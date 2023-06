Prochain Calendrier de sortie Xbox et Sony PS6 révélé par Microsoft – Ce n’est pas bientôt!

La PlayStation 5 (PS5) et la dernière série Xbox ont commencé leur voyage il y a à peine deux ans et demi. Et en regardant de plus près les consoles de nouvelle génération, vous remarquerez qu’il y a un écart de 7 ans entre les prédécesseurs. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que la sortie de la Sony PS6 n’est pas imminente. Eh bien, Microsoft pense la même chose.

De plus, les deux consoles sont parfois confrontées à des contraintes d’approvisionnement. Cela renforce encore le fait que nous ne sommes même pas à mi-chemin de la durée de vie de Sony PS6 et Xbox Series X. Selon la déclaration de Microsoft, la «période de démarrage prévue» pour les consoles de nouvelle génération est encore dans cinq ans.

Attendez-vous à la sortie de Sony PS6 et de la prochaine Xbox en 2028, déclare Microsoft

Dans des documents judiciaires découverts par IGN, Microsoft a déclaré que la période de démarrage des consoles de nouvelle génération est 2028. Pour les curieux, les documents judiciaires concernent un litige en cours. Oui, il s’agit du projet d’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft. Le résultat de ce différend déterminera l’avenir de Call of Duty.

Néanmoins, dans un document spécifique, Microsoft a fait valoir que son engagement de 10 ans fournira un accès continu à la franchise. Microsoft a continué avec l’assurance que les joueurs de PlayStation seraient capables de profiter de la franchise même lorsque la PS6 atterrirait.

Microsoft écrit : « Ce terme irait, en tout cas, au-delà de la période de démarrage prévue de la prochaine génération de consoles (en 2028). » Par ce biais, Microsoft se défend essentiellement contre les accusations portées par Sony. Les accusations concernaient PlayStation perdant sa base d’utilisateurs pour ne pas avoir Call of Duty sur la plate-forme.

Examiner de plus près la déclaration faite par Microsoft

La date de lancement de la PS6 est déterminée par Sony, pas Microsoft. C’est la création de Sony, et Sony décide quand il lancera la console de nouvelle génération. Oui, les rivaux peuvent influencer la décision avec une concurrence hostile. Même ainsi, si Sony ne veut pas le sortir en 2028, ce ne sera pas le cas.

Mais il est fort probable que nous verrons la PS6 et le prochain lancement de la Xbox en 2028. Et il y a un certain nombre de raisons derrière cela. Examinons de plus près ceux-ci –

Documents judiciaires

Tout d’abord, des documents judiciaires antérieurs ont montré que Sony ne commencerait qu’après 2027. Et récemment, les documents judiciaires ont déclaré que le lancement des consoles de nouvelle génération se ferait en 2028. Ces deux informations s’alignent parfaitement l’une sur l’autre.

La durée de vie de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X

La PlayStation 5 et la dernière Xbox Series auront environ huit ans lorsque nous serons en 2028. Et si vous regardez en arrière, c’est la durée de vie normale de chaque génération de consoles. La PS4 et la Xbox One ont duré sept ans. De même, la Xbox 360 et la PS3 ont duré respectivement huit et sept ans.

Démarrage lent des consoles de génération actuelles

Il est indéniable que la Xbox Series X et la PlayStation 5 n’ont pas pris le départ attendu par les fabricants. En raison de la pandémie, les chaînes d’approvisionnement des deux consoles ont été sérieusement contraintes. Cela fait seulement quelques mois que la PS5 est disponible dans les stores habituels. Avant, vous deviez vous battre pour cela en ligne. Le cas est à peu près le même pour la Xbox.

PlayStation 5 Pro et Xbox Series X mise à niveau

Comme les consoles de dernière génération, Microsoft et Sony prévoient de rafraîchir les consoles de la génération actuelle. Autrement dit, il y aura PlayStation 5 Pro et une version actualisée de Xbox dans les années à venir. Et ils seront là pendant un certain temps avant de voir les consoles de nouvelle génération. Donc, en bref, les consoles de la génération actuelle ne seront pas remplacées de si tôt.

