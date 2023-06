OnePlus 12 viendra prétendument avec de meilleurs appareils photo et une grosse batterie

Au début de l’année prochaine, la marque chinoise de téléphones mobiles, connue pour ses appareils haut de gamme, OnePlus, devrait lancer son nouveau téléphone mobile, OnePlus 12. Cela suit son modèle de lancement habituel pour les modèles précédents qui arrive au début de l’année. . Malgré le fait qu’il reste encore de nombreux mois avant la sortie officielle, il n’est jamais trop tôt pour que le moulin à rumeurs dévoile des détails juteux que nous prenons généralement avec un grain de sel. Une fuite récente de Weibo révèle quelques détails marquants sur le OnePlus 12. La poignée Weibo, @ExperienceMore a eu quelques fuites décentes dans un passé récent. Voici ses revendications concernant le OnePlus 12

Date de lancement : Décembre 2023

Puce : Snapdragon 8g3

Affichage : Écran incurvé ultra-étroit Samsung 2K à perforation centrale unique

Appareil photo: appareil photo principal de la série IMX9 50MP + grand angle 50MP + téléobjectif périscope ov64b 64MP

Batterie : 5000 mAh

Capacité de charge : 150 W

Autres : module circulaire symétrique centré à haute probabilité

Appareil photo OnePlus 12

Selon @ExperienceMore et Gsmarena, le nouveau 64 MP OV64B d’OmniVision remplacera le joli téléobjectif 32 MP IMX709. Sous le capot, cet appareil sera également fourni avec une batterie de 5 000 mAh, ce qui est assez suffisant pour un produit phare de 2023 en fonction de la capacité de la batterie des téléphones haut de gamme récents. De plus, cet appareil prendra en charge une charge rapide de 150 W. Ce ne sera pas la première fois qu’un appareil OnePlus utilise une charge aussi puissante. Cependant, il y a encore quelques questions sur le futur produit phare qui demandent des réponses. Rappelons que les OnePlus 10 Pro et OnePlus 11 ont rétrogradé la norme de charge à trois chiffres en Amérique du Nord. Pour le moment, nous ne pouvons pas dire si la société réduira également la norme de charge de ce OnePlus 12 en Amérique du Nord.

OnePlus fabrique des téléphones Android assez décents sur le marché, et son dernier produit phare, le OnePlus 11, ne fait pas exception. Cependant, en ce qui concerne l’appareil photo, OnePlus a toujours pris du retard sur ses concurrents. Mais cela pourrait changer avec le prochain OnePlus 12, qui serait doté de caméras améliorées. Tout comme la fuite l’implique, Gsmarena affirme également que cet appareil fera ses débuts en décembre 2023. Cependant, il est important de noter que les modèles précédents comme le OnePlus 10 et le OnePlus 11 ont été lancés en janvier.

Caméra zoom périscope

Pour corroborer cette fuite de @ExperienceMore, le leakster Weibo populaire et de confiance, @DigitalChatStation (@DCS) a précédemment révélé l’amélioration de la caméra du OnePlus 12. Selon Android Central, OnePlus teste une caméra à zoom périscope pour son prochain téléphone phare. La société s’est principalement attachée à des caméras à zoom plus conventionnelles dans le passé. Mais il semble que OnePlus pourrait enfin rattraper son prochain produit phare. @DCS a également récemment révélé que OnePlus et realme testaient des caméras périscopes à utiliser sur le SM8650, qui devrait être le Snapdragon 8 Gen 3. Cette affirmation est également la même que le récent rapport de @Expereince More.

Cela suggère que le OnePlus 12 pourrait être en mesure de se rapprocher beaucoup plus de l’action avec son nouvel objectif d’appareil photo. L’ajout du nouvel objectif périscope amélioré indique que le OnePlus 12 sera capable d’offrir une meilleure fonctionnalité de zoom. Pour ceux qui aiment prendre des photos d’objets éloignés, c’est une excellente nouvelle. Le OnePlus 11 actuel offre une caméra à zoom optique 2x, ce qui est étonnamment correct même en zoomant au-delà de ce point. Cependant, bon nombre des meilleurs téléphones Android ont de meilleures capacités de zoom, et OnePlus a pris du retard à cet égard.

Un autre leaker avec un palmarès assez décent, Yogesh Brar, a par ailleurs confirmé la mise à niveau de la caméra du OnePlus 12. Son rapport affirme par ailleurs que le téléphone aura un écran QHD OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Deux fuites de Experience More et Yogesh Brar s’accordent sur l’appareil photo, la puce et la batterie. Une autre fuite de @DCS est également d’accord avec les informations sur la puce. Cependant, Experience More et Yogesh Brar varient dans leur capacité de charge. Alors que le premier dit 150W, le second suppose un plafond de 100W.

Amélioration des performances de la caméra

Trusted Tests affirme que OnePlus n’a jamais tout à fait égalé l’expérience de caméra phare de ses rivaux. Ceci malgré l’association avec les spécialistes de Hasselblad. L’absence de zoom optique long s’est fait sentir, mais il semble que la société soit sur le point de résoudre l’une des plus grandes plaintes. Le OnePlus 11 a amélioré la situation, mais il y a encore quelques problèmes qui l’empêchent d’être le meilleur téléphone avec appareil photo. Avec le OnePlus 12, la société devrait ajouter la dernière version du puzzle de l’appareil photo.

Optimisation logicielle

OnePlus a toujours été connu pour son optimisation logicielle. La société affirme dans un article de blog qu’elle a travaillé dur pour améliorer les performances de son appareil photo grâce à des mises à jour logicielles. La société a publié des mises à jour régulières pour améliorer les performances de la caméra, et les résultats ont été impressionnants. Cependant, le OnePlus 12 devrait faire passer les performances de l’appareil photo au niveau supérieur.

Conclusion

Le OnePlus 12 devrait être une mise à niveau significative par rapport à son prédécesseur. L’amélioration des performances de la caméra est l’une des fonctionnalités les plus attendues. Avec l’ajout de la caméra à zoom périscope, le OnePlus 12 sera capable d’offrir une meilleure fonction de zoom. C’est une excellente nouvelle pour les fans de OnePlus qui sont également des passionnés d’appareils photo pour téléphones portables. OnePlus a toujours été connu pour son optimisation logicielle. La société devrait faire passer les performances de l’appareil photo au niveau supérieur avec le OnePlus 12. Dans l’ensemble, le OnePlus 12 s’annonce comme un téléphone mobile passionnant. Nous avons hâte de voir ce que OnePlus nous réserve.

Pour l’instant, tout ce que nous avons, ce sont des fuites sur le futur appareil haut de gamme de OnePlus. Gardez un œil sur nous et nous suivrons son évolution. Nous vous ferons savoir quand il y aura un teaser officiel de la société qui confirme ses caractéristiques.

