Le rendu Oppo Find N3 Flip confirme un module de caméra supplémentaire

En 2023, les téléphones pliables avec des conceptions à rabat devraient présenter des écrans plus grands. Ce mois-ci, Motorola a présenté la série Motorola Razr 40 avec des écrans plus grands, et Samsung emboîtera le pas avec le Galaxy Z Flip5. Cependant, il convient de rappeler que l’Oppo Find N2 Flip est le téléphone qui a lancé cette tendance. Samsung ou Motorola avaient-ils prévu cela auparavant ? Peut-être, mais en tout cas, c’est Oppo qui a réussi à lancer la tendance avant tous les autres. L’Oppo Find N2 Flip a également été le premier téléphone pliable de la marque à être lancé dans le monde, et bien qu’il s’agisse d’un téléphone relativement nouveau, la marque prévoit déjà une suite. Cela dit, le premier rendu de l’Oppo Find N3 Flip suggère un changement notable.

Oppo Find N3 Flip obtiendra un zoom optique 2x grâce à un nouvel appareil photo

Le rendu qui vient avec l’aimable autorisation de 91mobiles représente le design arrière de l’Oppo Find N3 Flip. Apparemment, le téléphone n’apportera aucune modification à l’affichage de la couverture. Au moins pour l’instant, Oppo ne commencera pas à jouer à un jeu d’élargissement avec Motorola et Samsung. Malgré cela, il y a un changement notable, le téléphone semble recevoir un appareil photo de plus. Bien que la conception de la configuration de la caméra reste la même, nous pouvons repérer une troisième caméra.

Selon la source de cette fuite, l’Oppo Find N3 Flip partagera les caméras avec l’Oppo Reno10 Pro récemment sorti. Cela indique que le téléphone apportera un capteur Sony IMX890 de 50 MP avec OIS. Il y a aussi un appareil photo ultra-large de 8 MP et un capteur de zoom optique 2x de 32 MP. Le dernier en date est le gros ajout à l’Oppo Find N3 Flip, ce qui indique qu’il bénéficiera de capacités de « super zoom ».

En ce qui concerne les détails restants, l’Oppo Find N3 Flip ne prendra pas de grands départs par rapport à son prédécesseur. Le deuxième changement notable devrait être la mise à niveau vers un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. L’Oppo Find N2 Flip utilise le Snapdragon 8+ Gen 1 de l’année dernière, donc la prochaine étape consiste à choisir le SD8 Gen 2. D’autres détails restent flous, mais le les caractéristiques d’affichage et de batterie doivent rester inchangées. Nous ne savons pas exactement quand Oppo prévoit de lancer le N3 Flip, mais nous vous tiendrons informés si quelque chose de nouveau apparaît sur le radar. Le Find N2 Flip est arrivé en décembre de l’année dernière, ce qui pourrait également être le cas avec le prochain clapet pliable.

