à jour à ce sujet, c’est moins de 24 heures avant qu’ils ne perdent temporairement l’accès ? Et tout cela pour respecter un calendrier de révocation de cet accès que les entreprises ont tout à fait le pouvoir de repousser jusqu’à ce que ces fonctionnalités soient mises en place de manière native ? » – AdhesiveCheese

