MacBook Air 15 pouces vs MacBook Pro 16 pouces Intel : Une mise à niveau parfaite ?

Le MacBook Air 15 pouces est arrivé avec une gamme de fonctionnalités et de performances impressionnantes à un prix abordable. Mais est-il un bon substitut pour ceux qui possèdent un MacBook Pro Intel de 16 pouces ou antérieur ? Suivez notre comparaison détaillée entre le MacBook Air 15 pouces et le MacBook Pro Intel 16 pouces.

Le MacBook Air a bénéficié d’une mise à jour notable en 2022 avec la puce M2, un tout nouveau design, un écran plus grand de 13,6 pouces, un châssis à bords plats, une nouvelle couleur minuit, une webcam améliorée, et bien plus encore. Cependant, cela reste un peu moins de surface d’écran que le MacBook Pro 15 ou 16 pouces.

Lors de la WWDC 2023, Apple a lancé le très attendu MacBook Air 15 pouces. Nous avons déjà évoqué la comparaison entre le dernier MacBook Pro M2 Pro/Max et le nouveau MacBook Air 15 pouces :

Mais qu’en est-il de ceux qui envisagent de passer du MacBook Pro Intel 16 pouces – ou des anciens modèles de MacBook Pro Intel 15 pouces – le 15 pouces Air est-il une bonne mise à niveau ? Plongez dans l’histoire !

MacBook Air 15 pouces vs MacBook Pro 16 pouces Intel

CPU, GPU, RAM, moteur neuronal

M2 offre jusqu’à 24 Go de RAM, jusqu’à 10 cœurs de GPU, jusqu’à 2 To de stockage et un moteur neuronal à 16 cœurs.

Pendant ce temps, le Macbook Pro 2019 a certes des seuils de stockage et de RAM plus élevés, mais il utilise le moins puissant et ancien Intel Core i9 (jusqu’à 8 cœurs) et un système global moins efficace que le Silicium d’Apple.

Matériel MacBook Air 15 pouces MacBook Pro 16 pouces Intel CPU M2 – 8 cœurs Jusqu’à Intel Core i9 – 8-core Stockage Jusqu’à 2 To Jusqu’à 8 To Mémoire/RAM 8, 16 ou 24 Go 16, 32 ou 64 Go Graphique Jusqu’à 10 cœurs Jusqu’à AMD Radeon Pro 5600M Moteur neuronal 16-core ❌ Caméra FaceTime 1080p 720p Haut-parleurs Système à 6 haut-parleurs Système à 6 haut-parleurs avec audio haute fidélité Micros Réseau de 3 micros Réseau de 3 micros de qualité studio Gestion thermique Sans ventilateur Refroidissement actif avec ventilateurs

Apple a annoncé que le MacBook Air M2 est jusqu’à 12 fois plus rapide que le MacBook Air Intel le plus rapide. Mais qu’en est-il de la comparaison avec le MacBook Pro 16 pouces Intel qui dispose du Core i9 ?

Selon les résultats de GeekBench, le M2 est 66% plus rapide pour le single-core et 47% plus rapide que le score multi-core de l’Intel Core i9 8-core.

Alors que la puissance brute de l’AMD Radeon Pro 5600M du MacBook Pro 16 pouces est supérieure à celle du GPU M2, le MacBook Air 15 pouces dispose d’un moteur média dédié avec un moteur d’encodage, de décodage et d’encodage/décodage ProRes.

Autre facteur à prendre en compte, le MacBook Air M2 sans ventilateur est silencieux alors que les MacBook Pro Intel 16 pouces et les modèles 15 pouces sont connus pour être chauds et bruyants lorsque les ventilateurs se mettent en marche.

Écrans

Le plus récent et le plus grand des MacBook Air est doté d’un écran de 15,3 pouces. C’est 0,7 pouce de moins que le MacBook Pro Intel de 16 pouces.

En ce qui concerne la luminosité de l’écran, le MacBook Air offre jusqu’à 500 nits, soit la même chose que le MacBook Pro. Les autres caractéristiques et spécifications de l’écran, comme le PPI, la couleur large P3 et d’autres encore, sont presque identiques entre les deux :

MacBook Air 15 pouces MacBook Pro 16 pouces Intel Taille réelle de l’écran 15,3 pouces 16 pouces Résolution 2880 x 1864 3072 x 1920 Rapport d’aspect 16:10 + encoche 16:10 PPI 224 226 Nits (luminosité) 500 500 Écran Liquid Retina ✅ ✅ True Tone ✅ ✅ P3 couleur large ✅ ✅

Le MacBook Air 15 pouces comprend une encoche en haut au centre de l’écran pour la caméra FaceTime 1080p. Mais contrairement à l’iPhone, l’encoche n’inclut pas le matériel/support Face ID. Quant au MacBook Pro Intel 2019, il est équipé d’une webcam 720p obsolète.

Enfin, l’Air 15 pouces présente des bords plus fins, notamment en haut et en bas, que le MacBook Pro Intel 16 pouces.

E/S

Le MacBook Air a obtenu la charge MagSafe comme le MacBook Pro moderne en 2022, même chose pour le Air 15 pouces de 2023.

Le MacBook Air possède deux ports Thunderbolt/USB-C de moins que le Pro, mais il est équipé de Bluetooth 5.3 et de WiFi 6.

En ce qui concerne les écrans externes, le Air ne prend en charge qu’un seul écran jusqu’à 6K à 60Hz, même avec la nouvelle puce M2. Cela peut être un obstacle pour certains, car le MacBook Pro 2019 prend en charge jusqu’à 4 écrans externes.

MacBook Air 15 pouces MacBook Pro 16 pouces Intel Clavier magique ✅ ✅ Touch ID ✅ ✅ Barre tactile ❌ ✅ Ports USB-C/Thunderbolt 2 4 Prise casque ✅ ✅ HDMI ❌ ❌ Lecteur de carte SDXC ❌ ❌ Chargement MagSafe ✅ ❌ Bluetooth 5.3 5.0 Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11.ax) Wi-Fi 5 (802.11.ac) Prise en charge des écrans externes 1 écran externe jusqu’à 6K/60Hz Jusqu’à 2 écrans avec une résolution de 6K à 60Hz ou

Jusqu’à 4 écrans avec une résolution 4K à 60Hz

Taille, poids et finition

Comme vous pouvez vous y attendre, le MacBook Air 15 pouces est plus léger – un kilo de moins que le MacBook Pro Intel 16 pouces.

Il présente également un encombrement légèrement plus faible, avec une épaisseur de 11,5 mm, contre 16,2 mm pour le MacBook Pro 2019.

MacBook Air 15 pouces MacBook Pro 16 pouces Intel Poids 1,29 kg (3,3 livres) 2,0 kg (4,3 pounds) Epaisseur 0,45 in. (1,15 cm) 0,64 pouce (1,62 cm) Largeur 13.40 in. (34.04 cm) 14.09 pouces (35.79 cm) Profondeur 9.35 in. (23.76 cm) 9,68 pouces (24,59 cm) Taille de l’écran 15.3 in. 16.0 in. Finitions Argent, gris espace, lumière étoilée, minuit Argent ou gris espace

Depuis que le MacBook Air 2022 a abandonné le design en coin qu’il avait depuis des années, tous les nouveaux MacBooks partagent un châssis à bords plats.

Autonomie de la batterie

L’autonomie réelle des MacBooks Apple Silicon par rapport aux anciens modèles Intel est impressionnante et correspond généralement à celle annoncée par l’entreprise. Mais cela peut dépendre de votre flux de travail, de la luminosité de l’écran, etc.

Le MacBook Air 15 pouces offre jusqu’à 18 heures d’utilisation, contre 11 heures pour le MacBook Pro Intel 16 pouces. Bien entendu, si votre MacBook Pro est plus ancien, son autonomie sera probablement bien inférieure à 11 heures.

MacBook Air 15 pouces MacBook Pro 16 pouces Intel Batterie web sans fil 15 heures 11 heures Lecture de la vidéo 18 heures 11 heures Adaptateur électrique inclus 35W ou 70W USB-C + MagSafe 96W USB-C MagSafe Capacité de la batterie 66.5Wh 100Wh Chargement rapide ✅ avec 70W ❌

De plus, le MacBook Air 15 pouces peut effectuer une charge rapide pour obtenir jusqu’à 50 % de batterie en seulement 30 minutes lorsque vous utilisez un adaptateur d’alimentation de 70 W.

Prix du MacBook Air 15 pouces par rapport au MBP Intel 16 pouces

Avec un prix de départ de 1 299 $, le MacBook Air 15 pouces est 1 100 $ moins cher que le MacBook Pro 16 pouces Intel de base.

Cependant, pour obtenir les mêmes 512 Go de stockage et 16 Go de mémoire que le MacBook Pro 16 pouces Intel de base, le MacBook Air 15 pouces coûte 1 699 $, soit 700 $ de moins que le MBP 16 pouces Intel d’origine.

Modèle/prix MacBook Air 15 pouces MacBook Pro 16 pouces Intel 256 / 8GB $1,299 – 512 / 8GB $1,499 – 256 / 16GB $1,499 – 512 / 16GB $1,699 Orig à partir de 2 399 1TB / 16GB $1,899 Orig à partir de 2 799 1TB/ 24GB $2,099 – 1TB / 32GB – Orig à partir de 3 199 Constructions sur mesure Jusqu’à 2 499 Jusqu’à 5 799

Synthèse MacBook Air 15 pouces vs MacBook Pro 16 pouces Intel

Pour des besoins de performances allant jusqu’à des flux de travail moyennement intensifs ou hautement intensifs limités, dans le boîtier le plus léger et le plus fin, avec une autonomie d’une journée, le MacBook Air 15 pouces est un excellent remplaçant du MacBook Pro Intel 16 pouces, à partir de 1 299 $ seulement.

Si vous avez besoin de la plus grande puissance (toujours avec une batterie d’une autonomie d’une journée) pour les processus de travail très intensifs, d’un refroidissement actif, d’un écran plus lumineux, de plus de ports, d’une meilleure prise en charge des écrans externes, et bien plus encore, le MacBook Pro 2023 est la solution.

Vous trouverez les derniers MacBook chez Apple, Amazon et bien d’autres.

Que pensez-vous de la gamme actuelle de MacBook ? Faites-nous part de vos impressions sur nos réseaux sociaux ! Merci d’avoir lu notre guide sur le MacBook Air 15 pouces et le MacBook Pro 16 pouces Intel !

