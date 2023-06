L’ancien directeur de l’App Store critique le processus d’évaluation et accuse Phil Schiller de rejeter des applications

Phillip Shoemaker est un ancien directeur de l’App Store qui était chargé de diriger les approbations d’applications jusqu’à ce qu’il quitte l’entreprise en 2016. Depuis, Shoemaker a publiquement critiqué Apple pour ses règles strictes en matière d’App Store. Dans une nouvelle interview accordée à MobileGamer.biz, le dirigeant – aujourd’hui PDG d’Identity.com – a déclaré que les directives de l’App Store étaient délicates et a reproché à Phil Schiller d’avoir rejeté de nombreuses apps.

Directives de l’App Store et rejets d’applications

Selon M. Shoemaker, les lignes directrices de l’App Store ont été rédigées « de manière très grise » afin qu’Apple ait la possibilité de mieux décider quelles applications l’entreprise souhaite voir apparaître sur sa plateforme. « L’idée était de commencer de cette manière et de les affiner au fil du temps », a-t-il déclaré. Cependant, le temps a passé et Apple n’a jamais semblé vouloir assouplir les règles de l’App Store.

« [The guidelines] ont été réécrits en 2017, et [Apple] n’a rien fait de tout cela. En réalité, ils ont ouvert davantage de zones grises – elles devraient être assez solides à l’heure actuelle. Les lignes directrices devraient être très noires et blanches ». En réalité, il existe de nombreuses histoires sur la façon dont Apple a appliqué ses directives de différentes manières pour différentes applications.

Mais ce n’est pas tout. Shoemaker s’oppose à la commission de 30 % prélevée sur l’App Store. Selon lui, cette taxe avait du sens en 2009, car Apple créait une nouvelle plateforme et fournissait des outils inédits. Mais « les choses ont beaucoup changé », a déclaré le dirigeant dans l’interview. « Apple pourrait le faire [cutting the commission tax] et gagnerait encore beaucoup d’argent ».

Phil Schiller

Il est intéressant de noter que Shoemaker semble avoir une dent contre Phil Schiller, qui s’est fait connaître en tant que vice-président du marketing d’Apple. Aujourd’hui presque à la retraite et étiqueté « Apple Fellow », Schiller travaille toujours en tant que conseiller et aide à diriger l’équipe de l’App Store. Mais Shoemaker affirme que Schiller doit « retirer ses grosses pattes de l’App Store ».

L’ancien directeur de l’App Store affirme que des personnes comme Eddy Cue et Greg Jozwiak sont « plus progressistes », mais que Schiller suit toujours les idéaux de Steve Jobs depuis les premières années de l’App Store.

Selon lui, Schiller et son équipe se réunissent chaque semaine pour discuter de l’autorisation ou du rejet de certaines applications et de certains jeux dans l’App Store. Shoemaker a décrit ces réunions comme « quatre heures passées dans une pièce à discuter d’applications ». Alors qu’Apple fait l’objet d’un test minutieux au sujet de l’App Store, Shoemaker pense que si « Phil ne prend pas du recul, ce seront les tribunaux qui apporteront des changements ».

L’avis de Netcost-security.fr

Dans le cadre du procès opposant Epic Games à Apple, il a été révélé que la société emploie plus de 500 personnes pour examiner plus de 100 000 applications par semaine. Apple affirme que moins de 1 % des développeurs font appel d’un refus parce qu’ils ne sont pas d’accord. Un vice-président de l’App Store a également confirmé que certains développeurs ont accès à des API spéciales qui ne sont pas accessibles à tous.

Bien entendu, les propos de Shoemaker sur la façon dont Apple infléchit ou resserre les directives de l’App Store en fonction de ce qu’il souhaite sont certainement préoccupants. Mais en même temps, Shoemaker a laissé Apple sur le mauvais pied, et sa critique doit donc être prise avec un grain de sel. Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview sur MobileGamer.biz.

