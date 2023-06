Apple va faire appel de la décision de justice selon laquelle elle a interrogé illégalement et de manière coercitive des membres de son personnel au sujet des syndicats

Apple a annoncé vendredi son intention de faire appel de la décision d’un juge selon laquelle l’entreprise a violé le droit du travail en interrogeant les employés sur les sympathisants syndicaux et en restreignant la circulation des tracts syndicaux. En réponse, Apple a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec les plaintes et que la communication « ouverte, honnête et directe » faisait partie de la culture de collaboration de l’entreprise.

Un juge interdit à Apple d’interroger ses employés sur les syndicats

Comme le rapporte Bloomberg, Apple déclare qu’elle fera appel de la décision par le biais de la procédure NLRB. La décision, qui a été rendue publique en début de semaine, est basée sur des plaintes émanant d’employés du Apple World Trade Center à New York. Il s’agit de l’un des nombreux Apple Stores des États-Unis qui a lancé des campagnes de syndicalisation.

« Une communication régulière, ouverte, honnête et directe avec les membres de notre équipe est un élément clé de la culture de collaboration d’Apple », a déclaré Apple dans son communiqué.

Le juge a décidé qu’Apple devait s’abstenir d’interroger les employés sur le militantisme syndical. L’entreprise n’est pas non plus autorisée à confisquer la « littérature pro-syndicale » dans les salles de pause, ni même à « interférer avec, restreindre ou contraindre les employés » dans l’exercice de leurs droits. Le rapport souligne que c’est la première fois qu’un juge du NLRB se prononce contre Apple.

Si l’agence peut ordonner des changements dans les politiques de l’entreprise, elle ne peut pas imposer de dommages-intérêts punitifs. Si Apple fait appel de la décision, l’affaire sera portée devant les membres du conseil du travail à Washington, puis devant la cour d’appel fédérale.

Apple se heurte à la syndicalisation de ses stores

Apple est confronté à des conflits avec ses détaillants aux États-Unis depuis que certains stores ont décidé de se syndiquer. L’année dernière, le store Apple de Towson, dans le Maryland, a été le premier à se syndiquer. D’autre part, Apple poursuit ses efforts pour empêcher les stores de se syndiquer, notamment en organisant des réunions à l’échelle nationale avec les employés du commerce de détail pour « discuter des risques de la syndicalisation ».

Après avoir été accusée de tactiques antisyndicales illégales, Apple a accepté de laisser une tierce partie vérifier si l’entreprise respecte ses politiques en matière de droits de l’homme.

