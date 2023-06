Asus Zenfone 10 Design Fuites dans les rendus colorés; Caractéristiques également en surface

ASUS se prépare à lancer très prochainement son smartphone ZenFone 10. La semaine dernière, les rendus ont divulgué la conception de l’appareil. Désormais, nous avons plus d’images qui confirment un design Colorful pour le ZenFone 10. Le design du téléphone est impressionnant et distinct des téléphones en verre. Les nouvelles images confirment également que le téléphone apportera une socket audio de 3,5 mm. Je ne me souviens d’aucun autre produit phare encore fourni avec la socket audio classique. Au cas où vous ne le sauriez pas, l’Asus ZenFone 10 est un téléphone phare doté du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

ASUS n’a pas publié les caractéristiques complètes du ZenFone 10. Cependant, la marque taïwanaise a confirmé qu’il est fourni avec le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, et dispose d’un écran de 5,9 pouces, d’une charge sans fil et d’une stabilisation de cardan à six axes de 2e génération. .

À en juger par les rendus divulgués, l’ASUS ZenFone 10 sera disponible dans les options de couleur bleu, noir, vert, rouge et blanc. Il y a une configuration à double caméra avec deux énormes trous de caméra. Nous pouvons également repérer la bascule du volume et le bouton d’alimentation. Le socket audio 3,5 mm se trouve en haut du téléphone tandis que le bas sert de logement pour le port USB Type-C.

Fuite des caractéristiques du ZenFone 10 d’ASUS

Selon la source de la fuite, l’Asus ZenFone 10 devrait être doté d’un écran AMOLED de 5,9 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est l’un des plus petits écrans de la scène phare actuelle. Donc, si vous êtes un amateur de téléphones compacts, le ZenFone 10 sera votre meilleur choix. Le Snapdragon 8 Gen 2 sera associé à 8 Go ou 16 Go de RAM. Ceux-ci viendront avec 256 Go et 512 Go de stockage respectivement. Le téléphone embarquera une batterie de 5 000 mAh qui se charge via un port USB Type-C.

L’Asus ZenFone 10 aura une caméra selfie de 32 MP. La configuration principale de la caméra apportera un tireur principal de 200 MP et un appareil photo ultra large de 8 MP. Il n’y a pas de caméra téléobjectif ou périscope pour un zoom avancé, mais ASUS s’attend à ce que la caméra 200 MP soit suffisante pour être une entrée. Nous pensons que cet appareil photo 200 MP sera l’un des appareils photo ISOCELL HP de Samsung, peut-être le tireur ISOCELL HPX.

Le combiné a un indice de protection IP68 pour la protection contre l’eau et la poussière. Il est prévu d’apporter un cadre en métal avec un dos en plastique. À en juger par les rendus, le plastique sera texturé et n’aura pas d’effet brillant. Le mois dernier, ASUS a confirmé que le ZenFone 10 se vendrait environ 749 $. On ne sait pas si c’est pour la déclinaison avec 8 Go de RAM ou pour la version supérieure avec 16 Go.

L’ASUS ZenFone sera lancé le 29 juin. Nous devons donc attendre quelques jours de plus pour découvrir tous les détails.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine