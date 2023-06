HomeKit Hebdo : Les ampoules WiZ bénéficient de la prise en charge de Matter, une grande victoire pour Apple

Lorsque la nouvelle est tombée en avril que les produits WiZ allaient être pris en charge par Matter, il s’agissait d’un énorme avantage pour Apple, pour l’écosystème HomeKit et pour les utilisateurs de HomeKit. En réalité, je pense que personne ne bénéficie plus du déploiement de Matter dans le monde de la maison intelligente qu’Apple, car ils étaient souvent les laissés-pour-compte des produits à bas prix. Matter est une norme ouverte pour la maison intelligente qui est soutenue par Amazon, Google et Apple, ce qui permet aux fabricants d’accessoires d’être compatibles avec une norme unique plutôt qu’avec trois normes distinctes.

HomeKit Hebdo est une série consacrée aux accessoires pour la maison intelligente, aux trucs et astuces d’automatisation et à tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

WiZ est l’une des gammes de produits qui, une fois que vous êtes entré dans le trou du lapin, se retrouve complètement dans son écosystème. Leurs ampoules, à mon avis, sont parmi les meilleures sur le marché à des prix absolument bas. J’ai des amis qui ne jurent que par eux et n’utilisent que leurs ampoules. Pour être franc, je ne prête presque pas attention à un produit de maison intelligente jusqu’à ce qu’il fonctionne avec HomeKit. Je n’ai rien contre le fait que certaines fonctionnalités avancées soient cachées dans l’application d’un fabricant, mais lorsqu’elles apparaissent au moins dans l’application Home, je sais que je peux inclure ces produits dans mes automatismes.

J’ai récemment acheté des ampoules WiZ pour les tester et essayer la mise à jour Matter. Voyons le processus global.

Processus d’installation

WiZ a vraiment réussi le processus d’installation de ses ampoules. Vous aurez besoin de l’application WiZ v2. J’ai accidentellement commencé avec l’application v1 et j’ai dû passer par un processus de migration. Je suis content d’avoir commencé par là car cela m’a aidé à comprendre ce que les clients existants devaient faire. WiZ offre la possibilité de se connecter avec Apple, j’ai donc connecté mes comptes et l’ampoule que j’ai installée est apparue.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, WiZ propose un certain nombre de modèles prédéfinis. C’est de loin l’une des meilleures expériences que j’ai eues avec une ampoule intelligente en termes de fonctionnalités prêtes à l’emploi. Elle fait vraiment du bon travail en vous offrant une expérience prête à l’emploi vraiment agréable que d’autres vendeurs devraient copier. C’est l’un des moments où j’ai compris pourquoi les clients de WiZ sont de si grands défenseurs de la plateforme !

Amélioration de la matière

WiZ a fait un bon travail pour faciliter le démarrage de la mise à jour de Matter. Elle se trouve dans les sections Intégrations. J’aime le fait que Matter soit au premier plan. Mon rêve pour l’avenir est qu’une ampoule intelligente n’ait besoin que du support de Matter, et que TOUT fonctionne alors avec Matter. Une fois que vous avez cliqué sur Matter, vous verrez vos appareils compatibles avec Matter (le firmware 1.29 ou supérieur est requis). Vous suivrez ensuite la procédure pour les charger dans HomeKit.

Actuellement, Matter v1.0 ne prend en charge que les commandes de base. Il comprend

Marche/Arrêt

Modifier la luminosité

Modifier la température

Changer la couleur

Groupement

Évidemment, pour un contrôle plus avancé, vous voudrez vous en tenir à l’application WiZ. Au fil des ans, j’ai changé d’avis sur l’application Home par rapport aux applications des fabricants. Dans un monde de rêve, tout serait dans l’application Home, mais il n’y a pas moyen de faire cela et de rester simple. Les fonctionnalités varient d’un produit à l’autre. La profondeur d’une application comme WiZ permet à l’application Home d’être simple et de se concentrer sur les scènes et les automatismes. Elle sert véritablement de pont entre tous vos produits.

Récapitulatif

WiZ a déclaré que toutes ses ampoules et tous ses interrupteurs fabriqués entre 2021 et aujourd’hui auront accès à Matter. D’après ce que je lis, tous les produits qui auront accès à Matter ne l’ont pas encore. Dans l’ensemble, je suis impressionné par ce que WiZ peut faire, et ses ampoules dotées d’une mise à niveau Matter font désormais partie de mes produits préférés à recommander. Je ne dirai jamais assez à quel point l’application WiZ est géniale, et avec une mise à niveau Matter, elles fonctionneront également dans votre environnement HomeKit. Consultez la boutique Amazon de WiZ pour commencer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :