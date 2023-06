La détection de collision de l’iPhone 14 serait à l’origine d’une augmentation de 5 % des faux appels au 911 lors du festival Bonnaroo

La nouvelle fonction de détection des collisions d’Apple sur l’iPhone 14 et l’Apple Watch est accusée d’être à l’origine d’un afflux d’appels au 911 lors du festival de musique de Bonnaroo, dans le Tennessee, le week-end dernier. Selon les premiers intervenants, il y a eu environ cinq fois plus de faux appels au 911 cette année que lors des éditions précédentes du festival.

Cette année, le festival Bonnaroo s’est tenu le week-end dernier à Manchester, dans le Tennessee, et a attiré plus de 80 000 personnes. Une telle foule mettrait à rude épreuve les secouristes presque partout, mais la fonction de détection des collisions d’Apple aurait aggravé la situation cette année.

Le média local WKRN s’est entretenu avec Scott LeDuc, directeur du Coffee County 911 Communication Center, qui a expliqué que les faux appels au 911 étaient déclenchés par les festivaliers qui dansaient et faisaient la fête dans la foule.

Les premiers intervenants ont contacté Apple pendant le festival pour signaler l’afflux d’appels au 911 faussement positifs qu’ils recevaient à cause du système Crash Detection. LeDuc a déclaré qu’Apple avait proposé d’envoyer des ingénieurs au festival pour aider à gérer la situation et à diagnostiquer le problème, mais les deux parties ont pu s’entendre par téléphone.

Dans le cadre des efforts déployés pour gérer le fardeau de la détection des collisions, le service de police de Manchester a encouragé à désactiver complètement la détection des collisions. Selon LeDec, ces messages ont permis de réduire le nombre d’appels reçus de « 40 à 60 % ».

La police municipale a répondu à de nombreux appels accidentels au 911 à Bonnaroo. Il est probable que ces appels soient le résultat du « Crash Detection Mode », une nouvelle fonctionnalité des iPhones d’Apple. Soyez vigilants et envisagez de désactiver cette fonction sur votre téléphone jusqu’à la fin du festival Bonnaroo.

Malgré le fardeau supplémentaire que représente l’augmentation de 5 fois du nombre de faux appels au 911, M. LeDuc a déclaré que les premiers intervenants étaient toujours en mesure de répondre à chaque appel et de gérer la situation sans que cela ait une incidence sur les véritables urgences.

« Nos employés se sont vraiment mobilisés, comme le font toujours les premiers intervenants dans l’exercice de leurs fonctions, et c’est ce qu’ils ont fait. Il n’y a eu aucune situation où nous n’avons pas pu aider quelqu’un en raison du nombre d’appels. Si quelqu’un compose le 911, nous devons répondre au téléphone et nous assurer que nous suivons tous les protocoles pour veiller à ce que tout le monde soit en sécurité avant de clore l’appel. La police de Manchester a fait un travail remarquable en allant chercher les gens, car on ne sait pas s’il s’agit d’une véritable urgence ou d’un simple appel de poche.