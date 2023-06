Samsung Galaxy S24 Codename Leaks : Voir sa date de sortie et certaines fonctionnalités attendues

Samsung est l’un des plus grands noms de l’industrie des smartphones. Sa série phare Galaxy S est attendue avec impatience par les passionnés de technologie du monde entier. La série Galaxy S23 a été lancée plus tôt cette année, mais des rumeurs et des fuites concernant la prochaine série Galaxy S24 ont déjà commencé à faire surface. Dans cet article, nous discuterons des récentes fuites concernant le nom de code du Samsung Galaxy S24, la date de sortie prévue et les fonctionnalités potentielles.

Fuite du nom de code du Samsung Galaxy S24

Avant le lancement de la série Samsung Galaxy S24, le nom de code des téléphones de la série a été divulgué. Selon un rapport de Sammobile en collaboration avec GalaxyClub, le nom de code de la série Samsung Galaxy S24 est « Muse ». Le rapport affirme également que la série pourrait avoir trois modèles phares. Ces modèles sont le Samsung Galaxy S24, le Samsung Galaxy S24+ et le Samsung Galaxy S24 Ultra. Cela suggère que les noms de code de ces téléphones mobiles seront respectivement « Muse1 », « Muse2 » et « Muse3 ». Le rapport suggère également que les noms de code ont été révélés dans le firmware du prochain Samsung Galaxy A22.

La société sud-coréenne a pour habitude de donner à ses téléphones haut de gamme des noms de code. Par exemple, le nom de code de la série Galaxy S20 était « Hubble ». La série Galaxy S22 a reçu le nom de code «Rainbow», tandis que la série Galaxy S21 était connue sous le nom de «Unbound». De même, le nom de code de la série Galaxy S23 était « Diamond ».

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Samsung pourrait interrompre le Galaxy S24+. Mais il ne semble pas que cela se produira. Sammobile affirme qu’avec la série Galaxy S24, la société sud-coréenne pourrait poursuivre sa pratique de lancement d’un modèle Plus. Concernant les caractéristiques du Galaxy S24, on sait peu de choses. Le Galaxy S24 Ultra dispose cependant d’un téléobjectif avec un zoom optique 5x, ce que nous pouvons confirmer.

Date de sortie prévue

Selon PhoneArena, la série Samsung Galaxy S24 devrait être lancée au début de l’année prochaine. Le rapport affirme que la date de sortie sur le marché pourrait être fin janvier ou début février 2024. Bien que la date de sortie soit encore dans plusieurs mois, des rumeurs et des fuites concernant les appareils à venir ont déjà commencé à faire surface. Il est cependant important de noter que les fuites et les rumeurs concernant le Samsung Galaxy S24 ne sont pas officielles. Par conséquent, ils doivent être pris avec un grain de sel. Néanmoins, ils donnent un aperçu de ce que nous pouvons attendre du prochain téléphone mobile phare.

Caractéristiques potentielles

TechRadar rapporte que la série Samsung Galaxy S24 devrait être livrée avec une multitude de nouvelles fonctionnalités. Il devrait améliorer de nombreux aspects par rapport à son prédécesseur. Les Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus seront les produits phares « réguliers » de Samsung pour le premier semestre 2024, qui prendront les rênes de la série Galaxy S23 en tant que principaux poids lourds du portefeuille du géant. Le Galaxy S24 Ultra haut de gamme sera de loin le meilleur Galaxy. Mais les produits phares réguliers sont également importants.

La série Galaxy S24 devrait être livrée avec un nouveau système de caméra amélioré. Il aura également de meilleures performances en basse lumière et des capacités de zoom améliorées. L’appareil sera également fourni avec une nouvelle puce améliorée qui offrira de meilleures performances et une durée de vie de la batterie améliorée. La série Galaxy S24 devrait également être livrée avec un nouvel écran amélioré, avec un taux de rafraîchissement plus élevé et une précision des couleurs améliorée.

Raisons d’attendre le Galaxy S24

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone, il y a plusieurs raisons d’attendre la série Samsung Galaxy S24. Premièrement, la série Galaxy S24 devrait venir avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations par rapport à son prédécesseur. Deuxièmement, la série Galaxy S24 devrait être l’un des meilleurs smartphones de 2024. Cet appareil sera fourni avec des caractéristiques et des fonctionnalités haut de gamme que les utilisateurs voudront essayer. Enfin, attendre la série Galaxy S24 vous donnera l’occasion de la comparer avec d’autres smartphones à venir et de prendre une décision éclairée.

Raisons de ne pas attendre le Galaxy S24

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone, il y a aussi plusieurs raisons de ne pas attendre la série Samsung Galaxy S24. Premièrement, la date de sortie est encore dans plusieurs mois et rien ne garantit que la série Galaxy S24 sera à la hauteur du battage médiatique. Deuxièmement, il existe plusieurs autres smartphones disponibles sur le marché qui offrent des caractéristiques et des fonctionnalités similaires. Enfin, attendre la série Galaxy S24 peut signifier passer à côté d’autres excellents smartphones disponibles dès maintenant.

Conclusion

Le nom de code du Samsung Galaxy S24 en fuite plusieurs semaines avant le lancement a suscité beaucoup d’enthousiasme parmi les passionnés de technologie. C’est dans la nature de Samsung de donner des noms de code à ses téléphones portables plusieurs mois avant leur lancement. Ces noms sont utilisés pour désigner les téléphones pour tout développement interne de l’appareil avant son lancement officiel.

La série Galaxy S24 devrait venir avec une foule de nouvelles fonctionnalités et améliorations par rapport à son prédécesseur. On s’attend à ce que cet appareil soit l’un des meilleurs téléphones mobiles pour 2024. Cependant, attendre la série Galaxy S24 n’est peut-être pas la meilleure option pour tout le monde, et il existe actuellement plusieurs autres excellents smartphones disponibles sur le marché.

En fin de compte, la décision d’attendre la série Galaxy S24 ou d’acheter un autre smartphone dépendra de vos préférences et exigences personnelles. Comme d’habitude avec les téléphones Samsung haut de gamme, plus d’informations sur la série Galaxy S24 devraient être révélées juste avant le lancement officiel. Nous nous attendons à ce que plus de détails sur la conception et les caractéristiques des téléphones soient révélés dans les premières semaines de 2024.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine