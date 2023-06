OnePlus 12 proposera un nouveau capteur d’appareil photo et un meilleur téléobjectif

Le OnePlus 11 est la dernière version de la société pour le marché phare et sa suite devrait être dans quelques mois. Cependant, ce fait n’empêche pas les premières rumeurs sur le OnePlus 12 de se répandre. Selon le pronostiqueur Yogesh Brar, OnePlus prévoit de sortir le OnePlus 12 dans le monde au premier trimestre 2024. La sortie mondiale devrait suivre une sortie chinoise qui pourrait avoir lieu avant décembre 2023. Dans cet esprit, notre premier aperçu du OnePlus 12 devrait être donné en décembre. . Il y a près de six mois à venir, mais les premières rumeurs taquinent une mise à niveau appropriée avec des changements de caméra importants.

OnePlus 12 viendra avec des caméras améliorées et plus encore

Le rapport de Yogesh Brar promet une pléthore de mises à jour clés. Les changements les plus notables concerneront le département caméra qui réclame des mises à niveau ces dernières années. Le capteur principal verra un remplacement pour un nouveau module. Espérons que nous verrons le même capteur Sony IMX 989 1 pouce trouvé dans l’Oppo Find X6 Pro et dans quelques autres produits phares comme le Xiaomi 12 Ultra. La fuite mentionne également un nouveau téléobjectif. La société prévoit d’utiliser le 32 MP Sony IMX709 RGBW dans la configuration de la caméra téléobjectif, cependant, il y aura un objectif amélioré. Espérons que cela augmentera les capacités de zoom du téléphone au zoom optique 3x. À l’heure actuelle, le OnePlus 11 est plafonné à un zoom 2x, ce qui n’est pas beaucoup quand on regarde les chiffres impressionnants atteints par certains produits phares.

Le OnePlus 12 arborera également un écran amélioré. Selon GSMArena, la société pourrait utiliser la technologie LTPO4 OLED. Les rumeurs indiquent également une charge plus rapide avec le téléphone. Le OnePlus 11 se charge actuellement à 100 W de charge. Cependant, nous savons que OnePlus peut explorer des standards plus rapides comme 150W ou même 240W. Ces technologies sont apparues sur les smartphones realme et Oppo, et du fait des liens étroits entre ces marques, on ne sera pas surpris de les voir apparaître sur un flagship OnePlus. Étant donné que les produits phares ont tendance à être plus conservateurs, je parierais sur la norme de charge de 150 W fournie avec le OnePlus 12. Prenez cela avec une pincée de sel, car ce n’est qu’une rumeur pour l’instant. Une fois que le téléphone aura passé la certification 3C, nous connaîtrons plus de détails sur la technologie de charge.

Pour l’instant, nous devrons attendre que plus de détails apparaissent. Ne retenez pas votre souffle, car il reste quelques mois avant le lancement du OnePlus 12. Honnêtement, nous pensons qu’un OnePlus 11T apparaîtra avant.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine