La fonctionnalité multi-fenêtres de YouTube TV est en cours d’extension

Plus tôt cette année, YouTube TV a annoncé une fonctionnalité intéressante pour rendre Sports View plus attrayant dans le service de streaming TV en direct – multi-fenêtres. Désormais, la fonctionnalité s’étend au-delà de ses limitations précédentes pour être utile de plusieurs manières au-delà de la catégorie Sports. Selon un nouveau rapport, le service teste actuellement l’extension de sa fonctionnalité multivue. Pour l’instant, il teste pour inclure les actualités, la météo et plus encore que les sports. Le service de streaming a annoncé mercredi dernier qu’il déploierait progressivement ces changements au cours de l’été.

YouTube TV étend la fonctionnalité multi-vues

« À partir d’aujourd’hui, dans l’onglet Accueil, une petite partie des membres nous verra tester jusqu’à 5 nouveaux flux multivues. Ceux-ci seront disponibles pour regarder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les actualités, les sports, les actualités économiques, la météo et les sports », a tweeté YouTube TV.

Pour rappel, le multiview a été introduit pour les utilisateurs de YouTube TV début mars. Il a été introduit juste à temps pour la saison Mars Madness en NBA. À l’époque, la fonctionnalité permet aux utilisateurs de regarder jusqu’à quatre flux sportifs à la fois. Google (la société mère) a déclaré aux personnes de CNET que la société explorait d’autres moyens de mettre en œuvre la fonctionnalité. L’objectif était d’apporter le multiview à une « variété de contenu que YouTube TV a à offrir ». Moins de 3 mois après ce premier déploiement pour le sport, YouTube TV étend sa portée. Il améliore la valeur du service, donnant aux utilisateurs l’impression d’investir dans un produit qui évolue en permanence avec de nouvelles fonctionnalités.

Pour ceux qui ne le savent pas, YouTube TV commence à 65 $ par mois pendant les trois premiers mois et à 73 $ par mois par la suite. C’est plus cher que votre service de streaming occasionnel, mais gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un service de télévision en direct à part entière avec une myriade de chaînes pour la gamme la plus variée. Ne confondez pas cela avec la plate-forme YouTube. En réalité, YouTube TV est un service américain de télévision en streaming exploité par YouTube. Il s’agit d’un service de streaming TV qui vous permet de regarder la télévision en direct sur ABC, CBS, FOX, NBC et d’autres réseaux câblés populaires.

Le service est particulièrement utile pour les amateurs de sport. Par exemple, il commencera à diffuser exclusivement NFL Sunday Ticket plus tard cette année. Les fans de la NFL auront donc de bonnes raisons de s’abonner.

