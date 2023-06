Tapo de TP-Link lance les premiers interrupteurs intelligents compatibles avec Matter avec la fonction innovante Away

Dans la lignée des annonces Matter de l’été, Tapo de TP-Link vient de lancer les premiers interrupteurs intelligents compatibles Matter de l’industrie. Les Tapo S505 et Tapo S505D sont désormais disponibles à la vente. Tapo est la marque de TP-Link pour la maison intelligente. TP-Link fabrique une grande variété de routeurs Wi-Fi domestiques, d’équipements de réseau professionnels et bien plus encore.

Avec la prise en charge de Matter, il fonctionnera parfaitement dans l’écosystème HomeKit d’Apple, tout en offrant une prise en charge d’Amazon Alexa et de Google Home. La conception standard de Matter évite aux fabricants de maisons intelligentes d’avoir à intégrer la prise en charge de protocoles et de plates-formes individuels. Les consommateurs savent que, quelle que soit la plateforme qu’ils utilisent (ou qu’ils adopteront à l’avenir), les appareils compatibles avec Matter fonctionneront parfaitement.

Les Tapo Tapo S505 et S505D ont des fonctionnalités similaires avec l’avantage supplémentaire d’une gradation intelligente sur ce dernier modèle. Le réglage de la luminosité de 1 à 100 % s’effectue en déplaçant votre doigt de haut en bas sur l’interrupteur lui-même, via l’application, ou par commande vocale sur Siri, Alexa ou Google Assistant. Les Tapo S505 et S505D nécessitent tous deux un fil neutre et fonctionnent avec des plaques murales de taille standard.

Matter permet également un contrôle local du réseau local, permettant à tous les appareils certifiés Matter d’un réseau domestique de continuer à fonctionner même si l’internet domestique est hors ligne. Matter permet la communication directe entre les appareils, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un dispositif de transfert spécifique. Par exemple, un interrupteur ou un capteur intelligent Matter peut allumer ou éteindre une ampoule Matter directement sans être connecté à un service en nuage ou à une plateforme de maison intelligente. Tout fonctionne localement à l’intérieur du réseau.

Cas d’utilisation de l’application Tapo

Avec un simple iPhone et l’application Tapo, vous pouvez facilement contrôler vos lumières depuis n’importe où grâce à sa connexion Wi-Fi (aucun hub n’est nécessaire pour cet aspect). Ces interrupteurs peuvent automatiser complètement votre éclairage en fonction de votre présence à la maison ou à l’extérieur. Pour renforcer la sécurité, le mode Absent de TP-Links peut simuler une occupation en allumant et éteignant aléatoirement les lumières à l’intérieur de votre maison, dissuadant ainsi les cambrioleurs potentiels.

Récapitulatif

Bien que Matter soit un grand pas dans la bonne direction pour la compatibilité, il ne peut pas tout faire. Aujourd’hui, Matter v1.0 ne prend en charge que les commandes de base. Dans HomeKit, vous pourrez donc :

Éteindre ou allumer les Tapo S505 et Tapo S505D

Modifier la luminosité sur le modèle avec support de gradateur

Regroupement

Je suis particulièrement intéressé à vérifier le mode Away de Tapo pour éteindre et allumer votre lumière de manière aléatoire. Cela semble être une fonctionnalité assez innovante et quelque chose qui devrait arriver dans Matter et HomeKit comme une fonctionnalité future. Vous pouvez acheter les deux produits sur Amazon et directement auprès de TP-Link.

