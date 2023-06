Apple présente la version bêta de visionOS : un changement de jeu pour l’avenir

Apple a dévoilé la première version de son logiciel visionOS. Cela marque le début de la version bêta du développeur visionOS 1.0. Ce développement passionnant coïncide avec l’annonce par Apple du kit de développement logiciel (SDK) visionOS. Le SDK visionOS permet aux développeurs tiers de créer des applications spécialement conçues pour le casque Vision Pro.

Le SDK Apple visionOS ouvre de nouvelles portes aux développeurs

Le logiciel visionOS offre des possibilités illimitées aux développeurs. Il leur permet d’utiliser les capacités du casque Vision Pro et d’offrir des expériences innovantes et immersives aux utilisateurs. Avec le SDK, les développeurs peuvent désormais profiter de tout le potentiel du casque Vision Pro. Cela leur permet de développer diverses applications qui répondent aux besoins et aux préférences spécifiques des utilisateurs.

Ce lancement témoigne de l’engagement d’Apple à faire progresser les technologies de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR). Apple essaie de fournir une plate-forme aux développeurs pour explorer de nouvelles frontières dans le monde virtuel. L’entreprise souhaite également repousser les limites de ce qui est possible dans le domaine des expériences immersives. Le logiciel visionOS et le SDK ouvrent la voie à un écosystème dynamique d’applications qui amélioreront le divertissement, la productivité, la communication et bien plus encore.

Désormais, Apple a publié la version bêta du développeur visionOS 1.0. Il fournit aux développeurs de nombreux outils et ressources pour lancer le développement de leur application visionOS. Cela ouvre un tout nouveau chapitre dans le parcours d’Apple en tant qu’entreprise technologique. Cela constitue également un bon début pour la promesse d’Apple d’offrir aux utilisateurs une expérience de réalité mixte révolutionnaire. La société Cupertino vise à être une force de premier plan dans la transformation de la façon dont nous interagissons avec le monde numérique qui nous entoure. Le SDK visionOS incitera davantage de développeurs à se joindre, ce qui aura un impact significatif pour Apple.

Comment les développeurs peuvent accéder au SDK Apple visionOS

Pour avoir accès au SDK visionOS, les développeurs peuvent utiliser Xcode 15 Beta 2. Cela fournit les outils et ressources nécessaires pour créer des applications visionOS. Pour le moment, les développeurs n’ont pas accès au casque Vision Pro pour tester leurs applications. Cependant, Apple a annoncé qu’il commencerait à fournir des points de test le mois prochain.

Apple a déclaré qu’il commencerait à établir des laboratoires de développement dans divers pays du monde. L’entreprise prévoit de commencer ce projet en juillet. Avec cela, les développeurs sélectionnés peuvent avoir la possibilité de demander des kits de développement. Cela les aidera à tester leurs applications directement sur le casque Vision Pro. Les laboratoires serviront d’espaces collaboratifs permettant aux développeurs d’explorer tout le potentiel de Vision Pro et de créer des applications parfaitement fonctionnelles.

En tant que tout nouveau produit d’Apple, le grand public ne peut pas télécharger le visionOS 1.0 maintenant. Cependant, le logiciel fourni avec le casque peut fournir plus d’informations sur davantage de fonctionnalités et de capacités. Même si Apple n’a pas encore officiellement annoncé de fonctionnalités supplémentaires, le logiciel en parle davantage. Cela indique que le casque Vision Pro peut avoir plus de fonctionnalités et de capacités que nous ne le savons actuellement.

