Tour d’horizon des cartes mères AMD B650 : 35 cartes mères testées

Aujourd’hui, nous pouvons enfin vous présenter les résultats de nos tests approfondis des cartes mères AMD B650. Il s’agit d’une entreprise de grande envergure. Au total, nous avons testé 35 cartes, une tâche qui s’est étalée sur plusieurs mois, mais qui est enfin terminée.

Avec un tel nombre de cartes mères, nous ne présenterons pas chaque carte individuellement comme nous le ferions habituellement, car cela prendrait à lui seul une heure de votre temps. A la place, nous comparerons brièvement les caractéristiques, mettrons en avant quelques options remarquables et nous plongerons dans les résultats thermiques des VRM. Les cartes sont présentées par ordre croissant de prix, du plus abordable au moins abordable. Nous avons déjà abordé certains des modèles les moins chers de chaque marque dans un article dédié, nous ne les évoquerons donc que brièvement ici.

Le grand tableau des caractéristiques

Mobo Prix VRM vcore PCIe Gen 5.0 PCIe Gen 4.0/3.0 M.2 Gen 5.0 M.2 Gen 4.0/3.0 Ports USB 4.0 Ports USB 3.2 Ports USB 2.0 SATA III WiFi LAN Gigabyte B650M K $120 8 phases

4C10N / 4C06N 0 2 0 2 0 7 6 4 N/A 2.5GbE Asrock B650M-HDV/M.2 $125 8, 50A 0 3 1 1 0 8 8 4 N/A 2.5GbE Gigabyte B650M DS3H $150 6, 60A 0 2 0 2 0 7 8 4 N/A 2.5GbE MSI Pro B650M-A WiFi $160 8, 55A 0 3 0 2 0 11 4 4 Wi-Fi 6E 2.5GbE Asus Prime B650M-A WiFi $180 4-phase

4C10N / 4C06N 0 3 1 1 0 6 8 4 Wi-Fi 6 2.5GbE Asus Prime B650-Plus $180 4-phase

RA14 / RA12 0 4 1 1 0 8 6 4 N/A 2.5GbE Asrock B650 PG Lightning $190 14, 60A 0 4 1 2 0 11 8 4 N/A 2.5GbE Asrock B650M PG Riptide WiFi $190 12, 50A 0 4 1 1 0 9 8 4 Wi-Fi 6E 2.5GbE Asus Prime B650M-A WiFi II $190 4-phases

4C10N / 4C06N 0 3 1 1 0 6 8 4 Wi-Fi 6 2.5GbE Gigabyte B650M Aorus Elite AX $190 12, 60A 0 2 1 1 0 11 8 4 Wi-Fi 6E 2.5GbE MSI Pro B650-P WiFi $190 12, 75A 0 4 0 2 0 11 4 6 Wi-Fi 6E 2.5GbE Gigabyte B650M Gaming X AX $200 6, 60A 0 2 0 2 0 7 8 4 Wi-Fi 6E 2.5GbE Gigabyte B650M Aorus Pro AX $210 12, 70A 0 2 1 1 0 11 8 4 Wi-Fi 6E 2.5GbE MSI MAG B650M Mortar WiFi $210 12, 80A 0 3 0 2 0 11 4 6 Wi-Fi 6E 2.5GbE Asrock B650 Pro RS $215 14, 60A 0 2 1 2 0 7 9 4 N/A 2.5GbE Asus TUF Gaming B650M-Plus WiFi $220 12, 60A 0 3 1 1 0 7 8 4 Wi-Fi 6 2.5GbE Gigabyte B650 Aorus Elite AX $220 14, 70A 0 3 1 2 0 11 8 4 Wi-Fi 6E 2.5GbE Gigabyte B650 Gaming X AX $220 8, 60A 0 3 0 3 0 8 7 4 Wi-Fi 6E 2.5GbE MSI MAG B650 Tomahawk WiFi $220 14, 80A 0 3 0 3 0 11 6 6 Wi-Fi 6E 2.5GbE Asrock B650 LiveMixer $230 14, 60A 0 3 1 2 0 9 12 2 N/A 2.5GbE Asrock B650E PG Riptide WiFi $240 14, 60A 1 2 1 2 0 7 9 4 Wi-Fi 6E 2.5GbE Asus TUF Gaming B650-Plus WiFi $240 12, 60A 0 3 1 2 0 7 8 4 Wi-Fi 6 2.5GbE MSI MPG B650 Edge WiFi $240 14, 80A 0 3 1 2 0 11 6 6 Wi-Fi 6E 2.5GbE Gigabyte B650 Aorus Pro AX $250 16, 90A 0 3 1 2 0 11 8 4 Wi-Fi 6E 2.5GbE Asus ProArt B650 Creator $255 12, 60A 0 4 1 2 0 8 6 4 N/A 1GbE + 2.5GbE Gigabyte B650 Aero G $260 16, 90A 0 3 1 2 0 11 6 4 Wi-Fi 6E 2.5GbE Asrock B650E Steel Legend WiFi $270 16, 60A 1 1 1 2 0 11 6 2 Wi-Fi 6E 2.5GbE MSI MPG B650I Edge WiFi $270 8, 80A 0 1 0 2 0 9 2 4 Wi-Fi 6E 2.5GbE Asus ROG Strix B650-A Gaming WiFi $280 12, 60A 0 3 1 2 0 7 6 4 Wi-Fi 6E 2.5GbE Asus ROG Strix B650E-F Gaming WiFi $280 12, 80A 1 3 1 2 0 10 8 4 Wi-Fi 6E 2.5GbE MSI MPG B650 Carbon WiFi $290 16, 80A 0 3 1 3 0 11 6 6 Wi-Fi 6E 2.5GbE Asus ROG Strix B650E-I Gaming WiFi $330 10, 70A 1 0 1 1 0 8 4 2 Wi-Fi 6E 2.5GbE Asus ROG Strix B650E-E Gaming WiFi $350 16, 70A 2 1 1 3 0 10 8 4 Wi-Fi 6E 2.5GbE Asrock B650E Taichi $370 24, 105A 1 1 1 2 1 14 4 4 Wi-Fi 6E 2.5GbE Gigabyte B650E Aorus Master $430 16, 105A 1 2 4 0 0 12 8 4 Wi-Fi 6E 2.5GbE

A partir de 120

La plus abordable de ces cartes est la Gigabyte B650M K. Bien que cette carte ne coûte que 120 $, nous ne la recommandons pas car elle utilise des MOSFETs dédiés plutôt que des étages de puissance, ce qui se traduit par des températures VRM médiocres lors de l’utilisation de processeurs haut de gamme. Elle ne dispose également que de deux emplacements PCIe, ne prend pas en charge le PCIe 5.0 – même pour l’emplacement principal M.2 – et est dépourvue de ports USB. Malgré son faible prix, nous vous suggérons de jeter votre dévolu sur le Asrock B650M-HDV/M.2.

La carte Asrock ne coûte que 5 $ de plus, mais elle offre un VRM nettement meilleur, avec huit étages de puissance de 50 A pour le Core virtuel. Elle dispose de trois slots d’extension PCIe, d’un PCIe 5.0 M.2, et de trois ports USB supplémentaires. Elle ne prend en charge que les DIMM doubles, mais pour la plupart, cela devrait suffire, car l’achat d’une RAM de 32 Go devrait suffire pour plusieurs années.

La Gigabyte B650M DS3H est une carte qui mérite d’être considérée. Elle dispose d’un VRM solide et d’options d’extension décentes, bien qu’elle ne prenne pas en charge la norme PCIe 5.0. Au prix de 150 $, elle est bien équipée et comprend quatre emplacements DIMM pour l’extension de la mémoire.

La carte MSI Pro B650M-A WiFi est la carte B650 la plus abordable qui inclut le support WiFi et dispose de 11 ports USB 3.2. Elle offre trois emplacements PCIe et deux emplacements M.2, mais aucun n’est compatible PCIe 5.0. Cependant, le VRM vcore à huit étages de puissance de 55A fonctionne bien, ce qui en réalité une option solide à 160 $.

Ensuite, nous avons la série Asus Prime, qui comprend le Prime B650M-A WiFi, le Prime B650-Plus, et le Prime B650M-A WiFi II. Malheureusement, nous vous recommandons de les éviter. Tout comme la Gigabyte B650M K ultra-abordable, les cartes Asus Prime utilisent toutes des MOSFETs dédiés, ce qui se traduit par de mauvaises performances thermiques au niveau du VRM.

Les cartes B650-Plus et B650M-A WiFi dépassent toutes les deux les 100°C lors de nos tests. Le B650M-A WiFi II est légèrement meilleur mais à 190$, c’est une offre faible.

Cartes mères de 190 à 250 dollars

Une bien meilleure option à ce niveau de prix est la carte Asrock B650 PG Lightning ou PG Riptide WiFi, toutes deux au prix de 190 $. La Lightning est une carte ATX dotée de 14 étages d’alimentation de 60A pour le VRM vcore, de quatre emplacements d’extension PCIe, d’un M.2 PCIe 5.0 et de deux M.2 PCIe 4.0 supplémentaires. Elle offre également une pléthore de ports USB avec le prise en charge de 11 ports USB 3.2 et 8 ports USB 2.0.

D’autre part, le Riptide est une carte Micro ATX, employant une douzaine d’étages d’alimentation de 50A pour le vcore. Elle parvient à intégrer quatre emplacements PCIe, bien qu’une utilisation complète ne soit possible qu’avec une carte graphique à un seul emplacement. Elle dispose de deux emplacements M.2, l’emplacement principal étant compatible PCIe 5.0. Il dispose également de 9 ports USB 3.2, de 8 ports USB 2.0, d’un réseau local 2.5Gbit et du WiFi 6E.

Une autre option viable à ce niveau de prix est le Gigabyte B650M Aorus Elite AX, qui inclut une douzaine d’étages d’alimentation de 60A pour le VRM vcore, bien qu’il n’ait que deux emplacements d’extension PCIe. Il comprend un port M.2 compatible PCIe 5.0, un port M.2 PCIe 4.0 supplémentaire, onze ports USB 3.2, huit ports USB 2.0 et le WiFi 6E.

La carte MSI Pro B650-P WiFi, équipée d’une douzaine d’étages d’alimentation de 75A, est également disponible au prix de 190 $. Cette carte mère est une option solide, bien qu’elle ne supporte pas le PCIe 5.0. Elle offre quatre emplacements d’extension PCIe 4.0, une paire d’emplacements M.2 et, surtout, c’est la carte mère B650 la plus abordable à offrir six ports SATA.

Entre 200 et 210 dollars, nous trouvons la Gigabyte B650M Gaming X AX, la B650M Aorus Pro AX, et la MSI MAG B650M Mortar WiFi, qui sont toutes des choix solides. Notre choix dans ce groupe serait le Gigabyte B650M Aorus Pro AX, en raison de ses 12 étages d’alimentation de 70A et de son offre unique de support PCIe 5.0 M.2. Par ailleurs, il est équipé de onze ports USB 3.2 et de huit ports USB 2.0.

A l’inverse, le B650M Gaming X AX, bien qu’il soit 10$ moins cher, n’est pas aussi compétitif en raison de son manque de support PCIe 5.0 et d’un VRM beaucoup plus faible. Le MSI MAG B650M Mortar WiFi est décent mais ne supporte pas le PCIe 5.0 M.2 et possède moins de ports USB.

La Asrock B650 Pro RS, au prix de 215$, se trouve dans une catégorie compétitive. Il s’agit d’une carte ATX, mais pour seulement 5 $ de plus, les Gigabyte B650 Aorus Elite AX, B650 Gaming X AX, et MSI MAG B650 Tomahawk WiFi sont disponibles.

Cependant, la B650 Gaming X AX est une option moins attrayante car l’Aorus Elite AX offre un produit supérieur pour le même prix, avec quatorze étages de puissance de 70A pour le VRM vcore, le support PCIe 5.0 M.2, et onze ports USB 3.2.

Selon nous, le MSI MAG B650 Tomahawk WiFi et le Gigabyte B650 Aorus Elite AX surpassent le Asrock B650 Pro RS, offrant plus de ports USB 3.2 et le support WiFi 6E. Nous avons tendance à préférer la carte Gigabyte pour son support PCIe 5.0 M.2, mais les deux options sont très satisfaisantes car elles sont toutes les deux excellentes.

La carte Asus TUF Gaming B650M-Plus WiFi est également remarquable. Il s’agit d’une carte MicroATX avec une douzaine d’étages d’alimentation de 60A pour le VRM vcore. Bien que décente sur le papier, elle ne surpasse pas vraiment la B650M Aorus Pro AX, d’autant plus qu’elle offre beaucoup moins de ports USB 3.2.

A 230$, nous trouvons le Asrock B650 LiveMixer, qui est un choix pour le moins intéressant. Son caractère unique lui confère un certain attrait. Bien que cette carte mère n’offre pas de caractéristiques exceptionnelles à ce niveau de prix et que de meilleures options soient disponibles, elle n’est pas significativement surclassée. Malgré l’absence de WiFi6, elle prend en charge un nombre impressionnant de 21 ports USB, dont 9 seulement sont conformes à la norme 3.2.

Si le design audacieux du LiveMixer ne vous attire pas, le Asrock B650E PG Riptide WiFi, vendu seulement 10 $ de plus, est une option supérieure. Il partage les mêmes quatorze étages de puissance de 60A pour le VRM vcore, mais le Riptide inclut également le support PCIe 5.0 pour le slot PCIe primaire et le slot M.2 primaire. C’est la carte B650 la plus abordable à offrir ce support. Le support WiFi 6E est inclus, bien que le nombre de ports USB 3.2 soit réduit à seulement sept.

À 240 $, la carte Asrock B650E PG Riptide WiFi défie les cartes Asus TUF Gaming B650-Plus WiFi et MSI MPG B650 Edge WiFi, qui sont également vendues à 240 $. La carte TUF Gaming est particulièrement à la peine, le VRM a été dégradé avec deux étages de puissance de 60A en moins et il n’y a pas de support PCIe 5.0 au-delà de l’emplacement M.2 primaire, ce qui n’offre pas de réel avantage à l’achat de la carte Asus.

Le MSI MPG B650 Edge WiFi bénéficie d’une mise à jour du VRM avec des étages de puissance de 80A et quatre ports USB 3.2 supplémentaires. Cependant, l’emplacement PCIe principal perd le support PCIe 5.0. Le Edge WiFi est en concurrence avec le B650 Aorus Pro AX de Gigabyte, bien que pour 10$ de plus, il bénéficie d’un VRM vcore considérablement amélioré avec 16 étages de puissance de 90A, ce qui, bien qu’exagéré, peut être considéré comme un bonus. L’un ou l’autre de ces modèles pourrait être viable, mais aucun n’atteint la valeur du B650E PG Riptide WiFi d’Asrock.

Cartes de 250 à 300

Proposée à 255 $, la carte Asus ProArt B650 Creator est une entrée en matière inhabituelle qui n’est pas très convaincante sur le papier. C’est une carte mère élégante, qui se démarque des options standard, mais elle est moyenne en termes de fonctionnalités. Le VRM, avec une douzaine d’étages de puissance de 60A, est plus typique d’une carte de 200 $, et n’est donc pas exceptionnel pour un travail intensif avec un 7950X, bien qu’il puisse certainement suffire.

Il n’y a pas de support PCIe 5.0 pour les slots d’extension PCIe, mais il y a un seul M.2 compatible PCIe 5.0, ainsi que deux M.2 PCIe 4.0 supplémentaires. Avec seulement huit ports USB 3.2 et la seule caractéristique unique étant une seconde connexion Ethernet filaire, ce n’est pas particulièrement excitant, et la carte est même dépourvue de WiFi 6, ce qui est quelque peu surprenant. Elle inclut un port USB-C DisplayPort, dont l’utilité peut varier selon les utilisateurs.

En comparaison, la B650 Aero G de Gigabyte semble être une carte mère de type créateur supérieure. Le VRM est considérablement amélioré avec seize étages de puissance de 90A pour le vcore. Elle inclut également le WiFi 6E et plus de ports USB 3.2, ce qui en réalité une meilleure carte dans l’ensemble.

Cependant, à ce niveau de prix, nous pourrions également considérer l’Asrock B650E Steel Legend WiFi. Elle possède la même configuration VRM que l’Aero G, mais la carte offre un support PCIe 5.0 pour le slot PCIe primaire. En dehors de cela, les listes de caractéristiques des deux cartes sont très similaires. Le seul aspect inhabituel de la Steel Legend est le fait qu’elle ne supporte que deux périphériques SATA et qu’elle ne dispose que de deux emplacements PCIe.

Au prix de 280 $, nous trouvons l’Asus ROG Strix B650-A Gaming WiFi. Cette carte Asus semble un peu déplacée à son niveau de prix ; elle doit vraiment être proposée à un prix inférieur à 260 dollars pour avoir du sens. Avec seulement une douzaine d’étages d’alimentation de 60A, une configuration VRM vcore que les concurrents proposent à environ 200$, pas de support PCIe 5.0 pour le slot PCIe primaire, et seulement sept ports USB 3.2 au total, tout le reste est plutôt standard.

Ce qui rend le ROG Strix B650-A Gaming WiFi encore plus déconcertant, c’est que pour le même prix de 280$, on peut acheter le ROG Strix B650E-F Gaming WiFi, qui dispose d’étages d’alimentation plus puissants de 80A, inclut le support PCIe 5.0 pour l’emplacement PCIe primaire, et offre dix ports USB 3.2 ainsi que deux ports USB 2.0 supplémentaires. Par communiqué au Steel Legend, il offre également deux fois plus d’emplacements PCIe avec l’ajout de deux emplacements x1, utiles pour ajouter plus de ports SATA, par exemple.

Ce modèle rivalise bien avec la carte B650 phare de MSI, la MPG B650 Carbon WiFi, dont le prix est actuellement de 290 $. Par communiqué à la B650-A Gaming, la Carbon perd le support PCIe 5.0 pour l’emplacement PCIe principal, mais offre un emplacement PCIe 4.0 M.2 supplémentaire et deux étages d’alimentation 80A supplémentaires. Dans l’ensemble, les cartes sont similaires, mais la carte Asus offre un meilleur support PCIe 5.0.

Pour plus de 300 $…

Si vous souhaitez investir davantage dans une carte Asus B650, il y a l’Asus ROG Strix B650E-E Gaming WiFi qui coûte la bagatelle de 350 $. Le principal avantage par communiqué au modèle « F Gaming » est l’inclusion d’un deuxième emplacement PCIe 5.0 x16 et d’un quatrième emplacement M.2. On peut se demander si cela vaut la peine de payer 70 dollars de plus, mais pour ceux qui sont prêts à faire des folies, c’est une excellente carte.

Alternativement, pour 20$ de plus, l’Asrock B650E Taichi peut être considérée avec son impressionnant VRM vcore de vingt-quatre étages de puissance de 105A. Bien que l’on puisse dire qu’il s’agit d’une surcharge extrême, il n’y a aucune chance que cette carte ait besoin de dissipateurs de chaleur pour VRM. A part le VRM exceptionnel, il n’y a rien d’extraordinaire, et pour 100$ de moins, la Steel Legend est pratiquement le même produit.

Ensuite, nous avons la Gigabyte B650E Aorus Master, qui, à un prix ahurissant de 430$, nous a fait revérifier plusieurs fois. Lors de sa sortie, cette carte semblait plus raisonnable avec un prix d’environ 350$.

Cela dit, alors que nous nous apprêtions à critiquer la B650E Aorus Master et son prix élevé, la comparaison avec d’autres cartes X670E haut de gamme a fait apparaître son prix comme raisonnable, du moins pour ceux qui envisagent de dépenser environ 400 dollars pour une carte mère.

Tout d’abord, elle dispose d’un VRM vcore de 16 105A, ce qui est extrêmement exagéré, mais si pour une raison ou une autre vous souhaitez faire de l’overclocking, ce sera une excellente carte. Elle inclut un slot PCIe 5.0 x16, mais au lieu d’un second, comme Asus l’a fait avec la E Gaming, elle offre non pas un, mais quatre slots M.2 compatibles PCIe 5.0. Personnellement, nous aurions préféré un second emplacement PCIe x16 5.0 car il ajoute beaucoup de flexibilité, mais quatre M.2 PCIe 5.0 sont tout de même remarquables.

Si vous voulez un VRM similaire pour une carte mère X670E, la X670E Aorus Master coûtera 490$, bien que la MSI X670E Carbon WiFi à 440$ soit également une bonne option. Donc à 350$, la B650E Aorus Master peut avoir du sens, mais à 400$, les cartes X670E de même prix pourraient mieux servir.

Enfin, pour ceux qui recherchent une carte mère ITX, nous avons testé la MSI MPG B650I Edge WiFi et l’Asus ROG Strix B650E-I Gaming WiFi. Le modèle MSI coûte 270$ et le modèle Asus 330$, les deux sont donc assez chers. Depuis l’acquisition de toutes nos cartes B650, la Gigabyte B650I Aorus Ultra à 260$ est devenue disponible, ainsi que la Asrock B650E PG-ITX WiFi à 290$.

Le MSI MPG B650I Edge WiFi embarque un VRM vcore à huit étages de puissance de 80A, mais ne supporte pas le PCIe 5.0. Il y a donc un seul emplacement PCIe 4.0 x16 et deux emplacements PCIe 4.0 M.2. Vous disposez également de neuf ports USB 3.2, de deux ports USB 2.0 et de quatre ports SATA.

Pour 60 $ de plus, l’Asus ROG Strix B650E-I Gaming WiFi offre un support PCIe 5.0 pour l’emplacement PCIe x16 et un M.2 compatible PCIe 5.0, ainsi qu’un M.2 PCIe 4.0 secondaire. Il offre également huit ports USB 3.2, quatre ports USB 2.0 et deux connecteurs SATA. Bien qu’il s’agisse sans aucun doute d’une carte mieux équipée, on peut se demander si elle vaut la peine d’être payée plus cher.

Températures VRM

Après avoir examiné chaque carte individuellement, il est temps de passer aux tests. Pour tester toutes les cartes B650, nous utilisons le boîtier Gigabyte Aorus C500 Glass avec l’AIO Aorus WaterForce X 360mm.

Pour enregistrer les températures, nous utilisons un thermomètre numérique avec des thermocouples de type K et nous indiquons la température maximale du PCB arrière. Enfin, nous n’indiquons pas le Delta T par communiqué à la température ambiante ; nous maintenons la température de la version à 21 degrés et veillons à ce que la température ambiante soit constante. Un thermocouple est placé à côté du système de test.

Pour le test de stress, nous utilisons la Ryzen 9 7950X et pour la charge, Cinebench R23, qui a tourné en boucle pendant une heure. À ce moment-là, nous indiquons la température maximale du PCB, enregistrée à nouveau à l’aide de thermocouples de type K.

Voici tous les résultats de température VRM, et vous ne serez pas surpris d’apprendre que l’Aorus Master et le Taichi sont les deux cartes les plus performantes ici, bien qu’il y ait plusieurs modèles Aorus Pro et Elite avec des températures similaires dans les 50 premiers centimètres.

Nous devons insister sur le fait qu’une fois que les températures VRM descendent en dessous de 70°C, il n’est pas vraiment important de savoir quelle carte fonctionne le moins chaudement ; pour une productivité importante dans un environnement chaud, toutes les cartes fonctionneront très bien. Même des températures inférieures à 80°C sont tout à fait acceptables et ce ne sont que les cartes fonctionnant à plus de 90°C que nous vous conseillons d’éviter, en particulier dans les climats chauds.

Ces données confirment simplement que la grande majorité des cartes B650 fonctionnent à des températures acceptables, avec seulement trois cartes particulières que vous devriez éviter si vous prévoyez d’utiliser un CPU de 170w comme le 7950X. Même dans ce cas, quel que soit le processeur que vous prévoyez d’utiliser, ces cartes devraient être évitées car vous pouvez acheter des cartes équipées de façon similaire au même prix, ou même moins dans certains cas, qui fonctionnent à des températures VRM bien plus basses.

En résumé, toute carte fonctionnant à des températures inférieures à 80°C dans nos tests doit être choisie en fonction de son prix et de ses caractéristiques, et non pas de la fraîcheur qu’elle dégage en fin de compte. Vous n’achèteriez pas, par exemple, la Tomahawk de MSI plutôt que la PG Lighting d’Asrock parce qu’elle est 5c plus froide dans nos tests ; en réalité, il serait plus sage d’économiser les 30$ et d’acheter la carte d’Asrock, surtout si vous n’avez pas besoin de WiFi car le support PCIe 5.0 M.2 pourrait être plus bénéfique pour vous.

Cependant, si vous comparez deux cartes qui occupent un niveau de prix similaire et offrent les mêmes caractéristiques, mais que l’une fonctionne 10-15c plus froide que l’autre, les températures du VRM pourraient vous inciter à préférer la carte la plus froide. Ce n’est qu’une autre version du puzzle, et en fonction de vos besoins, vous devrez assembler le tout.

Les meilleurs choix à chaque niveau de prix

Il y a tellement de cartes B650 – nous en avons testé 35, ce qui est fou et malgré cet effort, nous n’avons pas pu toutes les tester. Il y en a encore quelques unes que nous n’avons pas pu obtenir, ou qui sont sorties après que nous ayons rassemblé toutes les cartes que nous allions couvrir. Cependant, la bonne nouvelle est que la plupart des cartes sont très bonnes, et vous pouvez dépenser aussi peu que 125 $ et obtenir une carte robuste qui fonctionnera dans toutes les conditions.

Il y a quelques options remarquables, et la Asrock B650M-HDV/M.2 à 125 $ est l’une d’entre elles. Si vous envisagez d’opter pour la plate-forme AM5 mais que vous souhaitez dépenser le moins possible tout en vous assurant une solide mise à niveau dans le futur, la HDV est la carte qu’il vous faut.

La Gigabyte B650M DS3H est également excellente, mais nous pensons que la HDV la surpasse et ce, à un prix inférieur. Le seul avantage potentiel de la DS3H est qu’elle dispose d’emplacements DIMM supplémentaires pour l’extension de la mémoire, mais si vous n’en avez pas besoin, la carte Asrock est une meilleure option à notre test.

Si vous envisagiez d’acheter le DS3H, le MSI Pro B650M-A WiFi est un meilleur achat en ce moment. Pour seulement 10 $ de plus, vous bénéficiez d’un port d’extension PCIe supplémentaire, de plus de ports USB 3.2 et du WiFi 6E.

En ce qui concerne la meilleure carte MicroATX B650, notre choix se porte sur la Gigabyte B650M Aorus Pro AX, qui offre un support PCIe 5.0 M.2, un superbe VRM et de nombreux ports USB 3.2, le tout pour 210 $. En gros, elle surpasse les Asus TUF Gaming B650M-Plus WiFi, MSI MAG B650M Mortar WiFi et les propres B650M Aorus Elite AX et B650M Gaming X AX de Gigabyte.

Si vous recherchez une carte ATX B650 abordable, il existe quelques options dont le prix se situe entre 190 et 220 dollars. Aucune d’entre elles n’offre le support PCIe 5.0 x16, bien que certaines offrent le support PCIe 5.0 M.2. Ces modèles incluent l’Asrock B650 PG Lightning, l’Asrock B650 Pro RS et la Gigabyte B650 Aorus Elite AX. Parmi ces cartes, la PG Lightning est la moins chère, mais elle offre le plus grand nombre d’emplacements PCIe, trois emplacements M.2 au total et un grand nombre de ports USB. La seule chose qui lui manque par communiqué à la concurrence est le WiFi, mais si vous ne vous souciez pas du WiFi, nous vous recommandons cette carte mère ATX B650 au meilleur communiqué qualité-prix.

Pour un support WiFi 6E dès la sortie de la boîte, la MSI Pro B650-P WiFi ou la Gigabyte B650 Aorus Elite AX vous conviendront parfaitement.

Parmi les cartes B650E, la meilleure option est aussi la moins chère – la Asrock B650E PG Riptide WiFi. Cependant, elle est quelque peu limitée au niveau des ports USB 3.2, n’en offrant que sept. Si vous avez besoin de plus, vous devrez payer 30 $ de plus pour acquérir la carte Asrock B650E Steel Legend WiFi. Notez toutefois que cette carte ne dispose que de 2 ports SATA et de 2 emplacements PCIe. L’Asus ROG Strix B650E-F Gaming WiFi est donc notre meilleure carte B650E à 280 $. Vous disposez de quatre emplacements d’extension PCIe, de trois emplacements M.2, de dix ports USB 3.2, de huit ports USB 2.0 supplémentaires et de quatre ports SATA.

A part cela, il y a vraiment une différence entre l’Asus ROG Strix B650E-E Gaming WiFi, l’Asrock B650E Taichi, et le Gigabyte B650E Aorus Master. Le prix de l’Aorus Master n’a pas beaucoup de sens pour le moment. La Taichi est une carte décente mais n’a rien de spectaculaire, bien qu’elle offre le support de l’USB 4, ce qui pourrait vous être utile.

Il ne reste plus que la E Gaming d’Asus, que nous considérons comme la meilleure option haut de gamme. Le fait qu’il offre deux emplacements PCIe 5.0 x16 est un gros avantage. Nous ne disons pas que vous en avez besoin, mais si vous le souhaitez, c’est le moyen le moins cher d’acquérir cette configuration. La MSI MPG X670E Carbon WiFi est la carte X670E la plus abordable à offrir deux emplacements PCIe 5.0 x16 et elle coûte 440 $. Vous bénéficiez donc d’une réduction de près de 100 $ sur ce modèle Asus B650E.

La Asus’ E Gaming est aussi la plus abordable des trois cartes et bien qu’elle ait le VRM le plus faible, elle est toujours surpuissante, avec une pointe à 60c avec la 7950X. Par conséquent, l’Asus ROG Strix B650E-E Gaming WiFi est la carte que nous choisirions si nous devions dépenser plus de 300$ pour une carte mère B650.

Sur ce, faites-nous savoir laquelle de ces cartes B650 vous prévoyez d’acheter, ou peut-être avez-vous déjà acheté votre carte. Dans tous les cas, faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous espérons que ce guide d’achat du B650 vous a été utile. Si c’est le cas, n’hésitez pas à le partager avec vos pairs ; cela nous aidera peut-être à trouver l’énergie nécessaire pour recommencer avec une autre génération de cartes mères.

