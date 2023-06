Meilleurs câbles USB-C pour une charge rapide et des transferts de données

De nos jours, presque tous les appareils sont équipés d’un port USB-C. À partir de la série iPhone 15, Apple passera même à l’USB-C de Lightning pour ses appareils. Et n’oublions pas que les MacBook et les ordinateurs portables sont déjà équipés de ports USB-C. Cependant, pour utiliser pleinement ces ports, vous avez besoin des meilleurs câbles USB-C.

Par exemple, un câble bas de gamme offrira une vitesse de charge médiocre. Cela peut prendre des heures pour recharger votre téléphone, même avec les meilleurs chargeurs de téléphone. De plus, vous ne pouvez pas vous attendre à obtenir une vitesse de transfert de données rapide si vous n’utilisez pas les meilleurs câbles USB-C.

Cependant, il existe plusieurs normes et caractéristiques USB-C. Si vous n’êtes pas familier avec ces normes, il peut être difficile de distinguer les meilleurs câbles USB-C des câbles moyens. Mais ne vous inquiétez pas; nous avons préparé pour vous une liste qui ne contient que les câbles répondant à tous les critères importants. Regarde –

1. Cable Matters USB-C vers USB-C – Le meilleur câble USB-C pour charger à peu près tout

Il y a une grande raison pour laquelle ce câble USB-C Cable Matters est en tête de liste. C’est fondamentalement le meilleur câble de charge USB-C pour chaque appareil que vous possédez. Vous vous demandez comment ? Il est conçu pour une charge de 100 W, ce qui indique qu’il peut même alimenter de grands ordinateurs portables tels que le MacBook Pro 16 pouces.

De plus, le câble mesure 6,6 pieds de long, offrant une plus grande portée à la socket murale. Il est également disponible dans une option de 3,3 pieds, que vous pouvez envisager si vous n’avez pas besoin d’un câble de grande taille. De plus, la table est certifiée USB-IF, ce qui indique qu’elle répond à tous les critères définis par l’USB Implementers Forum.

Principales caractéristiques de Cable Matters USB-C vers USB-C

Longueur: 6 et 3,3 pieds

6 et 3,3 pieds Vitesse de transfert de données : Vitesse USB 2.0 (jusqu’à 480 Mbps)

Vitesse USB 2.0 (jusqu’à 480 Mbps) Vitesse de charge : 100 watts

100 watts Caractéristiques Thunderbolt : Compatible Thunderbolt 3 et Thunderbolt 4

2. Anker Powerline II – Meilleur câble USB-C pour une charge rapide et des transferts de données

Vous recherchez un câble USB-C capable de fournir une charge rapide et des transferts de données rapides ? L’Anker Powerline II est le bon choix pour vous ! Comme le câble de Cable Matters, celui d’Anker peut offrir 100 watts de charge rapide. Et en plus, il peut transmettre des données jusqu’à 10 gigabits par seconde.

Oui, il s’agit d’un câble USB 3.1 Gen 2 qui offre tous les avantages les plus récents et les meilleurs des caractéristiques USB-C. De plus, comme il prend en charge une charge rapide de 100 watts, vous pouvez alimenter votre ordinateur portable, votre téléphone et tout autre appareil USB-C. De plus, il possède des certifications USB-IF, ce qui indique qu’il est conforme à toutes les normes. Cependant, il ne mesure que 3 pieds de long, ce qui pourrait être un inconvénient pour vous.

Principales caractéristiques d’Anker Powerline II

Longueur: 3 pieds

3 pieds Vitesse de transfert de données : USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s)

USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s) Vitesse de charge : 100 watts

100 watts Caractéristiques Thunderbolt : N / A

3. Monoprice USB-C vers USB-C série 3.1 Gen 2 – Meilleur câble USB-C bon marché

Vous n’avez vraiment pas besoin de dépenser trop pour vous procurer l’un des meilleurs câbles USB-C. Prend cette option de Monoprice, par exemple. Vous le trouverez à moins de 15 $, et parfois même moins cher avec des offres. Et pour ce prix, vous mettrez la main sur un câble capable d’offrir une charge rapide de 100 watts et une vitesse de transfert de 10 Gbps.

En réalité, vous pouvez utiliser ce câble pour connecter un écran 4K à votre ordinateur portable. Mais pourquoi est-il si bon marché s’il est fourni avec toutes ces fonctionnalités ? Eh bien, le câble est très court. La version la moins chère est de 1,64 pieds. De plus, la construction globale est en plastique noir uni et le câble n’est pas très flexible. Cependant, il est fourni avec la certification USB-IF.

Principales caractéristiques de Monoprice USB-C vers USB-C série 3.1 Gen 2

Longueur: 64 et 3,28 pieds

64 et 3,28 pieds Vitesse de transfert de données : USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s)

USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s) Vitesse de charge : 100 watts

100 watts Caractéristiques Thunderbolt : N / A

4. Cable Matters Slim Series Long USB-C vers USB-C – Meilleur câble long USB-C

Vous voulez un câble USB-C luxueux suffisamment long pour vous permettre de jouer confortablement au lit tout en gardant le téléphone chargé ? Vous devez vérifier le Cable Matters Slim Series Long USB-C vers USB-C. Il est disponible dans une option de 10 pieds, ce qui sera suffisant pour répondre à vos besoins en matière de portée de câble.

En plus d’être long, le câble peut offrir une charge rapide à 60W. La vitesse de charge est inférieure à celle des câbles précédents, mais elle reste suffisante pour les téléphones et même le MacBook Pro 13 pouces. De plus, le câble est mince et a un design haut de gamme. Cependant, notez qu’il offre des taux de transfert de données USB 2.0. Et il n’est pas certifié USB-IF.

Principales caractéristiques de Cable Matters Slim Series Long USB-C vers USB-C

Longueur: 10 et 3,3 pieds

10 et 3,3 pieds Vitesse de transfert de données : USB 2.0 (jusqu’à 480 Mbit/s)

USB 2.0 (jusqu’à 480 Mbit/s) Vitesse de charge : 60 watts

60 watts Caractéristiques Thunderbolt : N / A

5. Câble Anker USB-C Thunderbolt 3 – Meilleur câble Thunderbolt 3 USB-C

Travailler avec du hardware professionnel ? Vous recherchez un câble capable de fournir une vitesse de données ultra-rapide ? Vous allez adorer le câble Anker USB-C Thunderbolt 3. Pour être exact, c’est le meilleur câble USB-C pour la vitesse de transfert. Il est fourni avec le support Thunderbolt 3, qui peut offrir une vitesse de transfert de données allant jusqu’à 40 Gbps.

De plus, le câble prend en charge une charge rapide de 100 W, ce qui le rend comparable à la plupart des meilleurs câbles USB-C mentionnés dans cette liste. Cependant, le boîtier des ports n’est pas aussi robuste que certains des autres câbles d’Anker. Mais il devrait durer assez longtemps si vous n’en abusez pas trop. Aussi, c’est un peu court.

Principales caractéristiques du câble Anker USB-C Thunderbolt 3

Longueur: 6 pieds

6 pieds Vitesse de transfert de données : Thunderbolt 3 (jusqu’à 40 Gbit/s)

Thunderbolt 3 (jusqu’à 40 Gbit/s) Vitesse de charge : 100 watts

100 watts Caractéristiques Thunderbolt Coup de foudre 3

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine