10 raisons pour lesquelles vous avez besoin d’UPDF pour macOS Sonoma et iOS 17

Apple a présenté iOS 17 et macOS Sonoma, et il y a de quoi être enthousiaste. Du mode veille sur l’iPhone à l’utilisation de l’écran de veille de l’Apple TV comme fond d’écran sur le Mac, nous avons hâte que ces mises à jour arrivent sur vos appareils. Ne nous parlez même pas de la nouvelle personnalisation de l’écran de verrouillage sur iPadOS 17.

Le meilleur moyen de profiter de tout ce que ces nouvelles mises à jour de plateforme ont à offrir est d’utiliser UPDF, un éditeur PDF rapide et léger pour les appareils Apple, capable de gérer les documents les plus lourds. Les lecteurs de Netcost-security.fr peuvent obtenir UPDF avec une réduction allant jusqu’à 56 % pour une durée limitée.

UPDF est un éditeur PDF rapide qui fonctionne avec le silicium d’Apple et macOS Sonoma.

Les créateurs d’UPDF savent à quel point il est important pour les lecteurs de Netcost-security.fr de profiter des derniers matériels et logiciels d’Apple. C’est pourquoi UPDF est optimisé pour le silicium d’Apple, y compris la nouvelle puce M2 Ultra, et vous pouvez utiliser UPDF sur iOS 17, iPadOS 17 et macOS 14 dès aujourd’hui. Une seule licence vous permet d’accéder à UPDF à partir du même compte sur chaque plateforme, y compris ces appareils Windows et Android émis par le travail.

Modifiez le texte et les médias où que vous soyez

Le format UPDF n’étant pas limité à une seule plateforme ou à un seul appareil, vous pouvez facilement éditer du texte et des fichiers multimédias où que vous soyez. Cela indique que vous pouvez modifier les pages PDF, y compris le texte, les images, les liens hypertextes et bien plus encore, à partir de l’appareil que vous utilisez déjà.

Lisez et annotez des PDF instantanément

UPDF est également le meilleur moyen de lire et d’annoter des fichiers PDF où que vous soyez. Vous pouvez facilement annoter des documents pour communiquer vos idées et ajouter des notes aux PDF lorsque vous êtes en déplacement. UPDF vous permet de dessiner et d’ajouter du texte aux fichiers PDF, y compris du texte richement formaté, des formes et des tampons, et bien plus encore. Ces outils sont disponibles sur Mac, iPhone et iPad. Pour les utilisateurs d’iPad, l’Apple Pencil est entièrement pris en charge et vous permet de prendre facilement des notes à l’aide d’UPDF.

Convertissez des PDF avec l’OCR alimentée par l’IA

Le format PDF est censé faciliter la numérisation des documents papier, mais nous recevons souvent des PDF qui ne sont que des images de documents administratifs. Avec UPDF, vous pouvez rapidement transformer des documents papier en mots numériques grâce à la reconnaissance optique de caractères. L’OCR vous permet de convertir des PDF en fichiers Word et Excel, en images, etc. Aucun éditeur de PDF ne peut s’en passer, et l’OCR dans UPDF est optimisée par l’IA pour obtenir les résultats les plus rapides.

Sécurisez vos fichiers

UPDF sait à quel point la sécurité et la confidentialité sont importantes pour les utilisateurs d’appareils Apple. C’est pourquoi UPDF vous permet d’ajouter facilement une protection par mot de passe à vos fichiers PDF sur Mac et iOS. Ainsi, seuls les destinataires possédant le mot de passe que vous avez défini peuvent consulter votre PDF. Superace Software ne s’arrête pas là. UPDF comprend un » espace de sécurité » intégré, dans lequel vous pouvez stocker des documents, y compris des PDF et des médias, derrière un mot de passe, Face ID ou Touch ID.

Remplissez et signez facilement vos documents

L’un des besoins les plus courants lorsque l’on travaille avec des PDF est de remplir des formulaires et de signer des documents. UPDF offre des fonctionnalités de remplissage et de signature et bien plus encore sur iPhone, iPad et Mac.

La puissance de l’IA dans UPDF

La puissance de l’IA facilite la vie quotidienne et Superace Software intègre l’IA dans UPDF. En optant pour les fonctionnalités d’IA d’UPDF, vous pouvez rapidement résumer de grands volumes de texte, convertir des PDF en langues étrangères et expliquer des points clés dans des documents PDF. Vous pouvez discuter avec UPDF pour répondre à toute question relative aux PDF et rendre votre travail plus efficace.

Un service client irréprochable

Lorsque vous utilisez UPDF, vous pouvez compter sur le meilleur service client, 24 heures sur 24, six jours sur sept. C’est une assistance inégalée par les autres éditeurs de PDF. Et ce n’est pas tout. Superace Software est à l’écoute de tous les commentaires de ses clients. Cela indique que vous avez le pouvoir d’influencer les futures mises à jour du logiciel en fonction de vos besoins.

Avantages compétitifs par rapport à la concurrence

UPDF présente un avantage compétitif par rapport à ses concurrents tels qu’Adobe Acrobat et PDF Expert. En effet, UPDF intègre les fonctionnalités les plus utiles, dont certaines ne sont disponibles que chez l’un ou l’autre de ses concurrents, dans une seule et même application. Superace Software fait tout cela tout en étant nettement moins cher que ses concurrents sur les prix annuels et à vie.

Prix abordables (économisez jusqu’à 56%)

UPDF offre toutes les fonctionnalités essentielles d’un éditeur PDF à un prix abordable. Chaque licence permet de débloquer UPDF sur toutes les plateformes pour un maximum de quatre appareils. Superace Software est tellement convaincu que vous trouverez ce que vous cherchez dans UPDF que chaque achat est assorti d’une garantie de satisfaction de 30 jours.

Si vous n’avez pas encore téléchargé UPDF, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et téléchargez UPDF pour Mac, iPhone, iPad, et même Android et Windows dès maintenant. Superace Software offre aux lecteurs de Netcost-security.fr un tarif promotionnel spécial avec jusqu’à 56 % de réduction à la caisse, et l’offre ne durera pas longtemps.

Les lecteurs peuvent se procurer un plan annuel pour UPDF + 10 Go de stockage gratuit sur le cloud pour 29,99 $ (Reg. 49,99 $). Pour le meilleur rapport qualité-prix, vous pouvez obtenir une licence perpétuelle plus 10 Go de stockage gratuit sur le cloud pour seulement 43,99 $ (Reg. 99,99 $). Cette licence vous permet d’utiliser UPDF et toutes ses fonctionnalités sur Mac, iOS, Windows et Android.

Profitez des soldes de Superace Software et commencez à utiliser UPDF dès aujourd’hui pour débloquer vos super-pouvoirs PDF. Cette offre est valable pour une durée limitée. Vous pouvez également rester informé sur tout ce qui concerne UPDF et Superace Software sur Facebook et Twitter.

