Find My Apple Pencil est la dernière pièce manquante du puzzle

En parlant de choses perdues, il y a une fonctionnalité de l’iPad qu’Apple devrait trouver le moyen de proposer. Elle a déjà fait l’objet d’un brevet, et iOS 17 est un signe positif qu’elle pourrait réellement voir le jour.

Pour les foyers comme le mien, l’Apple Pencil devrait être vendu par pack de quatre. Non pas parce que nous utilisons quatre iPad, mais parce qu’il y a toujours un Apple Pencil égaré quelque part.

Ils ne sont pas perdus dans la nature. Ils réapparaissent toujours, mais généralement à temps pour que le crayon de remplacement soit égaré. Ce n’est pas la chose la moins chère à remplacer, mais c’est juste le comportement naturel pour l’Apple Pencil (et plus important encore, les enfants).

Apple a intégré un AirTag dans le boîtier des AirPods Pro 2 avec sa puce U1. iOS 17 vous permettra d’utiliser le Bluetooth de votre iPhone pour vous diriger vers votre télécommande Apple TV manquante. Mais l’Apple Pencil doit se débrouiller tout seul.

Si vous égarez un Apple Pencil, vous pouvez en quelque sorte déterminer s’il se trouve à proximité grâce aux connexions Bluetooth actives avec l’iPad auquel il est associé. C’est utile si vous ne savez pas si le Pencil est coincé entre deux sièges de voiture ou au fond d’un coffre à jouets.

Il s’agit là de situations tout à fait hypothétiques et non d’expériences… des deux derniers mois… ok, vous m’avez compris. Quoi qu’il en soit, l’ajout d’une méthode de télécommande de l’Apple TV basée sur le Bluetooth pourrait être très cool !

Cette fonctionnalité particulière n’est pas encore sortie, donc le verdict n’est pas encore connu quant à son utilité. Tout peut être utile, cependant.

La solution sera peut-être cette méthode acoustique décrite dans la demande de brevet déposée par Apple le mois dernier. Tout ce que je sais, c’est que je vais certainement trouver quelques Apple Pencils si cette fonction est disponible.

